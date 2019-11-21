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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (1025) звільнення (726) Зоряна Скалецька (41)

 Звільнення Загрійчука може бути не останнім, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що звільнення її заступника Михайла Загрійчука може бути не останнім.

Про це вона сказала в четвер на зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

"Одна річ - бути практикуючим лікарем, інша - працювати в міністерстві, писати нормативні акти, спілкуватися з журналістами. У такому турборежимі працювати, як у нас зараз у міністерстві, могло бути більше стресом для лікаря, і це (його робота. – Ред.) було не завжди ефективно. Тому ухвалене за короткий час рішення піти - це дуже добре", - сказала міністерка.

Також читайте: Кабмін звільнив заступника Скалецької Загрійчука, - Гончарук

Також Скалецька зазначила, що це може бути не останнє звільнення. За її словами, заступники отримали карт-бланш, коли прийшли в міністерство, але не всі його цілком використовують.

Звільнений учора, 20 листопада, Михайло Загрійчук сказав, що в нього виникли істотні розбіжності з міністеркою та її командою з приводу трансформації системи охорони здоров'я в цілому і системи трансплантації зокрема.

"Я не поділяє деяких підходів. Мій підхід до трансформації системи охорони здоров'я як медика, як лікаря кардинально відрізняється від підходу юриста. Будь-яка реформа неможлива, якщо ти не спілкуєшся з лікарською спільнотою, колективами медиків, пацієнтами. З міністерського крісла реформу зробити неможливо", - сказав Загрійчук.

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Він збирається повернутися до роботи в Інституті Шалімова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161029
 
 
 Топ коментарі
 
Куда этой убогой дуре до Супрун! Увольнение Загрийчука может быть не последним, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3510
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У Скалецкой лицо чистой психотропной наркоманки
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для министерских и глав.врачей, звісно і не реформа, а оптимізація збагачення.
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реформа для врачей и пациентов или для министерских и глав.врачей - вот в чем вопрос!
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для министерских и глав.врачей, звісно і не реформа, а оптимізація збагачення.
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Дурепа, хоч усіх позвільняй, все одно від розправи не втечеш, питання часу. (чим більше звільниш - тим довше на посаді протримаєшся).
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Сюрпрайз. Втім, підказка - втрата посади щонайменше, а там ....
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Она успешно демонтирует все зачатки реформ Супрун, разгонит и подчинит её команду, выстроит заново мафиозные схемы в МОЗ. Всё то, для чего чего эту мразь туда поставили. И ничего ей не будет.

Спорим? На 50 баксов.
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Я наобум не спорю. Може все буде і так як ви написали, бо невідомо, скільки втримається ця влада і як піде.
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У Скалецкой лицо чистой психотропной наркоманки
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Мнение военных не стоит ни цента, даже по военным вопросам. (С)
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"...У такому турборежимі працювати..."
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І тут "турборежим" Звільнення Загрійчука може бути не останнім, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4935
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