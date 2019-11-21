 Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам.

"Руслан Стефанчук - дуже порядний, культурний, інтелігентний чоловік. Він - людина, за яку я битимуся до останнього. Він все робив законно, там є особиста історія. Але він вчора написав заяву на ім'я голови Верховної Ради - повернути за власний рахунок відшкодування з його зарплати", - сказав Арахамія.

На думку Арахамії, Стефанчук має повне право претендувати на відшкодування коштів за оренду житла зі сторони держави, оскільки своєї нерухомості у столиці у віцеспікера немає, а наживати її корупційним шляхом для першого заступника голови Верховної Ради - неприпустимо.

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"Він не такий, як я заможний чоловік, який займався бізнесом. Не треба з цього робити історію. Він орендував, він завжди платив. Нині бере відшкодування. Він міг би жити у готелі "Київ", це було б дорожче. Він зробив, як за законом і як було насправді. А наразі його намагаються покарати за те, що він правду написав. Це неправильно з точки зору етики, я вважаю", - додав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше громадянський рух "ЧЕСНО" повідомив, що віцеспікер Верховної Ради Стефанчук знімає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім".