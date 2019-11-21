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Все про:Пєсков (612) Донбас (13742) ПВК_Вагнера (93)

 У Кремлі заявили, що російських військ на Донбасі "не було і немає"

Спікер Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков вкотре повторив риторику офіційної російської влади про те, що російських військ нібито немає на території Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Військ РФ на Донбасі не було і немає, але це не означає, що у наших військових немає каналів отримання інформації з прикордонних районів", - цитують Пєскова російські державні агентства.

Нагадаємо, в серпні 2018 року ГПУ оприлюднила докази військової агресії Росії в Донбасі. Як повідомили в Генпрокуратурі, українські військовослужбовці в Донецькій області знайшли зразки мінно-вибухових пристроїв, які не перебувають на озброєнні і не використовуються Збройними силами України. З урахуванням місця виявлення зазначених зразків озброєння, їх використання на території Донецької області свідчить про військову агресію Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник випробовує новітні системи озброєння армії РФ, використовуючи Донбас як величезний військовий полігон, - Хомчак

Разом з тим у травні СБУ оприлюднила чергові докази присутності найманців російської приватної військової компанії "Вагнер"у Донбасі. За даними спецслужби, зокрема, "вагнерівці" брали участь у боях за Луганський аеропорт в 2014 році і під Дебальцеве в 2015.

Президенти України і Франції Еммануель Макрон і Володимир Зеленський під час телефонної розмови 15 листопада обговорили майбутній саміт "нормандської четвірки", який має відбутися 9 грудня в Парижі. За даними Le Figaro, метою саміту є "відкриття нової послідовності імплементації Мінських домовленостей".

14 липня в Парижі і 2 вересня у Берліні відбулися зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів України, Німеччини, Франції і Росії з метою відновлення роботи "нормандського формату". Зустріч лідерів "нормандської четвірки" було заплановано на 17 вересня, але її скасували за ініціативою Росії.

Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161006
 
 
 Топ коментарі
 
Там есть "другая сторона". Спросите у пианистки, она в теме.
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Про Пескова в данной ситуации можно сказать только одно: Ему ссут в глаза, а он говорит: "Это Божья роса!"
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росіян в Донбасє нєт, так сказав їх президент. На підтвердження цих слів записали їх в архів.Лютий Орест
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-ПУ заявив що перегляд Мінських угод є неприйнятним...
-ЗЕ має заявити що ПЕРВИННИМ неприйнятними актом стало порушення Ордою положень Будапештського меморандуму, агресія Орди і анексія нею української території.. і запропонувати "врегулювання конфлікту" на базових умовах - на умовах саме Будапештського меморандуму...
- І ..."ні кроку назад"..
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В Сирии был показательный случай.
Движется колонна кацев. Америкацы дают запрос в рос штаб - это ваши люди? -Ответ - нас там нет. Американцы несколько часов показательно мешают колонну с говном. Результат около 300 жмуров-конструкторов. И это был правильный ответ сильного .
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Там есть "другая сторона". Спросите у пианистки, она в теме.
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А Путин есть был и будет или также не было нема и не будет....
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Саме так. І що найгврше, він у це щиро вірить, бо ватник. І інших аргументів не сприймає ментально. І це- біда. Ворогами він вважає Софію Федину, Марусю Звіробій, Петра Порошенка, зрештою. Він щиро вірить, що саме патріоти (у нього - націоналісти, аби партія війни) нп дають йому закінчити цю війну. І чим більше у нього невдач, тим бвльше він ненавидить... ні, не кацапів і колаборантів, а патріотів. І це не лише його трагедія особиста, це трагедія держави завдяки вибору 73 відсотків інертних зебілів
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Как с такими разговаривать ? - Задушить и дело с концом !
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Обоих. Нεχερ за спиной народа договариваться.
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Зелик расчитывает переубедить тезку?
На что он вообще расчитыват, ЗАЧЕМ так рвется к пуйлу?
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чого саме хоче досягти клован з оточенням на "нормандській" зустрічі, з якими такими відкритими ідеями і пропозиціями він з обсосами туди їде, окрім капітуляції, кабали і втрати державності, як наслідок отого всього?
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С каких это ПОР можно переубедить АГРЕССОРА в его НЕПРАВОТЕ??? Его нужно ПОБЕДИТЬ или проиграть, согласившись на ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ.
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Убедить можно не агрессора, а партнеров из ЕС и США в том, что мы очень хотим мира, а РФ очень не хочет мира, в связи с чем нужно говорить не о снятии санкций, а об их усилении.
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Ты это серьёзно?? Какого хрена ЕС и США лезть в прямую КОНФРОНТАЦИЮ с рашей???
Ты ЗАБЫЛ, что есть так называемый МЕМОРАНДУМ о поддержке УКРАИНЫ. В том числе и РАШЕЙ подписанный... А санкции это лишь блошиные укусы для раши.. И эти "санкции" легко обходят. Вспомни турбины СИМЕНС для Крыма...
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Блошиные-не блошиные, а укусы эти для Рашки весьма болезненные. И именно потому, что Раша очень желает избавиться от этих укусов, ЕС и США приходится постоянно напоминать о том, что санкции нужно только усиливать, ибо агрессор не успокаивается.
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видать его спонсор предоплату уже у ху@ла взял, теперь зиц-председатель "зе" должен задокументировать факт купли-продажи страны, оттого и рвется, бо основная сумма бабла видимо после подписания обещана ... никто никого ни в чем не собирался и не будет убеждать, это шоу для пипла, ведь надо ж как то обосновывать "лохторату" такую тягу обняться с ху@лом
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Зеленский и Сивоха может подтвердить , что там шахтеры и трактористы.Спасибо ЗЕбилам.
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Толь ДЕзеБИЛАМ непонятно, что ещё НИКОГДА в мире война не оканчивалась простыми переговорами... Окончание войны возможно лишь при ПОБЕДЕ одной из сторон, которая ДИКТУЕТ условия мира.
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не было и нет, а ті, що є,то виключно дабравольци, шахтери, камбайнери і атпускники. Ми цю матру вже чули, кацапи, вам самим не смішно?
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А Буки, Ураганы, Иглы и т.п. в булошных продаются....
Было уже....Знаем....
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Так нах блаЗЕнь тогда с ними договаривается о прекращении огня и отведении?
Или он не в курсе, что "их там нет"?
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Он вообще такого мнения, что если Украина перестанет стрелять и отведёт войска, то война (непонятно с кем) закончится, при полном удовледотворении раши, которая конечно по утверждению честнейшего путлера не имеет к этому никакого отношения.
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Кабаева:
-Вова, почему ты не смыл после себя говно в туалете?
Пыня:
-А ты докажи, что оно моё!
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А Александров, Ерофеев, Агеев, псковские десантники, обгоревшие буряты (привет чита, привет улан уде), кадыровцы и т.д. - это все потомственные трактористы и шахтеры ага))))
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буряты и кадыровцы могут быть добровольцами. а вот ерофеев и александров. это да.
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Парадоксы кацапской логики: солдаты, офицеры, техника, оружие, боеприпасы, снаряжение там есть, но войск - нет.
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Якщо це сказала велика умниця В.Войнович, то тут добавити нічого!
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Він такий "патріот" ,як я Волочкова. Цей ублюдок слугує грошам в першу чергу.Совісті у нього не має не тільки в голові,а і в душі. Це звичайний ВИЛУПОК роду людського. І такі тільки там зараз поряд з Путлєром. Це не люди в енцеклопедичному розумінні. Це- ТВАРІ!
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Ничего нового... Поинтересуйся гражданством детей всех обитателей кремля (в том числе и путлера)... Врядли найдёшь хоть одного имеющего гражданство только раши и проживающего в раше... ИСТИННЫЕ ПАТРИОТЫ...
