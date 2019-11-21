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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6817) вирок (560) прокуратура (1979) вбивство (1953)

 У Києві до 10 і 13 років в'язниці засуджено двох грабіжників, які вбили підлітка заради наживи

Двох убивць 17-річного киянина Голосіївський районний суд міста Києва засудив до 10 і 13 років ув'язнення.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що злочин стався у вересні 2018 року поблизу парку імені Тараса Шевченка в Голосіївському районі столиці.

Двоє зловмисників (27-ми та 24-х років) побачили неповнолітнього хлопця з мобільним телефоном у руках та вирішили прослідкувати за ним. Дочекавшись зручного моменту, молодики підійшли до потерпілого, вдарили в область тулуба та вихопили з рук телефон. Підліток почав тікати, однак зловмисники наздогнали його, завдали ударів ногами по голові, та, забравши в хлопчика кишенькові гроші, втекли з місця вчинення злочину.

17-річного хлопця госпіталізували, однак від травм він помер у лікарні.

"Колегією суддів Голосіївського районного суду міста Києва підтримано позицію публічного обвинувача, вказаних осіб визнано винними за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК та призначено покарання у вигляді 10 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160988
 
 
 Топ коментарі
 
Что это за строки 10 лет за убийство?
В США к примеру за умышленное убийство дают от 30 лет до казни...
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Что это за срок 10 лет за умышленное убийство. Выйдет через 7 ещё большим отморозком. Их надо утилизировать, а не перевоспитывать.
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Это не гуманный. Это проститутско-продажный, действующий на основе тоталитарных законов, принятых, еще, при СССР, когда поганая уголовная мразь считалась социально-близким элементом, а политических оппонентов ждала, только, вышка, репрессии, и т.д.
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Что это за строки 10 лет за убийство?
В США к примеру за умышленное убийство дают от 30 лет до казни...
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к сожаления мы не США в суд. реформе
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Что это за срок 10 лет за умышленное убийство. Выйдет через 7 ещё большим отморозком. Их надо утилизировать, а не перевоспитывать.
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как раз хорошая статья на эту тему, хотел бы чтобы все ознакомились, у кого еще есть сомнения
https://kharkiv.web2ua.com/bunt-v-poselke-pod-harkovom-ljudi-namereny-vershit-samosud-nad-gruppoj-podrostkov-foto-9644/
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Это не гуманный. Это проститутско-продажный, действующий на основе тоталитарных законов, принятых, еще, при СССР, когда поганая уголовная мразь считалась социально-близким элементом, а политических оппонентов ждала, только, вышка, репрессии, и т.д.
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10 лет за убийство? А выйдет еще раньше. Человеческая жизнь в Украине не стоит ничего. А если бы жертва убила грабителей то получила бы еще больше тюрьмы. Страна рабов. Зато празднуем денгь достоинства. Какое к черту достоинство в етом бандитском и рабовладельческом государстве
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Дронову 10ку дали, а за что по большому счету, надо было Зайцевой 20ник, а Дронову 4. Тогда было бы справедливо. +он лично никого не убивал и тем более не планировал
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Вопрос не в наличии отморозков в обществе, вопрос в умении общества выявлять и изолировать этих подонков от общества. При чем, на самой ранней стадии, еще до того, как эта падла что-либо совершила. Полиция запада работает на упреждение, а наша "..." уже пойманного и доставленного в участок вора и подонка умудряется выпустить.
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Я б сказав так: "поліція на заході працює"... і все.
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Надеюсь на месте етого убитого подростка когда нибудь окажутся дети етих судей и прокурворов.
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ООО, подрастают будущие депутаты Слуги Урода!

Просто идет разгул бандитизма по стране!
Такого про Порошенко не было!
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