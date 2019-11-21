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 Політика України
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Все про:Гриценко Анатолій (320) Зеленський (3621) нормандська четвірка (693)

 На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція", колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що на місці Президента України Володимира Зеленського він би скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли наших позицій найманцями РФ сьогодні. А також через смерть командира 128-ї бригади Євгена Коростельова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Семеро - семеро! - українських солдатів сьогодні зазнали поранень. Загинув командир бригади. Ворог порушує режим тиші щодня. Щодня!" - зазначив Гриценко.

За його словами, на місці Зеленського, він би сьогодні скликав широку пресконференцію і публічно, для всього світу, оголосив чотири позиції.

"Президент України доклав надзвичайних зусиль, аби дати поштовх пошуку миру в Нормандському форматі: погодився на письмову фіксацію "формули Штайнмаєра", забезпечив відведення військ на визначених ділянках, навіть мовчки сприйняв принизливо-закулісну нову вимогу Путіна - попередньо узгодити підсумковий документ запланованої Нормандської зустрічі", - наголосив Гриценко.

Другою позицією, за його словами, є те, що події останніх днів вкотре засвідчили, що Путін пошук миру лише імітує. В дійсності - кожного дня на фронті не стихають обстріли, з різних видів зброї, і це спричиняє нові загибелі й нові поранення українських солдатів. Весь світ це бачить.

"З наведених вище причин Україна не зможе взяти участь у запланованому на 9 грудня Нормандському саміті. Я дав команду МЗС України призупинити підготовку саміту. На який термін? Поки на всій лінії фронту не буде зафіксовано дійсно "режиму тиші" принаймні протягом місяця - і коли протягом місяця не постраждає жоден український солдат, жодна цивільна особа!" - повідомив Гриценко третю позицію.

Четвертою ж позицією, за його словами, є таке: "Лідери західних держав знають добре, хто приніс вогонь і смерть на нашу землю і хто й сьогодні продовжує вбивати наших людей. Тож більше на Україну не тисніть! Україна виконала всі передумови і щиро хоче миру - тисніть тепер на Путіна, усі разом, нехай він забезпечить те, що обіцяє. І лише тоді шлях до "мирного саміту" буде відкрито".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні вистачить власних сил для відновлення контролю над кордоном з РФ на Донбасі, - Зеленський

На місці Зеленського я б скасував зустріч у нормандському форматі через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160994
 
   
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Ты бы ещё чего-нибудь с "Кривого" запостил! На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1853 На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6790
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А навіщо твою макітру до чорного ящика сховали?
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русня,Илья Ильин e75eb129 кораблі прийшли у вигляді металобрухту,Зе каже за 3 місяці відремонтуємо. 7 поранених за одну добу,Зе скаже, що вилікуємо? Може почнемо вже боротися з причиною,а не наслідками?Може потрібно вже називати речі своїми іменами?Хло - Хлом, а Росію агресором і пострілювати у відповідь.
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короче говоря то что делалось при Порохе
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а ну да=)) я же забыл, кто против ЗЕбилов, тот ПОРОХОБОТ!=))
НУ А ШО? ЗЕбилы же=))
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А Кузьму Скрябіна з 2004 року викласти можешь? На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6403
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Юзік вже особисто підтвердив аутентичність записів
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Кстати на каналах Мертвечука идет критика Зели 24 часа в сутки а это уже о многом говорит.
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Это говорит о том, что они делят между собой ватных избирателей
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Вот поэтому , ВЫ полковник

и не на месте Президента Украины " ЗЕ".
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А в чому заслуга клоуна, що він президент? Вміє брехати і грати членом на роялі під фанеру?
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Моника, срочно звони Баканову по поводу этого черта 😁
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баканов не зможе нічого зробити проти вітчима рАзумкова
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Нельзя отменять, тогда его по телеку не покажут.
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Уе у Гриценка у вухах стріляє. Зєлєнскій вже приніс мир. Як ангел. Тчм, на лінвї розмежування цвітуть лілії і м ррі жителі носять лаяочаи туди-сюди.
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Там ще не все! Спортзал потрібно поремонтувати.
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Какой отменил？😀 чувачОк ради этой встречи уже грудь и животик побрил...
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На месте Зеленского я бы.... Толік, завдяки тобі ми семимильними кроками йдемо саме в це мєсто. На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1355
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Сидит такое умное и рассказывает что бы он сделал на чужом месте.
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К счастью ты никогда не окажешься на его МЕСТЕ!
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Только этого и хочет путлер, он не хочет встречи в нормандском формате, но говорит, что согласен встречаться 'всегда', чтобы якобы защищать 'русскае население Донбасса'
Поэтому путену нужно , чтобы инициатива отмены встречи исходила от Украины.
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и что даст эта встреча? очередное опускание в дерьмо шмаркли? очередную сдачу интересов государства, которую засекретят, а избирателям навешают очередную лапшу?
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Соя, и это говорит человек, разграбивший армию. Во всяком случае до выборов у вас была именно такая риторика. На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7497
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а кто-то из порохоботов изменил своё отношение к этому крадуну ?
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А чому блаЗЄнський не садить цього "крадуна"? Бо сам такий мародЬОр? На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4451
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Какие такие порохоботы? Нет больше порохоботов. У них ребрендинг. Они теперь - ПЕСдюки. На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8473
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это они тебе сказали или старшие товарищи из фсб ?
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Вопрос не во мне. Я тут фсбешную пропаганду не разношу, в отличие от тебя.

