 У Кремлі заявили, що російських військ на Донбасі "не було і немає"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".
"Військ РФ на Донбасі не було і немає, але це не означає, що у наших військових немає каналів отримання інформації з прикордонних районів", - цитують Пєскова російські державні агентства.
Нагадаємо, в серпні 2018 року ГПУ оприлюднила докази військової агресії Росії в Донбасі. Як повідомили в Генпрокуратурі, українські військовослужбовці в Донецькій області знайшли зразки мінно-вибухових пристроїв, які не перебувають на озброєнні і не використовуються Збройними силами України. З урахуванням місця виявлення зазначених зразків озброєння, їх використання на території Донецької області свідчить про військову агресію Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань.
Разом з тим у травні СБУ оприлюднила чергові докази присутності найманців російської приватної військової компанії "Вагнер"у Донбасі. За даними спецслужби, зокрема, "вагнерівці" брали участь у боях за Луганський аеропорт в 2014 році і під Дебальцеве в 2015.
Президенти України і Франції Еммануель Макрон і Володимир Зеленський під час телефонної розмови 15 листопада обговорили майбутній саміт "нормандської четвірки", який має відбутися 9 грудня в Парижі. За даними Le Figaro, метою саміту є "відкриття нової послідовності імплементації Мінських домовленостей".
14 липня в Парижі і 2 вересня у Берліні відбулися зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів України, Німеччини, Франції і Росії з метою відновлення роботи "нормандського формату". Зустріч лідерів "нормандської четвірки" було заплановано на 17 вересня, але її скасували за ініціативою Росії.
Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.
-ЗЕ має заявити що ПЕРВИННИМ неприйнятними актом стало порушення Ордою положень Будапештського меморандуму, агресія Орди і анексія нею української території.. і запропонувати "врегулювання конфлікту" на базових умовах - на умовах саме Будапештського меморандуму...
- І ..."ні кроку назад"..
Движется колонна кацев. Америкацы дают запрос в рос штаб - это ваши люди? -Ответ - нас там нет. Американцы несколько часов показательно мешают колонну с говном. Результат около 300 жмуров-конструкторов. И это был правильный ответ сильного .
На что он вообще расчитыват, ЗАЧЕМ так рвется к пуйлу?
Ты ЗАБЫЛ, что есть так называемый МЕМОРАНДУМ о поддержке УКРАИНЫ. В том числе и РАШЕЙ подписанный... А санкции это лишь блошиные укусы для раши.. И эти "санкции" легко обходят. Вспомни турбины СИМЕНС для Крыма...
Было уже....Знаем....
Или он не в курсе, что "их там нет"?
-Вова, почему ты не смыл после себя говно в туалете?
Пыня:
-А ты докажи, что оно моё!
Все договоренности и подписанные документы с Рашкой, о прекращении огня, отводе войск, перемирии и тд и тп
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
Рашка заранее сливает в унитаз любые результаты Нормандских переговоров.
И остается только вопрос:
НАХ Украина подписала те "формулы штайнмаера", прекращала огонь, отводила войска и НАХ будет еще кучу обязательств подписывать на Нормандской встрече?
Путинизм как он есть