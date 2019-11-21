 У разі нерезультативної роботи фінансування правоохоронців у 2021 році можемо зменшити вдвічі, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це не погроза - це факт, який стосується всіх силовиків. Усі силовики приходять і хочуть збільшити фінансування на 30-40%, свій бюджет. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати? Навіщо державі фінансувати настільки багато, що все вже заплуталися скільки у нас "трибуквених" назв. Необхідно їх тоді скорочувати, об'єднувати та мати менше органів, але ефективніших", - заявив Арахамія.
За його словами, суспільство вимагає покарання винних у резонансних справах, і якщо правоохоронці не продемонструють результату, то в бюджеті на 2021 рік він прогнозує скорочення їхнього бюджету наполовину.
"Ми удвічі скоротимо їм бюджет. Я думаю, що буде так - це мій прогноз", - додав Арахамія.
Неудомки уже расписались в своем неумении управлять. Что значит "нерезультативной работы"? Где понятные всему обществу показатели этой самой результативности?
Общество и сегодня не понимает, зачем Нацполиции десятки вертолетов, самолетов, если вечером в Киеве становится опасным ходить вблизи торгово-развлекательных центров, а даже днем в метро полным-полно лиц с опасно-деградировавшим выражением лица.
їх 73% . і не тільки в метро...
21.11.2019 г.
Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
А скажи мені, мій Зебільний земляк, як по твоєму, мусора будуть піднімати після твоїх заяв свої показники? Ну тобі може й пофіг, ти ж у нас недоторканний (оцініть цей розводняк із зняттям недоторканності), а простим людям ці показники тепер боком вилізуть...
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до кадирова, у якого блаЗЄнський просив пробачення, ще далеко. Але над цим працюють.
Й скорочення в СБУ вже проанонсоване (ясно,що звільняти будуть нелояльних до режиму Коломойського патріотів),хто на черзі ?
Так.Вміли колись такі АраХами працювати:
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З мови дипломатів це означає: нам_би_хотя_би_ґод_продєржацца
А потім най усе шляк трафит, а я до Італії