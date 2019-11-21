 На місці Зеленського я б скасував зустріч у "нормандському форматі" через обстріли, що тривають, терористами на Донбасі наших позицій, - Гриценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Семеро - семеро! - українських солдатів сьогодні зазнали поранень. Загинув командир бригади. Ворог порушує режим тиші щодня. Щодня!" - зазначив Гриценко.
За його словами, на місці Зеленського, він би сьогодні скликав широку пресконференцію і публічно, для всього світу, оголосив чотири позиції.
"Президент України доклав надзвичайних зусиль, аби дати поштовх пошуку миру в Нормандському форматі: погодився на письмову фіксацію "формули Штайнмаєра", забезпечив відведення військ на визначених ділянках, навіть мовчки сприйняв принизливо-закулісну нову вимогу Путіна - попередньо узгодити підсумковий документ запланованої Нормандської зустрічі", - наголосив Гриценко.
Другою позицією, за його словами, є те, що події останніх днів вкотре засвідчили, що Путін пошук миру лише імітує. В дійсності - кожного дня на фронті не стихають обстріли, з різних видів зброї, і це спричиняє нові загибелі й нові поранення українських солдатів. Весь світ це бачить.
"З наведених вище причин Україна не зможе взяти участь у запланованому на 9 грудня Нормандському саміті. Я дав команду МЗС України призупинити підготовку саміту. На який термін? Поки на всій лінії фронту не буде зафіксовано дійсно "режиму тиші" принаймні протягом місяця - і коли протягом місяця не постраждає жоден український солдат, жодна цивільна особа!" - повідомив Гриценко третю позицію.
Четвертою ж позицією, за його словами, є таке: "Лідери західних держав знають добре, хто приніс вогонь і смерть на нашу землю і хто й сьогодні продовжує вбивати наших людей. Тож більше на Україну не тисніть! Україна виконала всі передумови і щиро хоче миру - тисніть тепер на Путіна, усі разом, нехай він забезпечить те, що обіцяє. І лише тоді шлях до "мирного саміту" буде відкрито".
НУ А ШО? ЗЕбилы же=))
и не на месте Президента Украины " ЗЕ".
Поэтому путену нужно , чтобы инициатива отмены встречи исходила от Украины.
А то, что они тебе не товарищи, так это вполне возможно.
Они тебе начальство и работодатели.
А янелох стільки зробив для цієї зустрічі, стількох продав, і що - відмінити? Якісь там обстріли, смерті цьому не завадять, продаватися треба швидко, поки купують. А якщо ще й задорого ....
Говорю:- ну вы же клоунов, фотографов, насильников понавыбирали во власть.
Отвернулись все и заткнулись.=))
ДАЕШЬ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ В ДВА РАЗА!
Слава Україні!
а никто ж раньше и не догадывался.
где этот подкаблучник в эполетах был полгода?
в какой зелёной нирване ?
2 ч. ·
- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;
- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
- Если вам это нравится, я на знаю, чем вам помочь.
- Если не нравится: Майдан, 19.00, сегодня.
А МОНИКА ЗЕБИЛЯТКАМ СКАЗАЛО ШО САМОЛЕТ СЛОМАЛСЯ=))
- Напьёшься - будешь. (с)
Нам нужен мир.
Ваши заявления абсолютно не нужные и вредные.
Вы как политик уже к сожалению нас разочаровали. В свое время я даже поверил в Вас и хотел вступить в "Гражданскую позицию".
С приветом из Запорожья
Нам нужен не мир (для этого достаточно капитуляции) а победа.
Мы на пороге тяжелейшего политического кризиса, в который нас тащит Зеленский и его команда. Ощущения абсолютно такие же, как накануне Майдана в 2013 году.
Зеленскому труба
озвучил популярный публицист Юрий Руденя на site.ua.
В тему - Политическая катастрофа: «кассетный скандал» президента Зеленского
Зеленский стал токсичным. Общение с ним неизбежно подмочит любую репутацию. С ним будет неприлично сидеть за одним столом.
Помните, как Кучму усадили подальше от представителя США, использовав французский алфавит вместо английского? Теперь то же самое ждёт Зеленского. Если его куда и пригласят, то усадят в дальний угол и будут общаться сквозь зубы. И последствия для страны будут соответствующими.
Нужно обладать воистину необыкновенным талантом, чтобы за полгода втоптать в грязь репутацию страны. Но наш президент с этим успешно справился. Теперь его радостно будут приветствовать лишь такие же альтернативно одаренные правители как он сам. Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), Узбекистан, Иран, Туркмения, Судан… В мире ещё немало стран, где Зеленского примут как своего.
За полгода, панове.
Мы в восхищении…
На кого работает команда президента?
То что сейчас происходит в Украине нельзя объяснить никак иначе как целенаправленной деятельностью Офиса Президента, РНБО и ДБР в интересах России. Случайностью может быть один эпизод, но не целая цепочка.
Наша армия сознательно ослабляется, отвод войск это просто безумие чистой воды. Арест генерала Марченко это сознательная диверсия. Никакого другого объяснения этому нет.
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Гибель комбрига Коростелева объясняют несчастным случаем, но она очень подозрительна. Больше похоже на спецоперацию по устранению авторитетного и опытного командира. Кто-то знал, где и когда он будет. И этот кто-то был с нашей стороны.
В тему - В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий
Не люблю теории заговора, но ещё больше не люблю, когда нам вешают лапшу на уши. Если враг готовит наступление, то ликвидация командного состава противника и ослабление его линии обороны - это связанные и логичные действия.
И все это на фоне грядущей Нормандской встречи, где готовится тотальная сдача интересов Украины. Макрон открыто играет за Путина, Меркель ведёт себя скрытно, но тоже не на нашей стороне. Зеленский - это последний человек, которому можно доверить защиту государственных интересов.
Внутренними делами у нас занимается Богдан, международными Ермак. Оба ни разу не дали себя заподозрить в наличии тёплых чувств к Украине, но зато оба тесно связаны с Россией.
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Результаты их деятельности очень далеки от защиты государственных интересов. Единый антипутинский фронт распался. Украина по уши втянута во внутриамериканский политический скандал. ДБР и Генпрокуратура совершенно сознательно и последовательно преследует тех, кто проводил проукраинскую политику и организовывал отпор врагу. Те, кто ведет антиукраинскую деятельность, чувствуют себя совершенно свободно. Коломойский уже открыто выставляет страну на торги.
Нас готовят к ликвидации Украины как суверенного независимого государства. Это абсолютно очевидно и не имеет двойного толкования.
Внешне это будет не обязательно в форме попытки военного захвата. Достаточно лишь смены внешнеполитического курса и отказа от реформ. В Молдове это уже практически получилось. Тот же сценарий Кремль руками Зеленского пытается реализовать в Украине.
Если не получится, военный вариант никто не отменял. Мы на пороге тяжелейшего политического кризиса, в который нас тащит Зеленский и его команда. Ощущения абсолютно такие же как накануне Майдана в 2013.
Долго смеялся )))))))))))))))
Кто такой этот "вПОПУлярный"