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Все про:озброєння (1161) Міноборони (2958) розвідка (1499)

 Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка

Командування ЗС РФ вживає заходів для запобігання зниженню боєздатності передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, зросла інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін.

"У темну пору доби приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування. При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в ГУР, для того, аби приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілів підрозділами Об’єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161015
 
 
 Топ коментарі
 
И что на это ответит Моника-клоун?
Как там его договорняки по отводу войск и прекращению обстрелов?
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Матрос МБАКа "Бердянск" Андрей Эйдер сообщил что русня украла с катера 20 пар поношенных трусов

Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка - Цензор.НЕТ 3840
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Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка - Цензор.НЕТ 9648 Станом на 13:30 ваш коментар визнано найдибільнішим за цей день! Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка - Цензор.НЕТ 9648
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Конечно перемещают. И будут перемещать, пока Украина не очистится от барыжного дерибана, кацапского влияния и порохоботской брехни, и не станет сильной.
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Станом на 13:30 ваш коментар визнано найдибільнішим за цей день!
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Ну т.е. против того, что Украина должна очистится от барыжного дерибана, кацапского влияния и порохоботской брехни возражений нет, Я так и знал. Растешь ************. Бу-га-га.
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А ваш коментар лише на 2-му місці. Але до вечора можна ще зашкваритись. Успіхів Вам!
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Своего придумать не можем и ****** мэмы у Дубинского. Деградировали ниже плинтуса **********.
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Ну да, у них как пол года назад пластинка заела, так и срут без остановки.
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Той випадок коли думки плутаються в гілках коментарів.
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мы порохоботы врот **.....м вас вместе с земоникой д**ил
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Матрос МБАКа "Бердянск" Андрей Эйдер сообщил что русня украла с катера 20 пар поношенных трусов

Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка - Цензор.НЕТ 3840
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Дык так русня это же ********-фетишисты. Гы.
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А вот при ПАПе такого не было. Это все ЗЕ виноват.
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Непонятно, по каким законам фиЗЕки, в эпоху зубожиння! каждое утро всходило солнце?
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Бо Зе - не лох, лохи ті, що його обрали.
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И что на это ответит Моника-клоун?
Как там его договорняки по отводу войск и прекращению обстрелов?
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У Південно-Китайському морі стався вибух потужністю з Хіросіму з викидом радіації: ЗМІ пишуть про китайську субмарину
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_Черт! Кажется там и правда произошёл взрыв ЯО. Появляются данные о радиоактивном заражении уже Австралии... Не нравится мне всё это!
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А может все таки кацапская. Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка - Цензор.НЕТ 2463 Хотя не с нашим счастьем.
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Нимало не сомневался. Озадачило бы обратное.
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ЗЕчувак теж переміщає, ближче до Києва.
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Только дураки и наивные люди могут поверить в выполнение россией каких-либо договоренносьей
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15000 рублей жалаванье, нада отрабатывать. А не сидеть с балалайкой на лавачке.
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Ніколи не вірте росіянам бо росіяни не вірять навіть самі собі.

Ніякого особливого статусу, виборів і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Позбавлення в громадянських правах, права виборів на років 10. Терористи вибирати не мають права. РЕЗЕРВАЦІЯ НА РОКІВ 10., Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Хто хоче виїхати, повинна бути програма держави по забезпеченню житлом на пільгових умовах, роботою ... РЕШТА ізоляція від України. В противному разі Україна зникне на втіху Москви.
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отводить ВСУ и то побыстрее и подальше. бедным сепарам развернуться негде.
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20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения паралельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом. В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен. По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы *, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга** Мозыр Вениамин Ираклиевич.
* штабная группа "Борисфен", с августа 2019 года осуществляет общую координацию сил и средств подразделений ВС РФ и НВФ ОРДЛО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

** по не подтвержденным пока данным, возможно с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал....
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Ето рузкая смекалка называется. Как говорил *****, мы говорим одно а делаем другое. А все кто верит касабам ето лохи и терпилы.
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