 Коли влада використовує правосуддя проти опонентів - це трагедія для всієї країни, - Туск щодо розмови глав ДБР і ОП про справу Порошенка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це він заявив на пресконференції в Загребі, коментуючи український касетний скандал, у якому керівник Офісу Президента інструктує директора ДБР, як вести справу п'ятого президента Порошенка.

"Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично мотивованим переслідуванням", - сказав він.

Туск також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: "Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі або загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно".

Дональд Туск, партія якого є опозицією в Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування.

"Повірте мені, я знаю, про що кажу, тому що маю власний досвід з цього приводу ... Завжди коли влада або люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це в будь-якому разі або в середньо- або в довгостроковій перспективі стане трагедією не тільки для жертв переслідувань, а й для всієї країни", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автентичність аудіозаписів ми перевіримо, але для відсторонення Труби немає підстав, - Рябошапка про "прослуховування" глави ДБР

Туск, який усі ці 5 років був адвокатом України в Євросоюзі, також додав, що стежить за подіями в Києві: "Ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю, мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за все, що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями в Києві".

Нагадаємо, вчора Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував записи розмов людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби і глави Офісу Президента Андрія Богдана.

На записах Труба, ймовірно, обговорював з Богданом провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.