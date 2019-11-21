 Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу може бути ухвалено в першому читанні до кінця поточного року, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер.

"Я всім депутатам нашим, які їздять на округи, кажу: "Якщо ви бачите нелегальні казино - повідомляйте мені і ми будемо розбиратися, поки ми не легалізували цей процес". Я думаю, що ми до нового року ухвалимо в першому читанні відповідний законопроєкт", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад половина українців проти легалізації азартних ігор, - дані опитування

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами лише на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку має адмініструвати податкова служба.