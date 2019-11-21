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 Політика України, За кордоном
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Все про:Порошенко (10000) Туск (226) Труба (192) Богдан Андрій (220)

 Коли влада використовує правосуддя проти опонентів - це трагедія для всієї країни, - Туск щодо розмови глав ДБР і ОП про справу Порошенка

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що будь-яка спроба залякати представників опозиції буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це він заявив на пресконференції в Загребі, коментуючи український касетний скандал, у якому керівник Офісу Президента інструктує директора ДБР, як вести справу п'ятого президента Порошенка.

"Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично мотивованим переслідуванням", - сказав він.

Туск також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: "Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі або загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно".

Дональд Туск, партія якого є опозицією в Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування.

"Повірте мені, я знаю, про що кажу, тому що маю власний досвід з цього приводу ... Завжди коли влада або люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це в будь-якому разі або в середньо- або в довгостроковій перспективі стане трагедією не тільки для жертв переслідувань, а й для всієї країни", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автентичність аудіозаписів ми перевіримо, але для відсторонення Труби немає підстав, - Рябошапка про "прослуховування" глави ДБР

Туск, який усі ці 5 років був адвокатом України в Євросоюзі, також додав, що стежить за подіями в Києві: "Ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю, мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за все, що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями в Києві".

Нагадаємо, вчора Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував записи розмов людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби і глави Офісу Президента Андрія Богдана.

На записах Труба, ймовірно, обговорював з Богданом провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161028
 
   
 Топ коментарі
 
Алексей Арестович
3 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
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В Украине уже полгода, как нет никакой власти. Есть ОПГ, которой нарид передал функции власти.
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Это верно. Но есть и обратная сторона медали: роя другим яму, сам в нее угодишь обязательно. Так было всегда и всегда так будет. Вопрос времени.
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Алексей Арестович
3 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
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І Зеркаль порохобот... Всі, хто проти бубочки- є порохоботами і агентами кремля.
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И Гончарук тоже. Голосовал на выборах за Пороха
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Ще не запам'ятав всіх "слуг", довелось гуглити.
Проте все одно: Страшне!
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По имеющейся информации, в ВВС Украины, уже идет продвижение стандартов питания для л/с, СССРовского дерьма. (по крайней мере, в довольно известных частях). И это только начало. Ваш зепрезедент, банально боится ВСУ и наверное, в глубине души ненавидит.
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У х#йла навчився двійників за собою тягати, щоб "если что" не своєю бошкою ризикувати?Коли влада використовує правосуддя проти опонентів - це трагедія для всієї країни, - Туск щодо розмови глав ДБР і ОП про справу Порошенка - Цензор.НЕТ 9373
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Двійнику треба апгрейд зробити - застаріла версія "Неголений алєнь".
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Проспись, бухарик.
Двойники выглядят как оригинал не только в схожести одежды
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В Украине уже полгода, как нет никакой власти. Есть ОПГ, которой нарид передал функции власти.
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Не народ а народонаселение!
Никакого НАРОДА нет!

