 Зеленський на честь Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ нагородив орденами і медалями 25 військовослужбовців, - указ

Відповідний ууказ №854/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - наголошується в документі.

Президент відзначив військових орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

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Всього державними нагородами відзначено 25 військовослужбовців.