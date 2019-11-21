 Арахамія - правоохоронцям: "Якщо з Києва скажуть "туди не ходи, це не розслідуй", телефонуйте. Ми їх трахнемо, як слід". ВIДЕО

Про це повідомляє "24 канал", інформує Цензор.НЕТ.

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"Кажу: "Хлопці, якщо вам хтось із Києва телефонуватиме і казатиме, що "цього не роби, сюди не ходи"… Наприклад, був прецедент, коли в Миколаєві заходили з обшуками СБУ, новопризначений керівник, у податкову поліцію. І йому казали: "а тобі що, з Києва не дзвонили? Зараз тобі з Києва подзвонять. Ти сюди не ходи". Я тоді всіх зібрав і сказав: "Якщо хтось вам скаже, з Києва вам дзвонитимуть – "туди не ходи, це не роби, це не розслідуй", телефонуйте особисто мені і ми їх трахнемо, як слід", – розповів Арахамія.

При цьому нардеп визнав, що це – не його повноваження. Але запевнив, що робитиме все, що в його повноваженнях, "щоб це сталося".

"Ця феодальна країна, де феодальні князьки кажуть, що в Києві домовилися, занесли комусь і "нас не можна чіпати" – цього вже не буде", – додав голова фракції "Слуга народу".

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На його переконання, всі нардепи, які їздять у регіони, мають збирати таку інформацію, приїжджати і доповідати про неї. Навіть якщо це в їхніх повноваженнях, нехай пишуть запити у правоохоронні органи, але треба навести лад, наголосив Арахамія.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис бесіди чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".