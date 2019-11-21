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Все про:Волинь (361) затримання (3066) зґвалтування (100) Правоохоронні органи (426)

 За групове зґвалтування 22-річної жінки на Волині затримано трьох чоловіків, - поліція

У Волинській області поліцейські за підозрою в груповому зґвалтуванні місцевої жительки затримали трьох чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"Вчора, 20 листопада, в поліцію надійшло повідомлення про зґвалтування 22-річної жительки області.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст.152 Кримінального кодексу України, слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння групового зґвалтування потерпілої 18-річного, 20-річного та 30-річного жителів області", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відомо, що один із затриманих притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманим особам підозри в скоєнні групового зґвалтування і обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161013
 
 
 Топ коментарі
 
ну теперь им прямой путь в зедепутаты открыт
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Будущие депутаты в Слуге народа.
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болен не сайт а население, выбирающее во время войны россией клоуна. Россия не общепризнанных границ государств, ни международных законов, ни своих договоров - да что там - даже все библейские заповеди им чужды - они чума 21 века !
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ну теперь им прямой путь в зедепутаты открыт
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А при хряке-мародере такого не было. За 5 лет ни одна целка не пострадала. Гы.
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А к Стрелку такого вопроса нет? Ваще то высерами страдаете вы **********.
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А к чему был высер мудилы под ником "Стрелок"?
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Может потому что ты мудила не в состоянии вспомнить что именно в партии Слуга урода есть не только сепары, корупционеры, шлюхи, сутенеры, а и животные которые отсидели срок за изнасилование несовершеннолетней. не?
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Был один, и он был исключен из фракции как только стало известно о его прошлом.
А во фракции СН есть кто угодно - от патриотов до коллаборантов, от порядочных людей до мерзавцев. Учитывая то, в какой спешке они набирали людей - туда по факту набрали кого попало.
Но это не повод при каждом упоминании о преступлении в стране начинать говнометание против ваши политических оппонентов.
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А нафіга ти голосував за "бігбордік зєльонєнькій", якщо розумів, що там гавно з перцем?
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Хоча можуть бути проблеми: слуги народу надають перевагу ґвалтівникам неповнолітніх. А тут...
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Среди них должен быть депутат от слуги....
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А шо закон о принудительной кастрации педофилов БУБОЧКА отверг?
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А шо, Ostap-Suleyman-Berta-Maria-Bender-Bey Hewlett-Packard не следит за новостями из первоисточников? Уточняет под подъездом и в очереди за колбасою?
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якщо вона, не дай бог, сепарка--це однозначно перемога!
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Бери вище - порохоботка! Біжи швиденько за бухлом. І хвеєрверків пару візьми.
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Ты сам то проверься. Но если хочешь побыстряку, то напости еще чего-нибудь. За групповое изнасилование 22-летней женщины на Волыни задержаны трое мужчин, - полиция - Цензор.НЕТ 2587
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болен не сайт а население, выбирающее во время войны россией клоуна. Россия не общепризнанных границ государств, ни международных законов, ни своих договоров - да что там - даже все библейские заповеди им чужды - они чума 21 века !
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"клоун" у власти - результат порошенковского неуемного ************* и воровства, Зеленский это сам Пете и сказал в начале дебатов!
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Клоун у власті результат єврейської хуцпи, брехні, та договорняку олігархів.
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ніколи б не подумав що в Україні понад 70% євреї ! За групове зґвалтування 22-річної жінки на Волині затримано трьох чоловіків, - поліція - Цензор.НЕТ 8030
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Типа если у тебя мозгов нет- Порошенко виноват? Это вы сделали выбор!
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Хай учаться кукарєкать....там відчують як воно слабку жінку груповою силою брать. Тварі.
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колись дуже давно, в 90-х, троє моїх знайомих бухали в гаражі з ще одною моєю знайомою, ну звісно усих потягнуло на секс. дівчина була й не проти, але хотіла в нормальних умовах в неї вдома. ціна питання - проїхати одну зупинку тролейбусом але хлопці хотіли тут і негайно! результат - заява, слідство та по 8 років кожному!
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Хай би собі мозгів докупили...якщо на таке тяне грповухою. Там я думаю їх навчили....
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кожен сам має вибирати як йому займатися сексом - груповухою чи наодинці! За групове зґвалтування 22-річної жінки на Волині затримано трьох чоловіків, - поліція - Цензор.НЕТ 4935
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Не задовільнили вони її значить та ще і бухла не залишили . Тому і заяву на цих придурків накатала . А завтра "мадам" проспиться і забере свою заяву назад. І кінець цій любовній історії 😃
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Готові до роботи у діючій владі:

1 - в депутати позачергово
2 - до кабміну мінімум віце-прем'єром з питань молоді та спорту
3 - до генпрокуратури або до верховного суду
БРАВО!
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Ну тут ошибаетесь - групповое это не "Слухи Арода" , а лидер ПР . Это было его любимая статья . А ПР не только слухи были , но и лидер "свинапрома" . Да и министером был у Пахла !
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Слушается дело о групповом изнасиловании. Судья:
- возможно, гражданка, вам самой не следовало ночью входить в лифт с тремя незнакомыми мужчинами, тем более, голой…
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Тепер їм одне з двох - або в тюрму,або в партію "слуга народу"...
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