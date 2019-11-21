 У Києві до 10 і 13 років в'язниці засуджено двох грабіжників, які вбили підлітка заради наживи

Про це повідомляє прокуратура міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що злочин стався у вересні 2018 року поблизу парку імені Тараса Шевченка в Голосіївському районі столиці.

Двоє зловмисників (27-ми та 24-х років) побачили неповнолітнього хлопця з мобільним телефоном у руках та вирішили прослідкувати за ним. Дочекавшись зручного моменту, молодики підійшли до потерпілого, вдарили в область тулуба та вихопили з рук телефон. Підліток почав тікати, однак зловмисники наздогнали його, завдали ударів ногами по голові, та, забравши в хлопчика кишенькові гроші, втекли з місця вчинення злочину.

17-річного хлопця госпіталізували, однак від травм він помер у лікарні.

"Колегією суддів Голосіївського районного суду міста Києва підтримано позицію публічного обвинувача, вказаних осіб визнано винними за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК та призначено покарання у вигляді 10 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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