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 Політика України, Суспільство
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Все про:майдан (544) Пашинський (298) розстріл (83) суд (5701) злочини проти Майдану (35)

 "Жодної команди на штурм не було", - Пашинський дав свідчення у справі про розстріли на Майдані

Святошинський районний суд Києва допитав колишнього народного депутата України Сергія Пашинського як свідка у справі про розстріли на вулиці Інститутській у центрі Києва в лютому 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що допит проводиться в режимі відеоконференції, оскільки колишній нардеп перебуває в слідчому ізоляторі.

Під час допиту Пашинський, зокрема, розповів, що йому не було відомо про постріли по міліціонерах о 6:00 20 лютого. Відповідаючи на запитання про те, хто дав команду на штурм міліціонерів, він сказав: "Думаю, що жодної команди на штурм не було, це був стихійний рух".

Крім того, екснардеп сказав, що йому "невідомо про жодну зброю в Пасажі (Пасаж між вулицями Хрещатик та Заньковецької в центрі Києва. - Ред.)".

Також під час допиту він сказав, що йому невідомо, під чиїм контролем перебувала будівля консерваторії. "На Майдані не було головних і наглядачів", - заявив Пашинський.

Як очікується, о 14:00 суд допитає як свідка у справі про вбивство людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану голову Верховної Ради VIII скликання Андрія Парубія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161025
 
 
 Топ коментарі
 
Твари В день Гідності, проводить подобные суды это только с подачи гниды Портнова.
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Специально выбрали день для судилища.Как низко и цинично..((
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Расстрел Майдана не мог бы произойти без провокаций на Грушевского, которые пытался остановить Кличко. Тогда иудейские провокаторы (ветераны армии Израиля, как признал сам Натаньяху) начали забрасывать призовников с внутр. войск коктейлями Молотова. Идти на Грушевского в выходные смысла никакого не было. Но некоторые активисты типа Кобы призвали с трибуны Майдана идти на Грушевского. Они и знают кто стрелял.
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Твари В день Гідності, проводить подобные суды это только с подачи гниды Портнова.
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А какая связь между преступлениями Пашинского и днем Гідності?
Яичницу с божьим даром не надо путать
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Ну, божий дар в тебя разве что с черного хода заходил)
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Портновский-а то ты не знаешь? Все ты знаешь,во...ь лобковая, тебе и платят за то что бы ты знало.
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виляет Пашинский. Скоро и правда о том, откуда в людей стреляли откроется.
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Пашинскому можно верить )) Зачем ваще его спрашивать .Будет ложь,пока доказательств не предъявят.
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Расстрел Майдана не мог бы произойти без провокаций на Грушевского, которые пытался остановить Кличко. Тогда иудейские провокаторы (ветераны армии Израиля, как признал сам Натаньяху) начали забрасывать призовников с внутр. войск коктейлями Молотова. Идти на Грушевского в выходные смысла никакого не было. Но некоторые активисты типа Кобы призвали с трибуны Майдана идти на Грушевского. Они и знают кто стрелял.
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Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".
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чувствуете в каком направлении задаются вопросы ? скоро из героев Майдана будут делать бандитов, а ментов превращать в защитников государства....
Зеля - циник говорит не то, что думает и делает.
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Специально выбрали день для судилища.Как низко и цинично..((
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А по поводу винтовок что выносили при нем и Парубие он ничего сказать не хочет.
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А по поводу своей ублюдочности добавить не желаешь?
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Прокурорских лишить звания , за повторение издевательства над ЕвроМайданом, как в процессе на ВФЯ .
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Якби не почалиби стріляти по ментах, то усіх майданівців по всій країні просто повбивали б, а України уже не було б, була би малоросія.
Честь і хвала тим хто відважився на цей поступок, адже до сцени Майдану лишалось 30-40 метрів.
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Самооборона, и ничего более. И вообще, как сказал "самый лучший министр" :мусора не люди
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.....у меня перед глазами КАДРЫ ХРОНИКИ как человек уже лежит , а ТОЛПА БЕРКУТОВ пробигает и КАЖДЫЙ слышите КАЖДЫЙ БЕРКУТЕНОК норовит УДАРИТЬ этого уже наверное готового ЧЕЛОВЕКА ((((( откуда такое ЗВЕРСТВО ???(((( и ПРАВЕЛЬНО что МАЙДАН тогда ПОБЕДИЛ !!! бежит толпа беркутят и пи....т уже ЛЕЖАЧЕГО !!! мрази !!!
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90% из пробегавших преспокойно работают сегодня в Национальной полиции или Национальной гвардии.
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В свое время на сайте http://911tm.9bb.ru проводилось обсуждение расстрела Майдана. Там был странный момент - на расстоянии нескольких метров от погибших спокойно работала сьемочная группа с России , и они даже не пригибались во время стрельбы. Оператор был уверен что Беркут стреляет поверху, а снайперы стреляют только по протестующим. Возможно эта сьемочная группа указывала в кого именно стрелять.
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За преступления, соевершенные на Майдане, а тем более за смерть людей должны ответить абсолютно все к этому причастные, в том числе и такие гниды как пашинский и парубий.
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Бред. Есть куча видео, когда со сцены Майдана командуют куда и сколько людей должны направиться.
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Крыса должна заплатить по полной, за свою красивую жизнь.
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такое чувство шо президент Украины Портянка ..............
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