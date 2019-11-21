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 Політика України
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Все про:житло (184) компенсації (143) Арахамія (143) Стефанчук Руслан (94)

 Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук поверне із заробітної плати всі гроші, які держава виплачувала йому як компенсацію за оренду житла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам.

"Руслан Стефанчук - дуже порядний, культурний, інтелігентний чоловік. Він - людина, за яку я битимуся до останнього. Він все робив законно, там є особиста історія. Але він вчора написав заяву на ім'я голови Верховної Ради - повернути за власний рахунок відшкодування з його зарплати", - сказав Арахамія.

На думку Арахамії, Стефанчук має повне право претендувати на відшкодування коштів за оренду житла зі сторони держави, оскільки своєї нерухомості у столиці у віцеспікера немає, а наживати її корупційним шляхом для першого заступника голови Верховної Ради - неприпустимо.

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"Він не такий, як я заможний чоловік, який займався бізнесом. Не треба з цього робити історію. Він орендував, він завжди платив. Нині бере відшкодування. Він міг би жити у готелі "Київ", це було б дорожче. Він зробив, як за законом і як було насправді. А наразі його намагаються покарати за те, що він правду написав. Це неправильно з точки зору етики, я вважаю", - додав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше громадянський рух "ЧЕСНО" повідомив, що віцеспікер Верховної Ради Стефанчук знімає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161022
 
   
 Топ коментарі
 
А якби не спалили - був би і далі баригою, а так, хоп - і нормальний чувак.
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Аж слеза накатилась ... Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6820
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Хмуя собі свинарчук! Аж в монітор не лізе! (1920х1080, на хвилинку...)

Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7497
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СвинарчукСтефанчук готов свечку сожрать

Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8071
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Янелох відсвяткував свій жарт про ********* палички/

Стефанчук свічку купів за рахунок грошовой компенсацію за оренду житла у своїй тьощи? Скоріше ні.
Таке рило навіть шкарпетки та туалетний папір буде за бюджетні гроші купувати.
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зепрезедент в бытность веселительного шута, расказывал как добывать электричество на Майдане!
PS Это фото, цинично и унизительно.
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Так. Виглядає наче сарказм . Влада здає Україну ворогу , брехлива зекоМАНДА капітулює перед ворогом .
А ці вшанування ГЕРОЇВ - це посміховисько від фігл'яра з беніного кварталу !
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Чув дзвін... Це були слова Чорновецького, якого грав Кошовий. А Зеленського в цій сцені взагалі не було.
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Метать подано, порохоботы!

При пораженке такого не было, ни?
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а де паличку сховав? Невже в .............. Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8974
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в президії сиділа
велика гамадріла!
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а вот так любимая теща кормит Стефанчука по вечерам..
Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 317
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Не варто. Йому компенсують. У конверті. Докладуть зверзв тих 10 тисяч баксів, про які Поляков казав.
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А якби не спалили - був би і далі баригою, а так, хоп - і нормальний чувак.
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вернет с зарплаты, гы... бедный, бедный, Шрек, а с одной зарплаты хватит или будет год потроху возвращать? ))))) культурный , порядочный, чесный самое главное ))))

В Англии на днях принц, второй сын Елизаветы 2 из-за только слухов о секс скандале отрекся от наследности , а тут ни одно чмо еще не ушло....
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І притому ще не трахнуті, як Старший казав.
Хто в них Головний Трахальщик, невже піаніст? Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7989
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Нужно держаться ! На все слез нехватит
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Вот как раз с точки зрения ЭТИКИ неправильно то, что он у своей тещи типа арендует квартиру. Да, по закону деньги он ей платит, а по итогу все, что он ей заплатил - идёт в семейный бюджет, а компенсация из нашего бюджета. Т.е. по итогу он типа законно берет из гос-бюджета деньги на аренду, а деньги идут в его семейный бюджет. Моралисты зеленые, млять.
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Ну Янукович тоже, у себя арендовал. Правда закончил в Ростове...
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Схема стара как мир. На ней куча депутатов сидит. Стефанчук просто в тупую по ней пошел. Другие хоть у знакомых арендуют, фиктивно, а этот тупо у тещи.
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Члену фракції «Опозиційна платформа - «За життя» Миколі Скорику як депутату на оренду житла нарахували майже 42 тисячі гривень за жовтень. От тільки, згідно з декларацією, у столиці він проживає хоч і на зйомній квартирі, утім, безкоштовно

Хата для депутата: за що Стефанчук, Скорик і Кабанов отримали компенсацію?
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а зарплати в них - по 30 тисяч... Гарні хороми по 42 тисячі на місяць...
Хоч, в 2011-му мене цікавило питання оренди квартири в Києві. Двушка 70кв. біля метро - тоді коштувала не дорожче 800 зелені. А на околиці - ще й дешевше. Скіки трикімнатна - не знаю, не розглядав...
Не думаю, що з того часу ціни оренди сильно змінились.
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42 тыщи? А на Трое или Борщаге однушка с евроремонтом в новострое всего за 8 тыщ запросто. Но нет, этому уроду надо жить на Хрещатике.
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Цікаво ? Він настільки тупий що думав що це ніхто не замітить чи йому на усе насрати-у нього дах надійний зелений.
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А за то , что ещё не стало известно, он тоже вернёт , или только после огласки ?
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После огласки, как очень культурный, интеллигентный и порядочный человек..
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Я лише не розумію чому поверне:
1) Якщо все було законно, тобто справді орендував квартиру, то чому повертає?
2) Якщо все було незаконно, то просто "поверне гроші" не підходить. Це кримінальний злочин. Чи я помиляюся?
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ну классика же. "я не брал, но верну".
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Ой! Ну шо вы сразу начинаете?! Они ещё новые лица в политике - только учатся. Дайте им время! 😉
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Да? А как ему теперь вернуть свою репутацию? Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3349
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Заплатил и становишься слугой народа с чистой совестью.
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Ай-я-я-я-а... Абідєлі панімаєш сіротку. І де ж тепер і за які бабоси цей свинорилий хряк харчуватися буде? 😕
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Хмуя собі свинарчук! Аж в монітор не лізе! (1920х1080, на хвилинку...)

Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7497
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А у мене відеокарта не змогла обробити це зображення і видала купу артеФАКів...
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Тра реболл чіпу зробити, а писок свинрчуку закомресувати кодеком зі збереженням пікселів жирових відкладень. Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2601
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Редчайший случай в области фауны - ЗЕлёный кнур. Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3375
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Ну это уже перебор. Крысой обозвать президента страны... Могут и посадить. Я с Вами.
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Аааа, так вот она какая политика зЕЛЕНСКОГО. ( где там СБУ ? яш прям нарываюсь. )
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А якби не зловили? Ну не вірю я, що ніхто не знав про цю тему.
Коли у Франції якийсь можновладець з державних грошей орендував квартиру для зустрічей з хвойдами- то опісля розкриття цього фейлу він пішов у відставку.
Бо це гроші платників податків, і обікрав він усе населення Франції.
А у нас жирний боров попався на крадіжці- його насварили і він обіцяв повернути усе. Хочу, як у Франції.
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Не сделать ли нам закон,чтобы президенты по пол года были ?
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Крутой был взлет кухарки, но уже начавшееся пике будет еще круче Ноябрь 21, 2019Без рубрикиКомментарии

Когда появились во власти все эти бакановы, ермаки, шефиры, сивохи, юзики - уже стало понятно, что пациент тупой.
В принципе, и кухарка может быть президентом. Если мозги есть и способна учиться. И если назначает специалистов.
Такое мнение огласил минувшей ночью в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Но когда кухарка начинает расставлять на госдолжности своих подружек-кухарок…
Когда появились во власти все эти бакановы, ермаки, шефиры, сивохи, юзики - уже стало понятно, что пациент тупой.
Сейчас они Зеленского благополучно и хоронят.
А единственная «кухарка», имевшая хоть какое-то отношение к управленческой деятельности - Богдан, моментально превратился в «Ближайшего» (почти Блаженнейшего).







Сокращение БАЙ ему, кстати, очень подходит. Такой степной тупой бай начал рулить в ручном режиме всем. Естественно, тоже тупо.
- Богдан дает команду Трубе: «Пока есть МВФ, не трогать «Приватбанк» и НБУ. - Кто написал? - БАЙ». Аудио
Хотя бы потому, что это сейчас ежедневно вскрывается.
Заменить сейчас всех на новых, хотя бы что-то соображающих? Пожалуй, что уже поздно.
Крутой был взлет, но и пике началось крутое…
загрузка...

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Я согласен. Но давайте искать правду. Некухарка парашенко,всю жизнь толокся у власти. Разве он этот опыт на благо принес ? Он же просто стал безнаказанно воровать с такими же некухарками. Здесь нужно иное. Неопыт с опытом,плохие помощники. Если мозгов и желания улучшать нет. Здесь нужны Ли Кван Ю.
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ПРОСТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОСТАВИТ СЕБЯ НА СЛУЖЕНИЕ СТРАНЫ А НЕ НА СДУЖЕНИЕ МАМОНЕ НО К СОЖАЛЕНИЮ ТАКИХ ВО ВЛАСТИ НЕ БЫЛО ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ

Ли Кван Ю ТАК И СДЕЛАЛ железный человек а тут сейчас просто желе все кто хочет его футболят а он молча не упираясь им угождает
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Зачем вам какой-то китаец, если в Украине есть свои и Тимошенко и Зеленский,
желающие и готовые служить. Нет, к сожалению, нет достаточного количества компетентных людей, готовых служить стране без фиги с дерибаном в кармане.
А Порошенко - пришел как марадер, президентствовал как марадер, сидит в Раде, как марадер и, надеюсь, и сядет, как марадер на Украине.
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вчинок дійсно героїчний, і заслуговує звання Героя України
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Заслуживает и премии, в десятикратном размере от возвращённой суммы...
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КАКАЯ "ЧЕСТНОСТЬ, МОРАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ"!
А не обнародуй самаритянин про аренду угла у тёщи, так бы и жировал на нас с вами.
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Как то Давидик тупит.
Это шо общественность должна дерьмо выковыривать из СН?
Может он сам пошевелится и вспомнит где он регистрировал своих "Монстров" и где налоги платил?
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Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3355
і ця порядна і законнослухняна дитина най..бувала державу? порядно і законно?
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21.11.2019 г.

Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования. Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились. Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить ...
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в нормальных политикумах в других странах деятели с поста уходят, а не возвращают с зарплаты то, что вымутили у государства
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А теща что, не человек? Не может сдавать квартиру?
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Ну так можно выписаться из своего жилья тоже, а потом у жены арендовать. А шо?
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А хіба це законно? Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5393
kurwa, безперервне порушення закону Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8270
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За Упыря упырят порохоботные - табунами вытаптывают ветки порохоботским флудом вместе с лахтинскими аутсорсерами.
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Эта квартирка только записана на тещу...и реально принадлежит этому жирному свинарчуку...
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він знімає житло в тещі, а в кого знімає житло йуля,шляшко та безліч мандатованих бувших та сьогоднішних?!
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Это только то, что всплыло. За остальных журналисты еще не брались. Как там, кстати, тот слуга, который своим помощникам просил восемь квартир бесплатно? Получил квартиры?
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А нахрін їм взагалі виплачувати компенсації. Депутати отримують немаленьку зарплату той нехай як і всі люде орендують житло. Чомусь мені роботодавець житло не оплачуе .
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Хорошие начинания надо поддерживать. До этого все тупо морозились сотнями. Шо не ясно.
Зачет перездал.
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Опять не по Пецыному получилось.
Опять облом у 8%-ной ботвы за соевый батончик. Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8283
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Стефанчук, перелогінтесь. Підглядувати - це не порядно.
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Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло Арахамії
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Порядочна свиня і барига.Смішно читати про його порядність,за якого "стоять горою прислуги коломойського". Крав бюджетні гроші для своєї сімьї,прикриваючись законом.Можливо ,що і жінка дає за гроші?
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"...своей недвижимости в столице у вице-спикера нет, а наживать ее коррупционным путём для первого заместителя председателя Верховной Рады - недопустимо". Зато для других "не заместителей", по мнению Арахамии, - допустимо. Вот такая вот, фигня, Зе!билы...
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***
холодный зимний вечер... большой ухоженный дом... в кресле, у растопленного камина сидит... теща и у ног ее огромный доберман... тихий скрип двери и в комнату на цыпочках втискивается... муж дочери... теща, поморщив нос, смотрит на этого приймака и тихо говорит собаке:
- Зять!
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а снять квартиру не у тещи слабО? получить компенсацию и не иметь головной боли. но это же удобно: Не выходя из своей квартиры теща хозяйство ведет, а бюджет ей оплачивает за свежеприготовленный борщик и постиранные трусы нашего вице-спикера.
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От цікаво як би Зеленський ржали із своїм кварталом знайдись раніше такий же Стефанчук.
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А бородатый должен тоже семье все деньги вернуть за свои секс утехи (анальный табу).
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ничего, премию ему выпишут в следующей з/п за то что выплатил по долгам
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«хуцпа», - сверхнаглость, бессовестность, бесцеремонность, нахальство, хамство, нетерпимость по отношению к другим, дерзкое и наглое лицемерие. Часто эти определения употребляют с приставкой сверх- и другими словами, подчеркивающими превышение всяких норм и выход за рамки установленого: «сверхнаглость», «сверхложь», «экстраординарная наглость», «необыкновенное нахальство», «неслыханное вранье», «невиданная дерзость», «запредельная бесстыжесть», «небывалая бесчестность» и т. д.

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Ху́цпа (англ. chutzpah від їд. חוצפּה хуцпе - зухвалість, сходить до івр.חוּצְפָּה Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6081 ‎) - властивість характеру, яка більш-менш точно визначається словами «зухвалість» або «нахабство» - як у негативному, так і в позитивному сенсі. Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6081
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Видно предшественниками порохоботов полнилась земля Украинская - потому и слово такое ёмкое и меткое появилось в языке украинском.
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ну прям портрет порохоботных в одном слове.
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Сразу от тещи пи@ды отгребет, и арендную плату подымет.
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Какая этика? О чем вообще разговор? Арендовать у любимой тещи квадратные метры жилплощади за деньги из бюджета. Это этика Слуги народа? Видно не все в порядке в рядах слуг. Народу о слугах следует крепко подумать. В старину если слуга баловством занимался, то его меняли на небалованного.
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а что стефанчук будет кушать и чем какать?
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Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье

Вот так зарплата у Слуги! А за что он, бедненький, харчеваться будет, если всё вернёт? Исхудает, станет злой, тещу обижать начнёт, милостыню просить у прохожих... Нехорошо))
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