У нас 73% устали от войны и хотят под НГ жрать оливье с тазика и смотреть Голубой огонек!
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Это верно. Но есть и обратная сторона медали: роя другим яму, сам в нее угодишь обязательно. Так было всегда и всегда так будет. Вопрос времени.
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Нормальні політики в нормальних країнах після ТАКОГО подають у відставку, але не у нас... Зелені ви нічим не кращі за януковичиських чи порохнявих...
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Они хуже янека и на много хуже Пороха. Уже, всего лишь за полгода. Каждый день зашквар какой-то
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трагедія - це коли до влади в країні, що знаходитсья у стані війни з ***********, приходить президент, який ніколи не служив, коли в РНБО збираються відверті сєпари, коли бородата бабуся ***** диктує країні, як жити далі.
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...і ще цей бородатий хуцпіст відверто пропонує продати Україну кацапам за 100 млрд. - а кров та смерті "никчемные гои забудут за 5-10 лет, это ж не драгоценная кошерная кровь, в самом деле".
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Вы не в Европе,сэр. Здесь иная реальность. Все так запутано.А вы еще даже в подробности не вдавались. И правильно ! - Ужаснетесь.
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У нас всегда так было, при любом президенте, такая система, что друзьям - все, врагам - закон.
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Зеленского выбирали президентом чтобы он контроллировал и не давал спустить на тормозах расследование преступлений и финансовых махинаций прошлой власти.
Он выполняет это.
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та тут нынешняя за полгода уже на пожизненное заработала
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Европейцы и тем более американцы намного лучше нас знает кто где и что украл. Если они так защищают Пороха значит они знают, что нихера он не крал, а это всего лишь фантазии зебыдла и даунских каналов, типа 1+1
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Новини 1+1: "кров, вбивство, розчленування, страшне, а у Київському зоопарку народилась пандочка"
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Напряму віддаючи вказівки юридично непідконтрольним йому установам? А ригота портнов яку роль грає у цьому спектаклі?
І ще- де та межа, до якої можна красти, брати хабарі, шахраювати? Яка це сума?
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Во-первых, если президент лично назначает главу ДБР - то даже юридически это уже не совсем неподконтрольный ему орган.
Во-вторых, никаких доказательств подлинности записей еще нет, например расписки "лолиты" и как на них реагировали причастные никто не забыл.
И в третьих, даже на этих записях можно максимум услышать про контроль ОП над самим наличием следствия против Пети, а не указания на его итоговый результат.
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Чучело, сейчас мрезтличео никого не назначает, а только будет, когда внесут изменение в закон. Где вас таких пропагандонов выращивают?
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Или создает видимость контроля. Все установки Зе по срокам для силовиков, на показ результатов, прошли без последствий для исполнителей .
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Клоуны, аферисты, решалы, взяточники, проститутки, извращенцы, педофилы, насильники, предатели и сепаратисты при власти! - вот трагедия нашей страны.....
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Сер, я думаю проститутки не виноваты. Политики, на много хуже их.
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Згоден, вони зайві в цьому списку. Ці дівки дають задоволення, на відміну від інших перерахованих персонажів.
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надо было вашему пете бизнес продавать а не прятать , где то по плохозрячим трастам ... посидел на бюджетных деньгах , заработал ...теперь надо ответить
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ти - дебіл, який ні в зуб ногою в бізнесі? Можливо, найбільше, що ти продавав в своєму житті - дубльонку, з якої виріс?
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Интересное явление. На фоне клоуна зели вор петя стремительно превращается в великомученика.
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Гыыыыы, пэтя оппонент. Гыыыы.
Та пэтя политические помои в выгребной яме, а не оппонент.
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для зеленопузых это найвысшая степень оргазма
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Поддержка европейским политиком вора и корупционера, будет мощным пятном на его репутации .
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А шо разве зельцмана кто то из Европы поддерживает?
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Йде звичайне досудове розслідування .. петя злісно уникає допитів як в ДБР, так і в військовій прокуратурі.. Пан Туск не хоче закликати петю співпрацювати з органами досудового розслідування?
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Когда будет вызван хоть на один допыт Портнов, тогда видимо и Пеця сходит
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Так луценко сказав, що портнов майже святий, і нічого на нього немає.. Ти не віриш кумові самого петі?
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за "портнов майже святий" - брешеш. Інакше було сказано: мовляв, нічого не знайшли, хоча і рили. Кста, і на Петра в трубі риють - але нічого не знаходять.
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З'явилось те, за що його реально можна брати за його хитрі місця.
Коли Рябошапка почне реагувати?

Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ.



https://censor.net.ua/photo_news/3160206/budu_prevraschat_v_kusok_govna_vyvernu_naiznanku_kak_portnov_ugrojaet_sotrudnikam_gpu_foto



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так, шоб портнову прийти на допрос, для начала нужно прийти пэте и дать на портнова показания.
Кстати, геналкаш сказал, шо портнов ниучомниувинуват
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"нужно прийти пэте и дать на портнова показания" - ще одна зебільна брехня; але сумніваюсь що з методички. Ну, не повні же дебіли такі методички же пишуть!
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злісно уникає? А хоч один документ є на підтвердження цього? Чи це вам, 73/43%зебілам, ваші методички - документ?
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Трагедія, це коли два пранкери на підсосі у ПЄСдюків створюють аудіофейк , потім це розтиражовують "змі" . А головний ПЄСдюк їде у Європу і дає то послухати Президентам , вводячи їх в оману фейком
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Говорит, что так называемые "проукраинские" выполняют задание **** .
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То есть ты хочешь сказать что против Зеленского объединились как пророссийские каналы, так и подконтрольные Пети пьятый, прямой и эспрессо? Ничего не тревожит в таком случае?
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ты точно проукраинские указал？
Это анекдот года, просто）
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та ничо, я на больных не обижаюсь.
Просвети, а накой ляд кудряшкапью разрешил мертвечуку купить три канала？
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Не тот случай..... Тут преступное бездействие, сговор группы лиц, сдача интересов страны и мародерство!
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Туск не должен вмешиваться в наши внутренние дела со своими комментариями.
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Давайте честно. Порошенко никакой не оппонент действующей власти. Его рейтинг - мизерный. Если даже Слуга народа будет пробивать дно теми же темпами как делали до этого, то на очередных внеочередных выборах его конкурентами будут Юлька, рыги и возможно какие-то новые медиа-проекты. Но Юльку и рыгов никто не трогает, а Петю - трогают. Может просто из-за того, что воровал больше?
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То може вони разом із туском будуть відповідати за розкрадання України?
І за знищення Добробатів і Дапи і котли?
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