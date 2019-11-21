 Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу може бути ухвалено в першому читанні до кінця поточного року, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер.
"Я всім депутатам нашим, які їздять на округи, кажу: "Якщо ви бачите нелегальні казино - повідомляйте мені і ми будемо розбиратися, поки ми не легалізували цей процес". Я думаю, що ми до нового року ухвалимо в першому читанні відповідний законопроєкт", - сказав Арахамія.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами лише на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку має адмініструвати податкова служба.
1) "Слуги урода" принимают под себя закон "об игорном бизнесе";
2) выдавать лицензии будут трем-пяти своим операторам, а все остальные "желающие" будут работать под "крышей лицензии";
3) "слуга урода" монополизирует рынок под себя и аз пять лет соберет на ровном месте большой гешефт;
4) через пять лет, новая власть отменит закон.. и все..
5) Юзик будет крышевать в Кривом Роге "одноруких бандитов" и станет еще толще в два раза;
армагедон и война. на что рассчитывают?
Здесь хочется спросить...не знаю, правда - у кого: К какому разделу относится, скажем, рулетка? К спорту? К медицине? К культуре?
Дальше - лучше: "В законопроекте прописаны требования к введению и ведению всех видов азартных игр. Что касается казино, то общее количество лицензий - 20, которое равно заведениям казино по всей территории Украины. Их позволят ставить лишь в пятизвездочных гостиницах, где не менее 200 номеров для Киева, и 150 номеров для других городов. Если казино расположено в городе с населением свыше 500 тысяч человек, то в нем должно быть 10 игорных столов, в том числе не менее 2 игорных столов с кольцом рулетки, и не менее 50 игровых автоматов. Если же меньше - 5 игровых столов, в том числе не менее 1 игрового стола с кольцом рулетки, и не менее 20 игровых автоматов. Также в казино позволят играть в покер."
Игроками не могут быть лица до 18 лет
Вот ту можно и офигеть. Школы - закрыть. Институты - тем более. Нет ничего, только ИГРЫ. Еще и пятилетки вернут ради такого дела)))
Жаль, что здесь нету таких смайликов, которыми хотелось бы украсить свой пост))
для игорных заведений казино в городе Киеве - 18 700 прожиточных минимумов граждан (39,3 миллиона гривен)
для игорных заведений казино, расположенных в других населенных пунктах - 12 400 прожиточных минимумов граждан (26,1 миллиона гривен)
за один игорный стол с кольцом рулетки - 730 прожиточных минимумов граждан (1,5 миллиона гривен)
за один игорный стол без кольца рулетки - 375 прожиточных минимумов граждан (788 тысяч гривен)
для букмекерской деятельности и азартных игр казино через сеть Интернет - 12 400 прожиточных минимумов граждан (26,1 миллиона гривен)
за букмекерские пункты - 375 прожиточных минимумов граждан (788 тысяч гривен)
за ставкомат или беттинг машину - 15 прожиточных минимумов граждан (31,5 тысячи гривен)
за зал игровых автоматов - 3750 прожиточных минимумов граждан (7,9 миллиона гривен)
за игровой автомат - 15 прожиточных минимумов граждан (31,5 тысячи гривен)
за организацию игры в покер, в том числе и в сети Интернет - 625 прожиточных минимумов граждан (1,3 миллиона гривен)