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 Політика України
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Все про:Кривий Ріг (280) Нацполіція (8537) Арахамія (143) Юрій Корявченков (16)

 Арахамія - правоохоронцям: "Якщо з Києва скажуть "туди не ходи, це не розслідуй", телефонуйте. Ми їх трахнемо, як слід". ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи розмову свого однопартійця Корявченкова з поліцією, розповів, як приїхав до Миколаєва і побував на нараді голови ОДА із силовиками.

Про це повідомляє "24 канал", інформує Цензор.НЕТ.

Відео Громадське ТБ

"Кажу: "Хлопці, якщо вам хтось із Києва телефонуватиме і казатиме, що "цього не роби, сюди не ходи"… Наприклад, був прецедент, коли в Миколаєві заходили з обшуками СБУ, новопризначений керівник, у податкову поліцію. І йому казали: "а тобі що, з Києва не дзвонили? Зараз тобі з Києва подзвонять. Ти сюди не ходи". Я тоді всіх зібрав і сказав: "Якщо хтось вам скаже, з Києва вам дзвонитимуть – "туди не ходи, це не роби, це не розслідуй", телефонуйте особисто мені і ми їх трахнемо, як слід", – розповів Арахамія.

При цьому нардеп визнав, що це – не його повноваження. Але запевнив, що робитиме все, що в його повноваженнях, "щоб це сталося".

"Ця феодальна країна, де феодальні князьки кажуть, що в Києві домовилися, занесли комусь і "нас не можна чіпати" – цього вже не буде", – додав голова фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи

На його переконання, всі нардепи, які їздять у регіони, мають збирати таку інформацію, приїжджати і доповідати про неї. Навіть якщо це в їхніх повноваженнях, нехай пишуть запити у правоохоронні органи, але треба навести лад, наголосив Арахамія.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис бесіди чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161030
 
 
 Топ коментарі
 
а з приводу Труби і Богдана він нічого не хоче сказати?
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Поэтому Труба открывает дела против Пети, а против Портнова не хочет этого делать даже после решений судов?
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.....мужику если хотят , то дают П........ы , а не е.......т (((((( . так для СПРАВКИ ((((
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Арахамія хай краще за колони не заходить. Юзик мужик здоровий .....
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Это уже полный бред. Глава фракции, пусть правящей, вмешивается в дела правоохранительных органов, причем таким неуклюжим способом. Есть министр ВД. есть Кабмин. При всем негативе к Авакову, думаю что он этот выпад без внимания не оставит. Будут одно из двух. Либо Аваков уйдет в отставку, либо Арахания заткнется
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Партия зелёных дегенератов вообще не имеет представления и понятия об субординации.
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бла-бла-бла...брехливі чмошники, які, завдяки обдуреному лохторату, оккупували Україну в тилу...
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Будешь плохо себя вести, я тебя в Верховну раду, к Арахамии отведу!
Арахамия - правоохранителям: "Если из Киева скажут "туда не ходи, это не расследуй", звоните. Мы их трахнем как следует" - Цензор.НЕТ 5882

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а я, а я тогда твой телефон солью Богдану Яременко!

