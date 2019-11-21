 "Це не наше питання", - Пєсков про звірства російських найманців у Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це на брифінгу заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Його також запитали, чи знають у Кремлі про злочини бійців ПВК у Сирії.

"Ми не маємо у своєму розпорядженні такої інформації. Це не наше питання, це не питання адміністрації президента", - відповів Пєсков.

"У будь-якому разі я переконаний, що це не має жодного стосунку до російської військової операції в Сирії. Тому в цьому випадку якісь репутаційні побоювання абсолютно безпідставні", - відповів він на запитання, чи не позначиться на репутації російської армії в Сирії скандальний відеоролик.

"Це не має жодного стосунку до російських військових, щоб там не публікувалося", - повторив він.

Сам Пєсков ролика не бачив і не знає, "про що йдеться".

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"Якщо я не помиляюся, будь-якої точної належності (фігурантів відеозапису. - Ред.) там не встановлено, бо навіть ви кажете: "Найімовірніше, можливо тощо", - наголосив Пєсков.

"Новая газета" провела розслідування відеозапису вбивства людини, який з'явився в інтернеті в 2017 році. На ньому чотири людини, що розмовляють російською, б'ють лежачого на землі чоловіка кувалдою. Потім показано, що вони відрізають йому голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом, жартами та схвальними коментарями. Видання стверджує, що один з учасників розправи, який не закривав обличчя, це боєць ПВК Вагнера, який раніше служив у патрульно-постовій службі в Ставропіллі.

За даними Jesr Press, убитий - сирієць, який був мобілізований у резерв армії президента Сирії Башара Асада, але дезертирував.

Президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання про ПВК, казав, що в Сирії перебувають російські співробітники приватних охоронних компаній, які в боях участі не беруть, а займаються "народногосподарськими питаннями".