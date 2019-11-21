 Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей

Про це розповів член екіпажу одного із суден Андрій Ейдер, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Навіть плафони із лампами вкрали... Ото я маю питання, гаразд плиту для їжі ( вона інверторна, коштовна), але навіщо плафони красти? Хоча то таке, в мене залишилась усього одна пара спідньої білизни, було там пар 20. Ото нащо вам б/У трухани?! Ось що не зрозумію, ніколи., - зазначив український моряк.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
гепатит. Причем и С, и В. Об этом сообщила его адвокат Александра
Маркова. - Андрей принес эпикриз, который ему выдали во время
отправления из "Матросской тишины"
Если трусы и пропали, то их вероятно сожгли в целях дезинфекции. Второе, нафига Андрею 20 штук трусов? Стирать влом?
Про гальюн вообще позор. ФСБшники, перед отплытием катеров, их помещения на видео сняли. Толчки на месте, прикрученные болтами к палубе. Почему украинские военные, принимавшие суда, не отметили недостачи оборудования, и подписали акт? А расставаясь, чуть не целовались с агрессором: "Давайте пацаны, удачи". Нафига эти дешевые фейки? У кацапов пердаки не рвет, они смотрят видео в своих новостях, и потешаются.
"Про гальюн вообще позор. ФСБшники, перед отплытием катеров, их помещения на видео сняли"
За время,что они шли, можно было вообще всё нутро вырезать..
А может акт подписывался на берегу,когда всё было в порядке,а в море подписывался только акт о факте передачи 3 единиц плавсредств.
Не удивительно что стадо на труси кидается как на диво.
Вчера в 10:25 ·
ИСЧЕЗНУВШУЮ ШКОЛЬНИЦУ НАШЛИ В ВЫГРЕБНОЙ ЯМЕ.
Девочка провалилась в школьный туалет, но ей удалось выжить.