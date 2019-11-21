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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (433) фінансування (570) Арахамія (143)

 У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі, - Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що високий запит суспільства на покарання для винних має конвертуватися в ефективну роботу правоохоронців, інакше їхнє фінансування у 2021 році буде скорочено вдвічі, а деякі органи і зовсім можуть бути розпущені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не погроза - це факт, який стосується всіх силовиків. Усі силовики приходять і хочуть збільшити фінансування на 30-40%, свій бюджет. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати? Навіщо державі фінансувати настільки багато, що все вже заплуталися скільки у нас "трибуквених" назв. Необхідно їх тоді скорочувати, об'єднувати та мати менше органів, але ефективніших", - заявив Арахамія.

За його словами, суспільство вимагає покарання винних у резонансних справах, і якщо правоохоронці не продемонструють результату, то в бюджеті на 2021 рік він прогнозує скорочення їхнього бюджету наполовину.

"Ми удвічі скоротимо їм бюджет. Я думаю, що буде так - це мій прогноз", - додав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти змінить критерії фінансування науки в універах, щоб кошти йшли великим колективам вчених, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161024
 
   
 Топ коментарі
 
В 2021 році виновними будете вже ви. "Это не угроза - это факт" (с)
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Хроника одного Президента ...

21.11.2019 г.

Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
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купив два -три вертолет--можна легко отказаться от десятка приор. во будет єкономия
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Ви знаєте... такі двері потрібно і нам в Собезах встановити, а то задовбали ці жебраки, як напаркують паскуди джипів, хрен проїдеш...
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Приблизно таких же розмірів потрібно ставити ворота, робити заїзди/виїзди на паркувальних майданчиках біля держорганів, щоб на них могла заїхати лише мініатюрна машина (думаю у більшості випадків такі авто не дорогі).
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Сначала уменьшить финансирование вдвое, потом вчетверо...
Неудомки уже расписались в своем неумении управлять. Что значит "нерезультативной работы"? Где понятные всему обществу показатели этой самой результативности?
Общество и сегодня не понимает, зачем Нацполиции десятки вертолетов, самолетов, если вечером в Киеве становится опасным ходить вблизи торгово-развлекательных центров, а даже днем в метро полным-полно лиц с опасно-деградировавшим выражением лица.
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"полным-полно лиц с опасно-деградировавшим выражением лица"

їх 73% В случае нерезультативной работы финансирование правоохранителей в 2021 году можем уменьшить вдвое, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7146. і не тільки в метро...
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Для них нужны критерии работы!Кто не справляется пусть идут ! Держать бутер ради количества-завалить и опорочить всю систему
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Распустить, сократить...У тебя тут ближайшая зима будет трудная, а ты про 2021.
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В 2021 році виновними будете вже ви. "Это не угроза - это факт" (с)
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Хроника одного Президента ...

21.11.2019 г.

Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
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Щас Зеленський подзвонить Баканову і з чортом, який пише такі пости... розберуться
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Та нового року місяць залишився - можна потерпіти.
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Вітаю Арахамія. Ти лідер у рейтингу довбо.бів від команди Зе.
А скажи мені, мій Зебільний земляк, як по твоєму, мусора будуть піднімати після твоїх заяв свої показники? Ну тобі може й пофіг, ти ж у нас недоторканний (оцініть цей розводняк із зняттям недоторканності), а простим людям ці показники тепер боком вилізуть...
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Я думаю, цей висер рахітмії треба розуміти так: "Мусора, не будете щемити опозицію і активістів - хєр вам, а не зарплату і премії" Все просто.
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Шутник! Он надеется, что они сохранят свою шоблу до 21 года?
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Очень умно , очень . Кидаться подобными заявлениями , для потери поддержки со стороны силовиков очень грамотное заявление .
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А чого їм боятись? Мусара які хоч показники намалюють... То нехай тепер ті, на кому вони їх малювати будуть турбуються...
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Это тонкий намек на длинные обстоятельства....типа не будете охранять зелю-урежим пайку.
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Ну и правильно , распустим всю полицию ❗️ У меня только один вопрос , товарисч знает куда потом идет пооцентов 50-75 после увольнения из органов? Может ему книжку какую- нибудь почитать на досуге по теме.
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І що? Піти в злочинці, це перший реальний крок у кар'єрі депутата
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Результативность работы будут организовывать также как с Трубой?
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Охрана слуг народа Коломойского народу украинскому стоит не дёшево.Главу ОП Богдана, вопреки закону, охраняют сотрудники Управления госохраны/ очередное видео с кортежем Зеленского вызвало резкую реакцию соцсетей .9 октября 2019 -В кортеже насчитали более 30 автомобилей, включая «скорую» и несколько машин охраны.
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"...В кортеже насчитали более 30 автомобилей, включая «скорую» и несколько машин охраны..."
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до кадирова, у якого блаЗЄнський просив пробачення, ще далеко. Але над цим працюють. У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8939
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Ну і придуркі ці прислуги коломойського і путіна.
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ты доживи или у власти удержись сначала ..арахамия . .дурной знак ))
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Що таке "ефективна робота правоохоронців" ? Для патрульної поліції-кількість протоколів і виписаних штрафів (будуть стояти під знаками,ловити наркоманів і "сцикунів",і т.п.,але хрін діждеся від них приїзду на домашнє насилля).
Й скорочення в СБУ вже проанонсоване (ясно,що звільняти будуть нелояльних до режиму Коломойського патріотів),хто на черзі ?
Так.Вміли колись такі АраХами працювати:
В случае нерезультативной работы финансирование правоохранителей в 2021 году можем уменьшить вдвое, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7856

В случае нерезультативной работы финансирование правоохранителей в 2021 году можем уменьшить вдвое, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5838
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"....У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі..."
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З мови дипломатів це означає: нам_би_хотя_би_ґод_продєржацца
А потім най усе шляк трафит, а я до Італії У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 876
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Все эти "сокращения" не повлияют на главных виновников - на руководство МВД и пр. Финансирование будет урезано тем, кто работает на "земле". Опять люди будут увольняться и уходить в гражданские структуры, где спрашивают меньше, но платят больше. Все чины, от Киева и до руководства областей без денег никогда не останутся. В результате - увеличится текучка кадров, порядка не добавится, добавится бардака. Вперед и с песней!
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Черговий популістичний лозунг. зелена маса в захваті.
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А ви їх на пенсію в 30 років відправляйте, бо алкоголіки і наркомани до 45-ти майже не дотягують. В нас країна професіональних мусоровоєнних пільгових пенсіонерів. А воюють вчителі, лікарі, , студіки , підприємці, безробітні і прочі гуманітарії.
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это сигнал - урежем вдвое, если не сделаете план по посадкам под запрос общества, и не важно виноват или нет...
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Сразу видно, что комментаторы плохо знают ментов и прочих из органов: им зарплата не нужна! Вообще. Им надо корочка(власть и полномочия) и на пенсию в 45. Они до 45 столько "накалядуют" и "как будем решать?", что "маманегорюй"..
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"Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз", - добавил Арахамия ." Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков".Источник: https://censor.net.ua/n3161024. Ара Хамия, только такой тупой и хамовитый попугай как ты может не считать угрозой то, что ты сказал!
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Да им можно вообще не платить. Они сами занимаются только грабежом и рэкетом.
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