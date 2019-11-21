 Якщо він це спростує, ми його заберемо назад, - Арахамія про членство Іванісова в "Слузі народу"

Про це Арахамія розповів на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Ми домовилися з ним, що він за особистою ініціативою виходить з фракції і партії. Якщо він це спростує і вся країна побачить, що це фейк, ми його заберемо назад. Якщо це підтвердиться, нехай йде у своїх справах, куди заманеться", - сказав Арахамія.
За його словами, Іванісов направив свого помічника в маріупольську колонію, щоб отримати підтвердження невинуватості в архівах. "Це 1996 рік. У реєстрі МВС нічого немає, але є реєстри пенітенціарної служби, але в них немає інформації до 2002 року. Там тільки паперовий вигляд", - сказав Арахамія.
Іванісов стверджує, що інформація про судимість - вкидання "рівненських авторитетів", пов'язаних з нелегальним видобутком бурштину.
"Уявіть собі, як Іванісов почувається. Якщо це фейк, - а його хтось насильником називає, - і це не підтвердиться, буде дуже прикро. Якщо не фейк - тоді ми говоримо: пане Іванісов, зі "Слугою народу" вам не по дорозі", - додав Арахамія.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Ща он принесет справку с Печерского суда...что девочка сама напоролась на его шышку...
73% идиотов на ну расскажите нам ШО ВЫ Б.. НАГОЛОСОВАЛИ?
Бо вы тупые идиоты ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ за отсутствие мозга!
Вони вас не чують.
За тиждень до виборів, вони відірвалися від гавносеріалів по ТБ, котиків та рецептів хавчика у інтернеті і за день до виборів вирішили: "Ну, хуже ж нє будєт!"
І вдруге таку неймовірну розумову працю вони зможуть виконати лише за 5 років, бо вони дуууууууууууууууууууууууууууууууже втомилися.
чому нем а такого закону? так хто ж закони пише.!
про совість, якийсь кодекс честі, принципи чеснот це не для нас.
Закони ну просто супер!
А если не фейк, то хоть не обидно.
Однако, главное, как сообщают в «ЕП», Ермак отвечает за переговоры с Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком. В настоящее время активен второй.
Подчеркивается, что вице-премьер страны-агрессора Козак напрямую связан с фактом оккупации Крыма. Курирует вопросы аннексированного полуострова и в целом Украины в Кабмине РФ. С недавних пор «ведет» также Молдову, где пророссийские силы установили контроль над местным правительством.
Кто еще из наших отечественных политиков имеет такие международные связи?
Порошенко встретился с Меркель в Париже (это из свежего)
Ти тут не злазь з теми, вірмено-грузинський єврей!
У євреїв, з часів придушення Веспасіаном іудейського повстання, коли син Веспасіана Тит наказав каструвати всіх чоловіків та хлопчиків що лишилися живими, національність визначають по матері.
Уже на следующей неделе Нацкомиссия по регулированию энергетики и рынка коммунальных услуг рассмотрит и, скорее всего, утвердит новые тарифы на отопление для Одессы.
Как сообщил на заседании бюджетной комиссии горсовета директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Александр Михайлов, этим вопросом НКРЭКУ займется 25-26 ноября. Если тарифы будут утверждены, то вступят в силу в начале декабря, и за услуги централизованного отопления горожане заплатят на 42% больше, чем сейчас- В Одессе концентрация зебилов была ниже только, чем в Днепре.
Порох, остановись, что же ты делаешь!
Он их вёз на внешней подвеске?
В ВР должны находится авторитетные в стране люди, являть пример для граждан.
А не бывшие насильники, отбывшие срок
Конечно он " опровергнет". Никто в этом не сомневается.
В Цензор.Нет написал один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии:
"Я пенсионер, подполковник запаса, очень возмущен, что депутат Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. "Упакованный" он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.
Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае.
Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.
Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был " упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно".
По данным Цензор.Нет, скандал вокруг Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области, который проходит сейчас с участием регионального руководства "Слуги народа" и новых руководителей различных группировок силовиков.Юрий Бутусов
Мосійчук сказав, що покаже цих колишні співкамерників якщо Іванісов:
1) Не підтвердить факт свого відсиджування;
2) Не подасть до суду на Мосійчука.
It's easy
До чего же докатилась страна...
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/