А то, что они тебе не товарищи, так это вполне возможно.

Они тебе начальство и работодатели.
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От того ти на його місце і не потрапив, хоча вже який раз намагаєшся. На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8380
А янелох стільки зробив для цієї зустрічі, стількох продав, і що - відмінити? Якісь там обстріли, смерті цьому не завадять, продаватися треба швидко, поки купують. А якщо ще й задорого ....
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а може він при зустрічі хоче особисто ху@лу пику натовкти!
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был сегодня в СОБЕСЕ, очередь уже расписана на средину декабаря, все возмущаются.
Говорю:- ну вы же клоунов, фотографов, насильников понавыбирали во власть.

Отвернулись все и заткнулись.=))
ДАЕШЬ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ В ДВА РАЗА!

Слава Україні!
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Мне не нравится план Гриценко. Во всех его предложенных случаях,расчет на кого-то. Но не самих себя. А так,далеко не уедешь.
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Согласна с Гриценко. Все, Зе и Украина в который раз более чем исчерпывающе доказала несостоятельность любых переговоров с кацапстаном в целом и недофюрером в частности.
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ипать, какое внезапное открытие !!!!!

а никто ж раньше и не догадывался.

где этот подкаблучник в эполетах был полгода?

в какой зелёной нирване ?
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да, грицю, базар вірний, але не з твого рота таке повинно промовитись...у піаніста клавіша зламалась, не зможе воно таке програти на увесь Світ!!
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Алексей Арестович
2 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;

- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
- Если вам это нравится, я на знаю, чем вам помочь.
- Если не нравится: Майдан, 19.00, сегодня.
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,,отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится."



А МОНИКА ЗЕБИЛЯТКАМ СКАЗАЛО ШО САМОЛЕТ СЛОМАЛСЯ=))
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спермострел, открой порнохаб и постреляй.
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какая хрень? Сразу после выборов, Хозяин ЗЕбиляток (в народе Беня), сказал что весной 2020 будут новые выборы президента и ВР.
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Ага, следующай, после Ирки Геращенко "моника"
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Гриценко щось знає. Сидів був ціхо як лайна в рот набрав, а тут виринув На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 226
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стреляют друг в друга. нужны переговоры, чтоб стреляли меньше.
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Хитромудрого Толика, хитріші євреї не пустили до дерибану бюджету на хлібній посаді, тому він тихенько зливає, очевидну для всіх розумних людей інформацію про бездарну зовнішню політику, яка межує з державною зрадою, ЗЕ і Ко. Однак, не залишає для себе надію, отримати будь яку годівницю від ЗЕ, тому тон критики досить помірний, навіть комплементарний місцями.
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А якби це саме, що заявив Гриценко, сказав мародер порошенко? Було б патріотично!
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а если бы обблёванная и обоссаная бомжиха с мусорки рассказывала о необходимости гигиены, рахве это было бы неправильно ?
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слава богу что ты придурок не на месте зеленского))
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Ти ж Грицю сам за нього пів року тому топив))
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- На его месте должен быть я.
- Напьёшься - будешь. (с)
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Гриценко - один з небагатьох політиків, яким можна довіряти. Ще є Безсмертний. Але обидва вони нудні. А в нас народ любить веселих. Найбільше - блазнів.
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різниця між нудним Гриценком і нудним Безсмертним в тому, що Гриценко тупий, як валянок, а Безсмертний розумний.
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Усатый таракан, ты лично несешь ответственность за эту власть, которой ты помог стать властью. Так что закрой свой поганый рот, лапоть!
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"На месте Зеленского" - смешной Анотолий! сначала членом на рояле сыграй и прими от Трампа!
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Господин Гриценко!
Нам нужен мир.
Ваши заявления абсолютно не нужные и вредные.
Вы как политик уже к сожалению нас разочаровали. В свое время я даже поверил в Вас и хотел вступить в "Гражданскую позицию".
С приветом из Запорожья
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Запорожье уважаю. А ты, мохнорылый, и бандит Ахметов иди-ТЕ нах@й.
Нам нужен не мир (для этого достаточно капитуляции) а победа.
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В цьому випадку я підтримую Гриценка. Але саме головне, що всі йому дають добру пораду, а він вперся і думає, що йому під силу домовитися з терористом. Жалко не його, а країну, бо вона у нас одна. А в нього їх три.
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Зеленский и Ко готовят ликвидацию Украины как суверенного государства - мнение Ноябрь 21, 2019Без рубрикиКомментарии
На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3378Мы на пороге тяжелейшего политического кризиса, в который нас тащит Зеленский и его команда. Ощущения абсолютно такие же, как накануне Майдана в 2013 году.
Зеленскому труба
озвучил популярный публицист Юрий Руденя на site.ua.

