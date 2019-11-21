 Коли влада використовує правосуддя проти опонентів - це трагедія для всієї країни, - Туск щодо розмови глав ДБР і ОП про справу Порошенка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це він заявив на пресконференції в Загребі, коментуючи український касетний скандал, у якому керівник Офісу Президента інструктує директора ДБР, як вести справу п'ятого президента Порошенка.
"Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично мотивованим переслідуванням", - сказав він.
Туск також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: "Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі або загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно".
Дональд Туск, партія якого є опозицією в Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування.
"Повірте мені, я знаю, про що кажу, тому що маю власний досвід з цього приводу ... Завжди коли влада або люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це в будь-якому разі або в середньо- або в довгостроковій перспективі стане трагедією не тільки для жертв переслідувань, а й для всієї країни", - наголосив він.
Туск, який усі ці 5 років був адвокатом України в Євросоюзі, також додав, що стежить за подіями в Києві: "Ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю, мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за все, що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями в Києві".
Нагадаємо, вчора Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував записи розмов людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби і глави Офісу Президента Андрія Богдана.
На записах Труба, ймовірно, обговорював з Богданом провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.
3 ч. ·
- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
Проте все одно: Страшне!
Двойники выглядят как оригинал не только в схожести одежды
Никакого НАРОДА нет!
У нас 73% устали от войны и хотят под НГ жрать оливье с тазика и смотреть Голубой огонек!
Он выполняет это.
І ще- де та межа, до якої можна красти, брати хабарі, шахраювати? Яка це сума?
Во-вторых, никаких доказательств подлинности записей еще нет, например расписки "лолиты" и как на них реагировали причастные никто не забыл.
И в третьих, даже на этих записях можно максимум услышать про контроль ОП над самим наличием следствия против Пети, а не указания на его итоговый результат.
Та пэтя политические помои в выгребной яме, а не оппонент.
Коли Рябошапка почне реагувати?
Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ.
https://censor.net.ua/photo_news/3160206/budu_prevraschat_v_kusok_govna_vyvernu_naiznanku_kak_portnov_ugrojaet_sotrudnikam_gpu_foto
Кстати, геналкаш сказал, шо портнов ниучомниувинуват
Это анекдот года, просто）
Просвети, а накой ляд кудряшкапью разрешил мертвечуку купить три канала？
І за знищення Добробатів і Дапи і котли?