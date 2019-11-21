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 Політика України
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Все про:Кабмін (3319) прожитковий мінімум (31) Окружний адмінсуд Києва (35)

 Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну під час встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабінет Міністрів України переглянути прожитковий мінімум на 2019 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Суд визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг. Також суд визнав протиправними дії Уряду із розробки та схвалення проєкту Закону України "Про Державний бюджет на 2019 рік" від 15.09.2019 №9000, його подання до Верховної Ради України із порушенням порядку встановлення розміру прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів і гарантій.

"У своєму рішенні Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язав Кабінет Міністрів України встановити прожитковий мінімум відповідно до положень Законів України "Про прожитковий мінімум" та "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", - повідомили в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прожитковий мінімум має становити понад 4000 гривень, але це буде можливо, тільки коли економіка виросте на 33%, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161007
 
   
 Топ коментарі
 
Пропоную маленьку поправку- ті, хто встановлюють прожитковий мінімум, мають на нього жити разом зі своїми родичами!
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Пропоную маленьку поправку- ті, хто встановлюють прожитковий мінімум, мають на нього жити разом зі своїми родичами!
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Для особо одаренных. Речь о госбюджете на 2019 год, который составляла банда Порошенко-Гройсмана. Дата 15.09.2019 указана ошибочно. Правильная дата - 15.09.2018.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598
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Не порть общую картину. Осадочек уже остался. На заменну "барыги" пришло быдло.
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Для особо одарённых - когда цены изменились при новолицом правительстве, то виноваты попередники, что не обосновали прожиточный минимум с учётом успехов наступников.
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Твій дідусь мабуть був кетайцем? Там довго вживали мем "банда чотирьох"..
Годину тому проїжджав повз офісний центр де базуються "Прямий" та один з офісів Кличка. На тротуарі стоїть два десятки якихось каламутних осіб з Прапорами України і картонками з ммалозрозумілими написами типу "Де дешеві квартири для ніщебродів?" і "Братья (не встиг прочитати) круче братьев Кличко". Тебе там не було?
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пусть Окружной Админ суд отменит царские указы об отделении Московии от Орды..
и монголам будет приятно, и нам хоть какая-то польза будет от этого бепредельного суда..
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да не кол вошел.... а вышел у кого как фантазия играет.... неприятно Гончаруку чай не самокатик.... а на колу сидеть больно же... Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 9353 это его перл ограничение повышений тарифа на тепло-- НЕ несет повышение этих самых тарифов Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 3602 --но в поясении пресс службы Минэнерго мотивацией для снятия Постановы 560 Гройсмана об установлении для областных городов предельной границы тарифа на тепло и горячей воды по жалобам Ассоциации городов мол эта Постанова 560 мешает нам ПОДНЯТЬ Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 4662 те самые ТАРИФЫ НА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮЮ ВДУ ПО ПРОСЬБЕ ЗЕДЕЛЕБИЛОВ 73%... и тут же Гончарук "поносит" мы отменили ограничение повышений--- но повшаться они Не будут... но просьба была от мэров городов и ворсоветов снять ограничения ибо они мешают поднять те самые тарифы.. уф даже ыдам такое сложно только не для Зелебобиков....
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Прожитковий мінімум на 2019 рік устанавлували в 2018.
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"О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000

Який уряд був 15.09.2019?
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я думаю в заголовке ошибка, о госбюджете на 2020 видимо. Какой смысл админсуду сейчас уже пересматривать 2019ый год? разве что затем, что Зека-бмин отолкнулся от минимума из прошлого бюджета и почти его не поменял...
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І це хороший знак. Стиснкта прудина почала рух у попереднє положення. Хоча насправді вюу суддів ввімкнувся істинкт самозбереження.
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В зв'язку з недостатнім фінансуванням МО України, грошова компенсація за піднай'ом житла буде виплачена в цьому місяці не у повному обсязі. Доплата буде проведена додатково.
Ви зробили це разом!
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Десь добра половина армійців голосувала за слуг. Провести опитування серед особового складу, і відповідно до результатів призначати грошову компенсацію. Так має бути справедливо.
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Минулого тижня спілкувався з хлопцями з 25 бригади. Кажуть, що ненависть до Зеленського зашкалює.
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Ненависть-це погана штука. Особливо в рядах армійців. Вона затьмарює розум та зводить з глузду. Потрібне чітке усвідомлення проблеми, шляхів її вирішення та профілактики в майбутньому.
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Был 2027, станет 2189 - небывалый рывок!
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Що, прожитковий мінімум виявився завеликий? Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год - Цензор.НЕТ 5725
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ти його нарешті знайшов? то ознака поправки.
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У нас пенсія можу бути меншою за прожитковий мінімум, а відмазкою чинуш:" Ви мало заробляли в часи СРСР". При тому підіймають, мінімальну пенсію, на 74 грн, а максимальну - на 740.
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А как сопоставить : прожиточный минимум 2189 - а пенсия минимальная 1563 гривны??? Причем эти цифры утверждаются не амерами или марсианами - нашей ВР!
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Шикарний хід від зеленої нечисті! .... "Слуги урода" вже встигли так прократися, що про жодне підвищення соціальних стандартів не може йти навіть мови . А це підвищення пенсій, мінімальної зарплати, соціальних допомог. Дійшло вже до того, що перестали платити вже визначену допомогу при народженні дітей . Зате Калошмойський і його банда мародерів, гвалтівників, наркоманів, педофілів катаються, як сир в маслі. І їм ще мало.....

Вітаю всіх зебілоїдів - ВИ це "сделали"
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Эпоха бедности прошла!

Наступает Эпоха Нищеты!!!

Спасибо Зебобикам!
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Вообщето по нормативу ООН прожиточный минимум для центральной и восточной Европы составляет 5 баксов в день. Геноцид продолжается, это по данным ООН, но на войну все спишут.
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спасибо зрителям квартала
нам .... не хватало
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ДиЗЕнтерийные, не гоните беса. Прож. минимум в год по три раза меняется.
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Треба перестати красти зеленим на всіх рівнях, депутатам отримувати якісь незрозумілі компе=нсації, отримувати зелену зарплату у конвертах з якої вони ж не платять податки, зеленим керівникам менше красти, набиваючи свої кишені. У мене таке враження, що кратність краж зеленими , які прийшли до влади, збільшилась набагато більше , ніж при т.н. баризі. При баризі нам підвищували регулярно соцстандарти та виплати. А тут зелені так крадуть, що грошей уже нема ні на що. Вони всі соцвиплати знижують.І коли вже нажеруться.
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