 Найманці РФ у темну пору доби переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, зросла інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін.
"У темну пору доби приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування. При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ГУР, для того, аби приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілів підрозділами Об’єднаних сил.
Как там его договорняки по отводу войск и прекращению обстрелов?
Ніякого особливого статусу, виборів і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Позбавлення в громадянських правах, права виборів на років 10. Терористи вибирати не мають права. РЕЗЕРВАЦІЯ НА РОКІВ 10., Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Хто хоче виїхати, повинна бути програма держави по забезпеченню житлом на пільгових умовах, роботою ... РЕШТА ізоляція від України. В противному разі Україна зникне на втіху Москви.
* штабная группа "Борисфен", с августа 2019 года осуществляет общую координацию сил и средств подразделений ВС РФ и НВФ ОРДЛО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
** по не подтвержденным пока данным, возможно с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал....