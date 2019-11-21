 САП вручила підозру Садовому. ВIДЕО

Про це заявив сам Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що підозру оголошено у справі будівництва індустріального парку в Рясному.
"Щойно прокурори Холодницького вручили мені електронною поштою підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора - компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія повинна побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 рр. і далі - блокування з усіх боків. На рівні влади держави, Генеральної прокуратури ... до того часу компанія CTP побудувала парки в Румунії, в інших країнах", - заявив Андрій Садовий.
К кому претензии?
Стоять пусті, без покупців?
"Справив дуже позитивне враження". Садовий розповів про зустріч із Зеленським.
https://www.youtube.com/watch?v=T_cHvel_k98
За это время выразить соболезнования по поводу смерти боевого офицера успели, кажется, все ведущие политики и общественные деятели, даже послы Франции, Германии, Великобритании и США.
Все, кроме самого президента и представителей его окружения.
Награждение Коростылева орденом - это их «ответ на критику».
Ответ, который в очередной раз доказывает, что они не боятся рассердить какого-то там Путина своей публичной реакцией на то или иное событие в нашей стране.
Они просто равнодушны к Украине.
Равнодушие - это ведь как диагноз, дальтоник никогда не поймет, почему нельзя переходить на красный свет, пока его не удержит тот, кто различает цвета.
При этом он все равно никогда не заметит разницы в сигналах светофора. И это не его вина, это его беда.
А когда люди, которые не различают цвета, оказываются у власти - это уже беда самого государства. Страшная беда.
Так и здесь. Люди, большая часть которых всегда была равнодушна к Украине избрали во власть тех, кто равнодушен к Украине, да и к любой другой стране.
Это - своеобразная гармония, да вот только никаких плодов она принести не может.
Равнодушие - это приговор, как точно высказался кандидат на пост президента Владимир Зеленский на пресловутом стадионе.
Приговор реформам и победам, надеждам и перспективам.
Приговор, который ударит по карманам самих равнодушных, сделает их жертвами новых афер, конфликтов и войн.
А для тех людей, которые неравнодушны к Украине приговор - это вызов. Потому что спасти страну могут только они.
И спасти своих равнодушных соотечественников, которые никак не превратятся в граждан, тоже могут только они.
Понятно, что это нелегко, а нередко даже и противно - в очередной раз спасать тех, кому наплевать на эту страну и кто после ее спасения вновь придет на избирательный участок, чтобы своим голосованием перечеркнуть кровь, пот и слезы тех, кто спасал.
Но это все равно необходимо сделать. Не только ради самих себя и ради тех, кому Украина безразлично.
А еще и ради памяти таких, как полковник Евгений Коростылев.
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
Это типа ктож его посадит, он же памятник...
- как оказывать Богдану в месте в горсовете...)
Для блаЗЄнських тепер людина з опцією "з західньої України" одна з перших бажаних жертв.
Yes!
Перефразируя "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, скажу, что при Петре Алексеевиче Юлия Владимировна "не сидела - не было работы".
Главное помните сколько людей просто отдали жизнь за Украину!!!! И если , ваше дело правое и вы в этом уверены-ВПЕРЕД!! Удачи!!!!
- Роза Марковна, почему ви за собой не следите?
- А я себя ни в чем не подозреваю.
но шото у зекомандЫ Вошдя нет ни одного худого слова в сторону супербарыги и суперкидалы Коломойши и его пацанчиков..
зебилы, ААААА-А-АА-АА?.. - язык в "кофе" засунули?..
Все эти юльки и зрадонемощные возбужденно боролись с порохом, не понимая, что пилят сук под собою же.
Никогда они та хорошо не жили, как при Петре Алексеевиче.
Настроїв проти себе селян, бо рівно 73% українців за опитуванням ПРОТИ продажу с/г землі
Настроїв проти себе ФОПи...
Про інтелігенцію (мозок нації) мовчу вже, вона його ніколи і не підтримувала...
Ото буде весело, якщо в кінці кінців проти Зе об`єднаються давні вороги Пєтя, Юля, Гриць, Садовий і Тягнибок з Ярошем... Ібо всіх достав!