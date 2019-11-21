 На Рівненщині 12 школярів госпіталізували з отруєнням

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Повідомляється, що вчора, 20 листопада, до лікарні з гострим отруєнням потрапили 12 учнів загальноосвітньої школи в Здовбиці. За даними поліції, школярів пригостила цукерками однокласниця, після чого дітям стало зле. Їх доставили до районної лікарні з гострим отруєнням у стані середньої важкості, здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаються в медзакладі.

Поліція почала досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. В межах справи поліцейські встановлюють обставини інциденту та причетних. Попередньо відомо, що цукерки купувалися на одному з ринків Рівного.

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