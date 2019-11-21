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 Події, За кордоном
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Все про:насилля (101) Сирія (1382) вбивство (1953) найманці РФ (908) ПВК_Вагнера (93)

 "Це не наше питання", - Пєсков про звірства російських найманців у Сирії

У Кремлі не бачили опублікованого "Новой газетой" відеозапису, на якому видно, як російські найманці ПВК Вагнера жорстоко вбивають сирійця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це на брифінгу заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Його також запитали, чи знають у Кремлі про злочини бійців ПВК у Сирії.

"Ми не маємо у своєму розпорядженні такої інформації. Це не наше питання, це не питання адміністрації президента", - відповів Пєсков.

"У будь-якому разі я переконаний, що це не має жодного стосунку до російської військової операції в Сирії. Тому в цьому випадку якісь репутаційні побоювання абсолютно безпідставні", - відповів він на запитання, чи не позначиться на репутації російської армії в Сирії скандальний відеоролик.

"Це не має жодного стосунку до російських військових, щоб там не публікувалося", - повторив він.

Сам Пєсков ролика не бачив і не знає, "про що йдеться".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російської ПВК Вагнера, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

"Якщо я не помиляюся, будь-якої точної належності (фігурантів відеозапису. - Ред.) там не встановлено, бо навіть ви кажете: "Найімовірніше, можливо тощо", - наголосив Пєсков.

"Новая газета" провела розслідування відеозапису вбивства людини, який з'явився в інтернеті в 2017 році. На ньому чотири людини, що розмовляють російською, б'ють лежачого на землі чоловіка кувалдою. Потім показано, що вони відрізають йому голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом, жартами та схвальними коментарями. Видання стверджує, що один з учасників розправи, який не закривав обличчя, це боєць ПВК Вагнера, який раніше служив у патрульно-постовій службі в Ставропіллі.

За даними Jesr Press, убитий - сирієць, який був мобілізований у резерв армії президента Сирії Башара Асада, але дезертирував.

Президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання про ПВК, казав, що в Сирії перебувають російські співробітники приватних охоронних компаній, які в боях участі не беруть, а займаються "народногосподарськими питаннями".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160995
 
 
 Топ коментарі
 
Это были обычные русские люди
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Вот именно это я и хотел писать, но Вы вполне справились и метко выразили главный посыл: простые русские люди.

Кстати, как теперь видится, все они петушки-гребешки. Русский витязь Шамсутдинов их отсреливать попытался, но все-таки геи победили. По утверждениям офицеров его части через "штык-молодец" по-суворовски проходили все солдатики. А потом эти чудо-богатыри идут защищать русский мир в Сирию, Украину и т.д., неся по всюду свои комплексы
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А этот Шамсутдинов -- молодец. Он просто уважающий себя человек, которого не удалось сломать.
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Не, то переодетые негры из Зимбабве, лет 5 учили русский и теперь гадят рашке по заданию Госдепа. Да, Письков?
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Ну от чим Вам Зімбабве не догодила? Нормальна країна
"Це не має жодного стосунку до російських військових", - Пєсков про страту сирійця найманцями ПВК Вагнера - Цензор.НЕТ 3355
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такие обычные руссийские люди ещё в Украине когда то переодевались в бендеровцев и кошмарили местное население, правда местные часто замечали, что нквдешные скоты днем в какардах со звездочками, а ночью в кепках УПА шастпают
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Это были шахтеры из ДНР, они рыли лопатами длинный шурф...и заблудились....
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От Гитлер дурак был? Назвал бы СС ЧВК. И потом бы втирал, что к зверствам ССовцев мы не причастны.
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Не надо считать его полным идиотом. Именно всё так и было - при элитных войсках SS были частные военные формирования из местных коллаборантов, имеющие абрревиатуру "der SS", но формально не числившиеся по штату в SS, где весь личный состав набирался с личного утверждения Гиммлера."Der SS" создавались целью в том числе выполнять грязную работу вместо солдат Вермахта. В частности, им поручали массовые расстрелы. Одно из свидетельств - дело "Тоньки-пулемётчицы", которая вместо гитлеровцев осуществяляла расстрелы местного населения.Такая тактика прямо или косвенно привела к тому, что большинство солдат Вермахта избежали ответственности на Нюрнбергском процессе.
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Это точно. Немцы тоже любят говорить, что они только рядом проходили, ничего не знали, не ведали, а во всём виноват гитлер и какие-то нацисты.
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Формально SS не числились в штате Вермахта и представляли собой аналог современного "ЧВК", что дало возможность солдатам активно эксплуатировать легенду "мыжнезвери" и безнаказанно поедать колбаски с пивом после окончания войны. В сущности, Песков озвучил то же.
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а что этому няфкиному жигало ответить? "Да, я очень переживаю за жизнь и здоровье рускава населения Сирии"??? Что вы вообще ожидали услышать от рускай мрази? пшлинах, скоты рускее... даже говорить о них смердит....
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Наверное, потому что убийства и отрезание голов - это одна из важнейших скреп людоедов.
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Песков конечно прав... По сути, это самые обычные, рядовые, российские граждане с автоматами.
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а на расии автомат может абсолютно свободно получить любой, кто назовет целью - поездку в Украину, или Сирию?
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на расii навіть жетони які чіпляють до великого пальця ноги в моргах, отримують кацапські туристи які їдуть до Сирії і України БЕЗКОШТОВНО!
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И как всегда заблудились.Пошли поцоны за грибами,а попали в Сирию
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Це має відношення до
ВСІХ РУСКІХ!
ТАК, ЦЕ САДИСТИ-ЗБОЧЕНЦІ, АЛЕ ЧОМЦУ ЦІ САДИСТИ-ЗБОЧЕНЦІ ВИЯВИЛИСЯ САМЕ РУСКІМІ!?

