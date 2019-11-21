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 Політика України
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Все про:ВР (6159) Конституція (312) КС (392)

 КС визнав законопроєкт Зеленського про створення інституту уповноважених Ради таким, що не відповідає Конституції

Конституційний суд України визнав не відповідним вимогам ч.1 ст.157 Конституції України внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №1016, який пропонує внести зміни до статей 85 і 101 Конституції щодо уповноважених Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

Зазначається, що при цьому у відповідному висновку за конституційним зверненням Верховної Ради суд визнав законопроєкт таким, що відповідає вимогам ч.2 ст.157 і цілком - ст.158 Конституції України.

У Висновку Суду вказується, що запропоновані Законопроєктом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та потенційно може становити ризик надмірного втручання парламенту через уповноважених за додержанням Конституції України і законів у різні сфери суспільних відносин без дотримання балансу приватних і публічних інтересів, зокрема у підприємницьку діяльність, у діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а отже, може призвести до порушення та обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До КС надійшло подання Верховного суду щодо конституційності судової реформи Зеленського

"Конституційний Суд України застерігає від запровадження такого контролю за додержанням Конституції України, який суперечитиме Конституції України та може спричинити юридичну невизначеність, оскільки це є несумісним із принципом верховенства права – однією з основоположних гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина. Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою сваволі з боку органів публічної влади та їх посадових осіб", - йдеться у висновку КС.

У Висновку зазначається, що внесення до Конституції України змін, запропонованих Законопроєктом, призведе до встановлення невизначених меж повноважень Верховної Ради України усупереч конституційному принципу поділу державної влади та до порушення системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, що є загрозою для забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

КС України констатує, що запропоновані у Законопроєкті зміни до статей 85 та 101 Конституції України не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, однак вони не узгоджуються із конституційними принципами верховенства права та поділу державної влади, засадами демократичної, правової держави та у разі запровадження загрожуватимуть правам і свободам людини і громадянина.

Висновок КС є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Нагадаємо, 3 вересня парламент включив до порядку денного і направив на висновок Конституційного суду законопроєкт №1016 про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161011
 
   
 Топ коментарі
 
Опа на турборежим буксовать начал.
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Уполномоченные Рады - это Кабинет Министров.

и он уже давно есть.

понавыбирает быдло юристов крыворожских, а стране потом мучайся
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Это ты нам такое счастье обрести помог
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Это ты нам такое счастье обрести помог
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да нет это как запл точный ГРАДА получи Зеля в свое личико ..
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Думаю такой же ввод будет по статье 106 КУонституции что Зеленский не мождзет соз-давать органы регуляторной деятельности и тарифов вместо признанного вне Конституции НКРЕКП.. это обязанность КМУ ...а не Президента...
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В суддів КС спрацював істинкт самозбереження.
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Вау, КС вибрикується. Не схотів свою частку влади передати зеленим посіпакам.
А намутив же з поясненнями, стрьомно прямо сказати - це наш город, брись звідси. КС признал законопроект Зеленского о создании института уполномоченных Рады не соответствующим Конституции - Цензор.НЕТ 9708
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"Я вам нічево нє должен"
https://youtu.be/4yuWDvOsV94
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Уполномоченные Рады - это Кабинет Министров.

и он уже давно есть.

понавыбирает быдло юристов крыворожских, а стране потом мучайся
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У них трускавецькі дипломи, а це не абищо.
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Що швидко робиться, те криве родиться, якщо безмазгофф.
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так это смотрящие, что ли?
так бы и сказали, они одобрят
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КС не собирается потокать соросятам решил набирать себе балы по другой стороне барикад
За Украину. Безопасней и можно подвиг совершить с 13ст.Зачтется. Шанс загреметь с соросятами велик.
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ну вот при чём тут какой-то Сорос ? !!!

Сорос - не идиот, чтобы на таких ставить.
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есле земля по конституции пренадлежит народу Украины, то и закон о рынке земли тоже нужно признать несоответствующим конституции, так как там в дальнейших планах есть продажа ее родимой иностранам, ПОЧЕМУ сдесь МОЛЧИТЕ???
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Ну что ж, попытки узурпировать власть уже находят сопротивление!!! Похвально! КС после того, как пошел навстречу преЗеденту и принял решение о розпуске ВР конституционным, понял, что на этом не закончится. Идет полная узурпация власти и КС не хочет принимать в этом участие выдавая нужные решения!
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Т.е. КСУ принял решение в сторону расширения Президентской формы правления.
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