В тему - Политическая катастрофа: «кассетный скандал» президента Зеленского
Зеленский стал токсичным. Общение с ним неизбежно подмочит любую репутацию. С ним будет неприлично сидеть за одним столом.
Помните, как Кучму усадили подальше от представителя США, использовав французский алфавит вместо английского? Теперь то же самое ждёт Зеленского. Если его куда и пригласят, то усадят в дальний угол и будут общаться сквозь зубы. И последствия для страны будут соответствующими.
Нужно обладать воистину необыкновенным талантом, чтобы за полгода втоптать в грязь репутацию страны. Но наш президент с этим успешно справился. Теперь его радостно будут приветствовать лишь такие же альтернативно одаренные правители как он сам. Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), Узбекистан, Иран, Туркмения, Судан… В мире ещё немало стран, где Зеленского примут как своего.







За полгода, панове.
Мы в восхищении…
На кого работает команда президента?
То что сейчас происходит в Украине нельзя объяснить никак иначе как целенаправленной деятельностью Офиса Президента, РНБО и ДБР в интересах России. Случайностью может быть один эпизод, но не целая цепочка.
Наша армия сознательно ослабляется, отвод войск это просто безумие чистой воды. Арест генерала Марченко это сознательная диверсия. Никакого другого объяснения этому нет.
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Гибель комбрига Коростелева объясняют несчастным случаем, но она очень подозрительна. Больше похоже на спецоперацию по устранению авторитетного и опытного командира. Кто-то знал, где и когда он будет. И этот кто-то был с нашей стороны.
В тему - В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий
Не люблю теории заговора, но ещё больше не люблю, когда нам вешают лапшу на уши. Если враг готовит наступление, то ликвидация командного состава противника и ослабление его линии обороны - это связанные и логичные действия.
И все это на фоне грядущей Нормандской встречи, где готовится тотальная сдача интересов Украины. Макрон открыто играет за Путина, Меркель ведёт себя скрытно, но тоже не на нашей стороне. Зеленский - это последний человек, которому можно доверить защиту государственных интересов.
Внутренними делами у нас занимается Богдан, международными Ермак. Оба ни разу не дали себя заподозрить в наличии тёплых чувств к Украине, но зато оба тесно связаны с Россией.
В тему:

Результаты их деятельности очень далеки от защиты государственных интересов. Единый антипутинский фронт распался. Украина по уши втянута во внутриамериканский политический скандал. ДБР и Генпрокуратура совершенно сознательно и последовательно преследует тех, кто проводил проукраинскую политику и организовывал отпор врагу. Те, кто ведет антиукраинскую деятельность, чувствуют себя совершенно свободно. Коломойский уже открыто выставляет страну на торги.
Нас готовят к ликвидации Украины как суверенного независимого государства. Это абсолютно очевидно и не имеет двойного толкования.
Внешне это будет не обязательно в форме попытки военного захвата. Достаточно лишь смены внешнеполитического курса и отказа от реформ. В Молдове это уже практически получилось. Тот же сценарий Кремль руками Зеленского пытается реализовать в Украине.
Если не получится, военный вариант никто не отменял. Мы на пороге тяжелейшего политического кризиса, в который нас тащит Зеленский и его команда. Ощущения абсолютно такие же как накануне Майдана в 2013.
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"....озвучил популярный публицист Юрий Руденя на site.ua."
Долго смеялся )))))))))))))))
Кто такой этот "вПОПУлярный"
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Пора притомним і патріотам об'єднуватися як в 2013 проти якуновича й усувати зєлюків від влади, бо інакше буде пізно.
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Трохи не так: я б на його місці подав би у відставку і повернувся б в 95 квартал.
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