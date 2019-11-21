EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  3007  13
Матеріали за темою:
Все про:Горлівка (140) поранення (1568) Донбас (13742) Бутусов Юрій (1124) Національна гвардія (632)

 6 нацгвардійців було поранено 20 листопада поблизу Зайцевого під час обстрілу найманцями РФ з АГС. Евакуація відбувалася під інтенсивним вогнем, - Бутусов

Стали відомі обставини поранення шістьох бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Учора внаслідок російського обстрілу було поранено відразу шістьох нацгвардійців, це сталося під Горлівкою, поблизу села Зайцеве. Під час зміни постів спостереження на одному з опорних пунктів противник відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Позиція противником пристріляна вже давно. Влучання припало прямо на траншею, де проходили бійці", - повідомив журналіст.

"Поранення переважно в ноги. Завдяки своєчасній евакуації та допомозі медиків-волонтерів бійці отримали якісну допомогу, доставлені в лікарню, загрози їхньому життю немає, кінцівки будуть збережені", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сімох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - сім ворожих обстрілів, - штаб

"Російські війська продовжили інтенсивний обстріл і постаралися не допустити евакуацію поранених. У підсумку розгорівся інтенсивний вогневий бій, із застосуванням з обох сторін усього спектру важких піхотних озброєнь. Евакуація відбувалася під обстрілом. Російські війська регулярно здійснюють атаки і обстріли в районі Зайцевого. Нагадаю, село розділене лінією фронту на дві частини", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161002
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну що вовине *пєрєстать стрєлять і дагаварітса* з пуйлом па срєдінке працює. бо ані змі, ані оп , ані генштаб про то ані слова
 показати весь коментар
 
 
генштаб Хомчака зараз поранених не вважає за втрати.
 показати весь коментар
 
 
Сивохо: «Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения у жителей Донбасса.»
В цих?

6 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8319 6 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 77916 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 79086 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8552
 показати весь коментар
 
 
Баба неопределенного веса и возраста еще бы попробовала горца салом перекрестить.
 показати весь коментар
 
Только вчера читал победные статьи о продвижении нацгвардейцев вперед в районе Горловки и вот уже эвакуация раненых оттуда.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это война ,щирi патриоты. Если не разъединить войска ,в данном случае с позорными уступками, х-ло будет вести её бесконечно долго и потери неминуемы. Сидеть за клавиатурой и возмущаться то Зе , то потерям -это стало одним из любимых национальных заняний ,,патриотов,,. То -то кацапы ,читая ваши коменты,радуются ,- мы их бомбим ,а они своё руководство обсирают.
 показати весь коментар
 
 
Надо ждать отвода украинских войск от Зайцево(разведение)?
 показати весь коментар
 
А в Зайцево ,в магазині кожного дня продається копчений сом,копчені баракуда,там сільський магазин доволі непоганий...Також є охотхозяйство,кожного року випускають маленьких кабанчиків,є два невеличких озерця...
 показати весь коментар
 
Принуждають наших відступати. Як відступите на кілометрів три, то не будемо тимчасово стріляти. А далі знову, і знову відступайте, бажано до квартири "миротворців".
 показати весь коментар
 
 
Блин......нет слов........
Выздоровления раненным.......

Доложите об этом преЗеденту, а то он в подготовке к встрече с )(уйлом - в эйфории.........
 показати весь коментар
 
 
Однако через зеленое стеклышко никакого огня нет
 показати весь коментар
 
Доки можна терпіти ці жертви від бандформувань Московії! Команда ЗЕ мириться а гинуть герої, команда Зе хоче особливого стану для терористів і убивць українців. А що ж Україна?! Мовчить! Команда повинна бути ВСУ відповісти всіма засобами, за 4 наших 40 "200" бандитів. Ніякої відміни блокади, ніякого особливого статусу та фінансової допомоги. ТІЛЬКИ СУД над колоборантами, терористами, вбивцями. За вбивства - довічне. Припиняти, як мінімум, виплату соціальних виплат (пенсій, в т.ч.) колаборантам, навіть ментальним, позбавляти виборчого права, позбавляти майнових прав, які були надані державою за пільговими цінами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору