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 Політика України, Суспільство
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Все про:Львівщина (992) опалювальний сезон (259) Гончарук_Олексій (290)

 У Новояворівськ подали тепло, Новий Розділ отримає завтра, - Гончарук

У Новояворівськ на Львівщині сьогодні почали подавати тепло.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців міста почне надходити тепло", - написав він.

Він додав, що в Новому Роздолі тривають ремонтні роботи: "Бригади працюють безперервно, вже ліквідували чотири пориви на трасах. Запуск опалення заплановано на завтра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди без опалення, електрики позбавлено цілі райони, під загрозою постачання води, - "Нафтогаз" про ситуацію в Новому Роздолі на Львівщині

За словами Гончарука, майже всі працівники оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.

Крім того, як зазначив прем'єр, уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво АРМА за допущення зриву опалювального сезону в регіоні та відсторонив його від виконання обов'язків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 листопада відвідав Львівську область через неготовність до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі.

За даними ЗМІ, проблеми з опаленням в Новояворівську та Новому Роздолі почалися після того, як НАБУ звинуватило два теплогенеруючі підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на 1,5 млрд гривень. Тоді ж суд заарештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ТОВ "Гарант Енерго М" - фірмі, яку вибрали на конкурсі. Однак новий керівник не впорався з функціями, оскільки виникли проблеми з кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.

У Новояворівськ подали тепло, Новий Розділ отримає завтра, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161010
 
 
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Слава великому Кормчему! Слава партии слуг мудрого нариду!
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уровень это как меркель сообщает верхне гамбурске в два дома по объездной дали тепло на всю германию В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9396
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позорище шолупень !страна верх тарамашками идет ты же идиот премьер
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Держава у смартфоні від Зєбілів - в двох скринах

В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8704 В Новояворовск подали тепло, Новый Роздол получит завтра, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5679
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Так це круто та екологічно! Навіть Тесла призедента і та робить більше шкоди довкіллю.
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прем'єр міністер звітує про подавання тепла у "новому роздолі"
А як там туалети? Всі працюють? Всі чисті?
Совки, хай йому У Новояворівськ подали тепло, Новий Розділ отримає завтра, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8007
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Интересно, а когда в Гвардейском включат тепло? Или скажите спасибо, что хоть два раза в день воду начали подавать. Полный бардак. Такое впечатление, что в домоуправлении, КЭЧ - работают в основном "профессионалы", которые ничем не хотят заниматься. Жители поселка написали жалобу в МО. Знаете куда она вернулась? Правильно - в домоуправление.
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бреше. з батьками розмовляв тільки-шо, батареї холодні
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