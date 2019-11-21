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 Події, За кордоном
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Все про:Азовське море (1250) корабель (631) Росія (20994) Ейдер (4)

 Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей

Із захоплених у Керченській протоці українських кораблів зникло не тільки обладнання та сантехніка, а й нижня білизна екіпажу.

Про це розповів член екіпажу одного із суден Андрій Ейдер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіть плафони із лампами вкрали... Ото я маю питання, гаразд плиту для їжі ( вона інверторна, коштовна), але навіщо плафони красти? Хоча то таке, в мене залишилась усього одна пара спідньої білизни, було там пар 20. Ото нащо вам б/У трухани?! Ось що не зрозумію, ніколи., - зазначив український моряк.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера Бердянськ Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161019
 
   
 Топ коментарі
 
Новий всеукраїнський флешмоб: "Принеси старий унітаз під посольство РФ - допоможи наддержаві встати з колін!"

Было 20 пар нижнего белья, осталась одна, - матрос бронекатера "Бердянск" Эйдер сообщил о краже россиянами личных вещей - Цензор.НЕТ 4046
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Может у них не осталось целых трусов после того, как пердаки разгорались?
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А как же акт приема-передачи? про гальюны и так далее? Чо то мне кажется если всплывет такой акт, кому то будет плохо и не до смеха
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вид другой....а форма та же.

Було 20 пар спідньої білизни, залишилася одна, - матрос бронекатера "Бердянськ" Ейдер повідомив про крадіжку росіянами особистих речей - Цензор.НЕТ 6545
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У арестованного в России раненого военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера обнаружили
гепатит. Причем и С, и В. Об этом сообщила его адвокат Александра
Маркова. - Андрей принес эпикриз, который ему выдали во время
отправления из "Матросской тишины"

Если трусы и пропали, то их вероятно сожгли в целях дезинфекции. Второе, нафига Андрею 20 штук трусов? Стирать влом?
Про гальюн вообще позор. ФСБшники, перед отплытием катеров, их помещения на видео сняли. Толчки на месте, прикрученные болтами к палубе. Почему украинские военные, принимавшие суда, не отметили недостачи оборудования, и подписали акт? А расставаясь, чуть не целовались с агрессором: "Давайте пацаны, удачи". Нафига эти дешевые фейки? У кацапов пердаки не рвет, они смотрят видео в своих новостях, и потешаются.
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Трусы-то из кубрика пропали,а не из тюрьмы.

"Про гальюн вообще позор. ФСБшники, перед отплытием катеров, их помещения на видео сняли"
За время,что они шли, можно было вообще всё нутро вырезать..

А может акт подписывался на берегу,когда всё было в порядке,а в море подписывался только акт о факте передачи 3 единиц плавсредств.
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На днях на Путинобале появился единственный теплый школьный сортир во всей Кацапии...ОДИН СРАЛЬНИК НА ВСЮ СКРЕПНУЮ РАСИБ : )))
Не удивительно что стадо на труси кидается как на диво.
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Петрозаводск говорит
Вчера в 10:25 ·
ИСЧЕЗНУВШУЮ ШКОЛЬНИЦУ НАШЛИ В ВЫГРЕБНОЙ ЯМЕ.
Девочка провалилась в школьный туалет, но ей удалось выжить.
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Молодой человек, зачем на весь мир писать за труселя еще и б.у?
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ПС .Вероятно козломордые гордятся своим единственным в мире президертом-ПЕДОФИЛОМ,наверное на России уже не осталось малолетних детей которых ещё не обслюнявил этом маразматичный плешивец : ))))
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