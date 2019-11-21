 КС визнав законопроєкт Зеленського про створення інституту уповноважених Ради таким, що не відповідає Конституції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Зазначається, що при цьому у відповідному висновку за конституційним зверненням Верховної Ради суд визнав законопроєкт таким, що відповідає вимогам ч.2 ст.157 і цілком - ст.158 Конституції України.

У Висновку Суду вказується, що запропоновані Законопроєктом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та потенційно може становити ризик надмірного втручання парламенту через уповноважених за додержанням Конституції України і законів у різні сфери суспільних відносин без дотримання балансу приватних і публічних інтересів, зокрема у підприємницьку діяльність, у діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а отже, може призвести до порушення та обмеження прав і свобод людини і громадянина.

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"Конституційний Суд України застерігає від запровадження такого контролю за додержанням Конституції України, який суперечитиме Конституції України та може спричинити юридичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом верховенства права – однією з основоположних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина. Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою сваволі з боку органів публічної влади та їх посадових осіб", - йдеться у висновку КС.

У Висновку зазначається, що внесення до Конституції України змін, запропонованих Законопроєктом, призведе до встановлення невизначених меж повноважень Верховної Ради України усупереч конституційному принципу поділу державної влади та до порушення системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, що є загрозою для забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

КС України констатує, що запропоновані у Законопроєкті зміни до статей 85 та 101 Конституції України не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, однак вони не узгоджуються із конституційними принципами верховенства права та поділу державної влади, засадами демократичної, правової держави та у разі запровадження загрожуватимуть правам і свободам людини і громадянина.

Висновок КС є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Нагадаємо, 3 вересня парламент включив до порядку денного і направив на висновок Конституційного суду законопроєкт №1016 про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України.