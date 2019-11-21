 Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Кабміну під час встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Суд визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг. Також суд визнав протиправними дії Уряду із розробки та схвалення проєкту Закону України "Про Державний бюджет на 2019 рік" від 15.09.2019 №9000, його подання до Верховної Ради України із порушенням порядку встановлення розміру прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів і гарантій.

"У своєму рішенні Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язав Кабінет Міністрів України встановити прожитковий мінімум відповідно до положень Законів України "Про прожитковий мінімум" та "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", - повідомили в суді.

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