 За групове зґвалтування 22-річної жінки на Волині затримано трьох чоловіків, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"Вчора, 20 листопада, в поліцію надійшло повідомлення про зґвалтування 22-річної жительки області.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст.152 Кримінального кодексу України, слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння групового зґвалтування потерпілої 18-річного, 20-річного та 30-річного жителів області", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відомо, що один із затриманих притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманим особам підозри в скоєнні групового зґвалтування і обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.