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Інтересно,а чого тоді там робили артелеристи-курсанти з Подольського артучилища з Підмосковія? А пачками всяку солдатню-виловлювали, а диверсантів- розвідників пачками ловили, а майор з цілою машиною і накладними з озброєнням у польвій формі, а розбита в щент Амросіівка,а Широкіне,а Марінка снарядами та Птурами відутюжена випуску 2012 року? Хто небудь скаже на "форматі" це упирю?
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Тільки дрони від них залітають. А більше нічого.
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пуйло жив..., значит его на домбасе не было... не было его, значит не было и его орды... - логика песочного прихвостня простая...
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Про що планують перемовини в Нормандії? Хто? Дві країни- посередника і ще одна, яка заперечує ФАКТ того, що вона є агресором, будуть вмовляти бубочку припинити "громадянський конфлікт"? То чого туди пертись? Ще й обстріли, ще й напад з території мордору. Важкопоранені воїни
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І це може підтвердити дружбан Зельцмана, він зуб дає, мішок з лайном Сивуха.
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Если Зенелох не верит что на лугандоне рашисты то так скажет и вся продажная Европа все зависит от Президента но Патриота
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То есть:
Все договоренности и подписанные документы с Рашкой, о прекращении огня, отводе войск, перемирии и тд и тп
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.
Рашка заранее сливает в унитаз любые результаты Нормандских переговоров.
И остается только вопрос:
НАХ Украина подписала те "формулы штайнмаера", прекращала огонь, отводила войска и НАХ будет еще кучу обязательств подписывать на Нормандской встрече?
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А спитайте нашого Зеленського: нахрєна підписувало? Казали,аж із штанів вискакували,попереджали по доброму- одумайся,лупень нетямущий,не будь дійсним ЛОХОМ ( це ще до його лоха). А висунь своі Конституційні вимоги і на них опирайся,чудо квартальне. Там,перш за все земля УКРАІНСЬКА, а заселенці там - російські на 50% мешканців( нехай держстат встановлює,бо він у нас лише гроші із бюджету сосе,а толку,як із інших "держорганів" --- НУЛЬ!). І Статус там повинен бути Тимчасових неконституційних громадян та окупаційноі зони, а не Статус територій!? Там земля Украіни, а не якоісь срані непідконтрольноі. Тобі ж життя і подіі роблять підсказку,а ти що робиш,Зеленський! Сам собі і державності Украіни Конституційцну ЯМУ вириваєш, д.В.Й.!
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Нужно ему бошки руских ванек по почте отправлять.
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Песков всё прекрасно знает, но озвучивает почему-то усами.
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Ага..... а десантуру и ФСБ-ов обменивали.... Склероз у этих "усов"..... пора на покой...
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Идиотизм в квадрате. Любая армия имеет каналы получения информации из приграничных районов. Но не любая армия меняет своих военнослужащих на военнослужащих другой страны. И Главнокомандующий не каждой армии заявляет про "заблудившихся".
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....вспоминаю кадры хроники про ПЕРВЫЕ бои когда УКРАИНЦЫ брали в плен их ПАЧКАМИ и СЛАВА УКРАИНЦАМ и их ГУМАНИЗМУ !!!! тащили по тылам русских пленных , кормили , перевязывали !!!! какие МЫ были НАИВНЫЕ тогда !!!! у НАС пидступный и жестокий ВРАГ ему НЕТ ПОЩАДЫ !!! если их в Украине НЕТ , то это их ПРИГОВОР !!! удачи в бою ....
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РФ - Розсадник Фашизму, населена дикунами і варварами.
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Та це ми вже знаємо. Нам Сівоха і Єрмак сказали. Ще вчительки із Луганська говорили. Але чомусь утіль із російських воїнів їде на росію. Чому це так? І чому горіли в танках буряти-танкісти і курський БУК тут розійшовся по пасажирських літаках?
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А на последнем сходняке Пу заявил ,что с линии разграничения ему военные докладывают...
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І це правда. Путін сам видає своіх військових у Донбасі,а Муркель з Мокрелью роблять вигляд,що не бачать і не чують. Не має зараз в Європі дійсних компітентних політиків . Ну хіба що Туск, Порошенко наш, Королі Норвегіі,Даніі,Голандіі, Королева Англіі. А реально лише Туск головна ознака Європи і іі цінностей.
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Ніяк не можу зрозуміти,ну от на#уя цього кацапського ублюдка та його бред цитувати?
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Іхтамнєтов регулярно возять як вантаж 200 у рашку. А вони кажуть іхнєт.
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Последнее время как у нас объявился "президент" из "Квартала" 200х и 300х сотых "ихтамнетов" значительно поменьшало а вот наших воинов погибших и раненых стало гораздо больше. Чуть ли не каждый день не менее 4х солдат и больше получают ранения. Почему это стало происходить в последнее время нам не говорят. Возможно есть приказ не сопротивляться и не открывать огонь в ответ на "провокации" что бы не сорвать встречу с Путиным? Не понятно что будет ему говорить наш "президент" к которому отношение в мире как к мягко говоря паяцу и чему то довольно глупому и не серьёзному да ещё и довольно токсичному. К тому же его отождествляют с мошенником Коломойским по кличке Беня и все стараются дистанцироваться не желая пачкаться об него,даже Канада которая была самым пожалуй верным нашим союзником сейчас явно ведёт себя более осторожно.
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Песьков сказав правду, ща на окупованій території немає російських військ. Бо там є московити, хинови, яких Петро перший у 1721 році перейменував у щось похоже на нашу назву. Як ти кабана не називай, соно свинею і залишиться.
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Певно бубочка попросив щоб кацапія це ще раз повтрила для порохоботів , бо самому це говорити якось не зовсім . Але хочеться .
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Може і в Криму "іхтамнєт"!? А як рота вояк захоплено в полон на БМП, а майор з вантажем, а вояки ГРУ захопленні з боєм спецпризначенцями в тилу ВСУ, а обстріли з території Московії військ України, а збитий Боїнг, а московський воєнторг з технікою московії (танки, гради , засоби радіорозвідки, зв'язку, безпілотники) в шахті як гриби виросли чи що?! ..... Вам тільки продажний Макроша з Ангелою кремлівським агентом вірить і ще декілька продажних лідери Європи.
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Войск нет, есть только списанные или командировочные, которые по ошибке не туда заехали! Хамству и цинизму нет предела!
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Це вам москальня не унітази з захоплених катерів красти,це життя тисяч українців.
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