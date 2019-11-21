 Якщо він це спростує, ми його заберемо назад, - Арахамія про членство Іванісова в "Слузі народу"

Про це Арахамія розповів на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми домовилися з ним, що він за особистою ініціативою виходить з фракції і партії. Якщо він це спростує і вся країна побачить, що це фейк, ми його заберемо назад. Якщо це підтвердиться, нехай йде у своїх справах, куди заманеться", - сказав Арахамія.

За його словами, Іванісов направив свого помічника в маріупольську колонію, щоб отримати підтвердження невинуватості в архівах. "Це 1996 рік. У реєстрі МВС нічого немає, але є реєстри пенітенціарної служби, але в них немає інформації до 2002 року. Там тільки паперовий вигляд", - сказав Арахамія.

Читайте також: "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова

Іванісов стверджує, що інформація про судимість - вкидання "рівненських авторитетів", пов'язаних з нелегальним видобутком бурштину.

"Уявіть собі, як Іванісов почувається. Якщо це фейк, - а його хтось насильником називає, - і це не підтвердиться, буде дуже прикро. Якщо не фейк - тоді ми говоримо: пане Іванісов, зі "Слугою народу" вам не по дорозі", - додав Арахамія.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.