 6 нацгвардійців було поранено 20 листопада поблизу Зайцевого під час обстрілу найманцями РФ з АГС. Евакуація відбувалася під інтенсивним вогнем, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Учора внаслідок російського обстрілу було поранено відразу шістьох нацгвардійців, це сталося під Горлівкою, поблизу села Зайцеве. Під час зміни постів спостереження на одному з опорних пунктів противник відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Позиція противником пристріляна вже давно. Влучання припало прямо на траншею, де проходили бійці", - повідомив журналіст.

"Поранення переважно в ноги. Завдяки своєчасній евакуації та допомозі медиків-волонтерів бійці отримали якісну допомогу, доставлені в лікарню, загрози їхньому життю немає, кінцівки будуть збережені", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сімох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - сім ворожих обстрілів, - штаб

"Російські війська продовжили інтенсивний обстріл і постаралися не допустити евакуацію поранених. У підсумку розгорівся інтенсивний вогневий бій, із застосуванням з обох сторін усього спектру важких піхотних озброєнь. Евакуація відбувалася під обстрілом. Російські війська регулярно здійснюють атаки і обстріли в районі Зайцевого. Нагадаю, село розділене лінією фронту на дві частини", - резюмував Бутусов.