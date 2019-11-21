 САП вимагає збільшити суму застави для чиновниці ОП Кондзелі до 7,6 млн грн

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор не погоджується з рішенням суду першої інстанції, мотивуючи це рішення наявними ризиками, та наполягає на обранні підозрюваній більш суворого запобіжного заходу – а саме тримання під вартою з альтернативою внесення 7 684 000 гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до суду апеляційної інстанції скерована ще одна скарга прокурора – щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці Міністра культури України.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

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