До тих, хто тут пише.
Вам не гидко користуватися мовою цих *********?
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....открою тебе СЕКРЕТ : русские АХРЕНЕВАЮТ когда их по русски Е......УТ !!! они ж думаю что только УКРы могут их трахать и надеятся на РУССКОГОВОРЯЩИХ в Украине , а тут незадача "СВОИ" трахают похлеще УКРОВ !!! учи мат часть идеологического ПРОТИВОСТОЯНИЯ , коллега !!!
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По русски говорить можно, но бессмьісленно.
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Кстати, письков, вряд ли сирийцы будут уточнять такие нюансы как принадлежность ихтамнетов собственго ихамнетам официальным и ихтпмнетам поварским.
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Это точно. Сирийцы в сортах дерьма разбираться не станут.
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Это да, возможно они свернули на наёмников, а на самом деле, это профессиональные российские военные.
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"Ихтамнет". "Этонемы". "Акакиевашидоказательства".
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этонемы раскурочили украинские корабли, этонемы Урым захватывали, этонемы януковича в ростов к себе забрали, этонесросии бесконечные поставки вооружения попочленчам донбаса,.. как же надоело все это враньё, пиратство, и безпредел и хотелось бы повидать кару Господню этой тупиковой ветки цивилизации
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У них нет независимой экономики. Даже независимой финансовой системы нет. Есть гора оружия, на которой они сидят, торгуя тем что из земли можно выкопать.
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Естественно, что не кадровые военнослужащие. И под Дейр-эз-Зор их тоже не было. Там понесли потери народнохозяйственники.
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Бог сотворив цапа, а чорт кацапа.

Як і всю їх недострану.
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Теперь миллионы мусульман знают, что нужно делать с пойманными русскими фашистами. Верной дорогой идет рашистский путлерюгенд.
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і це правда, бо військових в кацапії просто немає пам'ятаєте, іх там нет!
в кацпії є бандити в військовій формі, хоча можуть бути і без погон.
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Если семьям этих "диких гусей" ГОСУДАРСТВО РОССИЯ выплачивает пособия в случае гибели наёмников,то никак тут не спрятать,что всё же это хоть и "теневая",но РОССИЙСКАЯ армия,правда частная,но с государственного финансирования.То есть,личные наёмные убийцы под руководством топ-чиновников РФ.
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Знаем, знаем: белая пушистая овечка раша сидит спокойно дома у камина, а по всему миру непонятно почему размножаюся ускоренными темпами злые русофобы.
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А песков натурально так дурочку играет!!
За все, что делает гражданин России за пределами своей страны должно отвечать государство которому он принадлежит.
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"Ei mikään elukka ole niin paljon ihmisen näköinen **** ryssä" (с).
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Etnia rusa - ¡mismo de abajo lа gente en el mundo! ¡matónes y maricones! ¡si alcanza su castigo Dios mío!
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.....а что вы хотели ???? что б песков сказал ДА ))))) это наши ВНУКИ тех ДЕДОВ которые ВОЕВАЛИ ???? Макрон тот ваще АХ.....Л и обмолвился про УКРАИНСКИЕ БАНДЫ которые ШАСТАЮТ по ПАРИЖУ )))))) ЛЮДИ , вам ЗАЩИЩАТЬ Украину и ДОЛЖНЫ знать своего ВРАГА !!! они ЗОМБИ и ВУРДАЛАКИ !!! вот и все РЕКОМЕНДАЦИИ к ПОБЕДЕ !!!
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УКРАИНСКИЙ ВОИН запомни : если их в Украине нет ,то они САМИ дают КАРТБЛАНШ на своё УНИЧТОЖЕНИЕ и ни ОДНА КОНВЕНЦИЯ их не ЗАЩИТИТ !!! удачи в бою !!!
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После этого выступления шавки ***** не удивлюсь, если скоро парашенцам будут резать глотки по всему Востоку.
Вперед Славные Воины Аллаха!
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просто русскоязычные,
и ментально русские, которых обещали защищать за границами
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Всі століття московити брехали, а світ ніби цього не бачив і мирився. Мовчазність світу і ************ надалі нелюдів здійснювати злочини. Це дивно, що вони не спихнули катування і страту на львів*ян, чи волинян.
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"народнохозяйственными вопросами".
Источник: https://censor.net.ua/n3160995 точно таке ж нам втирали в голови на початку 1980 -х про Афган (((
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и вновь на телеэкранах старая пестня от писькова - "ихтамнет".
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А какая,извиняюсь спросить у рассейской армии репутация?Естественно репутация не пострадает,её просто нет в природе,ни армии,ни репутации,есть обычные бандитские формирования в государственном масштабе.
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прессекретарь хйла вообще не в курсе дел.. вообще, никогда, никаких.. "зато как целуется"(Брежнев))
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