Ви це разом зробили!
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это какая то новая лексика депутатов зелебобов .. они часом не из партии сапожников ... дубинский .. теперь арахимия .. ну блин .. мы и так поняли шо гопота .. зачем лишний раз
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трахнем как следует /В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского /Есть что показать в обезъяннике: бабуина -дрочуна Киву, сексуально озабоченного орангунга Яременко, мартышку Клитину-Замминистра Клитина попала на должность через кровать.
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от що це в них всіх за зонівський, сексуально-загострений сленг. чому вони постійно намагаються (вербально) когось "трахнути", "вставити", "натягнути"? це промова політика чи гопника?
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А какой слог какой полет мысли абалдеть и не встать
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"Ара-хамия" - в переводе "хамящий попугай".
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нужна картинка бубочки-пирата, с арахамией на плече
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Схоже, що найбільше його збуджують саме розмови по телефону.
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Еще один такой закидон от Слуги народу, и на встречу с Зе, я отправлю его...
Арахамія - правоохоронцям: "Якщо з Києва скажуть "туди не ходи, це не розслідуй", телефонуйте. Ми їх трахнемо, як слід" - Цензор.НЕТ 3593
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только вот этот пендеж расходится с делами с точностью до наоборот...
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Чтоб высунуть пидозру при вмешательстве в другую ветвь власти нужно звонить арахаму
Чтоб все знали кто в стране главный. Недоумок.Этим он нарушает закон публично.
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...Телефонуйте мені, ми з Толіком Остапенком, Богданчиком Яременком і Миколкою Тищенком з ними таке зробимо, про що Ромчик Іванісов і мріяти не міг...
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Говорят о продолжении марлезонского балета с участием Юзика. Пока не очень понятно, что и как. И о Бакланове тоже не забыли упомянуть. Видимо, нужно немного подождать.
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Знаете, я удивляюсь, как, глядя на это сборище недоумков, *********, извращенцев и просто ****** и т.п. у власти с Украной еще хоть кто-то хочет иметь дело.
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А яке відношення цей мудозвон має до првоохоронних органів? В прислугах коломойського і путіна---всі адмірали і маршали. Одним словом --всі наполеони. А просто ІДІОТИ І ШПАНА З ПІДВАРОТНІ.
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млять, какой трахатель нашелся...их бы с Яременко свести)
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Арахамія... А ти не думав, що тобі прийдеться трахати Зеленського чи Богдана ?
Прямо збочений кролик якийсь.. Арахамія - правоохоронцям: "Якщо з Києва скажуть "туди не ходи, це не розслідуй", телефонуйте. Ми їх трахнемо, як слід" - Цензор.НЕТ 1023
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Чистая муйня для олигофренов. Кто такой этот Арахимия? Ему звонить? В колокол?или на мордокниге писать? Дегенерат у власти хуже чумы.
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невже є ще ті, хто вірить цому криворізькому чиніхуа разом з його ******** українофобів?
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А як робити в тих випадках коли в людей в маленьких містах едина можливість захиститись від оборотнів в органах чи змусити їх працювати - саме через звернення в Києві.
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Мне еще нравится практика этих сук по исключению своего говна из фракции, то есть они его выгоняют, но в депутутах оно остается(конечно, так же надо включаться в спор о бабках уплаченных за место в списке слуги)где *** политическая ответственность партии? Кусок говна типа насильника им значит не надо, а Украине он нахер нужен???? НЕ ИЗ ФРАКЦИИ А ИЗ ДЕПУТАТОВ НАВСЕГДА, если вы это чучело привели по своему списку, ройтесь там в непроходной части, и доставайте на свет божий очередное мурло из зе слуг, если вы притащили это говно по мажоритарке, мандат на стол и на хер, а на участке перевыборы, и посмотрим кто там теперь пройдет, зеговно или может юлин/жопин петин кандидат!
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Вот вам нынешняя власть во всей "красе". Грустно
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Какой высокий слог! Правду говорят, что в СН набрали гопников из подворотни. О каком престиже страны и нации можно говорить, если такие ..... - ваша власть?! Арахамія - правоохоронцям: "Якщо з Києва скажуть "туди не ходи, це не розслідуй", телефонуйте. Ми їх трахнемо, як слід" - Цензор.НЕТ 5058
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НА СВЕТЕ НЕТ УЖАСНЕЕ НАПАСТИ, ЧЕМ ИДИОТ, ДОРВАВШИЙСЯ ДО ВЛАСТИ!
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Хамия, ты бровки домиком не делай и не изображай из себя Робин Гуда. Ты никто и зовут тебя никак и ни на что ты не повлияешь, клоун. Как дядиньки порешают, так и будет. А ты вляпался в дерьмо, дурачек.
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"Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование неестественным способом...". Письмо начальника отряда, где сидел этот ушлепок из слуг. Из фейсбука Бутусова.
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Точнее воспитателя. Ну в общем это уже детали...
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Сразу на ум приходят слова из песни про мальчика Билли копившего деньги: "Молодец, хороший мальчик" Арахамія - правоохоронцям: "Якщо з Києва скажуть "туди не ходи, це не розслідуй", телефонуйте. Ми їх трахнемо, як слід" - Цензор.НЕТ 2279
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После слов "трахнемо як слид" журализдка позаду аж повеселела)) любе це дило походу
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Медведчука трахните если не ссыте
утомила уже эта паскуда запутинская
петр алексеевич не смог
псы. надеюсь шо не трогают до нормандского формата, а потом все таки ему ласты склеют
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Пусть еще покажет трахалку. Оценить надо. Может там...
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палиграф сказал!а вообще кто он такой для правоохранителей?посылайте его нах где только его увидите!
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А в чому новина взагалі? Що Арханоїд, інфо-циган, знає слово "трахнєм"?
Бомжів цензор ще не додумався цитувати?
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Этож прямая речь. Главаря подразделения банды Зе! в раде. Иллюстрирует сюрреализм и адовость происходящего.
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