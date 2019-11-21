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Все про:Антикорупційна прокуратура (1011) Офіс Президента (167) Кондзеля Світлана (3)

 САП вимагає збільшити суму застави для чиновниці ОП Кондзелі до 7,6 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який був застосований до керівниці одного з головних департаментів Офісу Президента Світлани Кондзелі.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор не погоджується з рішенням суду першої інстанції, мотивуючи це рішення наявними ризиками, та наполягає на обранні підозрюваній більш суворого запобіжного заходу – а саме тримання під вартою з альтернативою внесення 7 684 000 гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до суду апеляційної інстанції скерована ще одна скарга прокурора – щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці Міністра культури України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив чиновницю ОП Кондзелю, підозрювану в отриманні хабаря, під цілодобовий домашній арешт

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

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САП вимагає збільшити суму застави для чиновниці ОП Кондзелі до 7,6 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160984
 
   
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А просто "за грати" нельзя? Очень денег хочется?
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Нужно и племянников двоюродной сестры,троюродной тёти проверить на наличие денег и др. ценного от взяток. САП вимагає збільшити суму застави для чиновниці ОП Кондзелі до 7,6 млн грн - Цензор.НЕТ 29
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В КУМОВСКОЙ Украине нужно быть осторожными с посадками,сядет один ,СЯДУТ ВСЕ САП вимагає збільшити суму застави для чиновниці ОП Кондзелі до 7,6 млн грн - Цензор.НЕТ 7075
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Чи не єдиний випадок,щоб САП оскаржило винесений запобіжний захід.
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залог це та законна сума, за яку тобі пропонується звалити кудись і бути спокійним?
не розумію.
ну, наприклад є обвинувачення в 100 000 викуп відповідно 100 000 000. Є логіка , що не кожен буде тікати ( якщо строк не світить 15 років, а таких строків ворам у нас не дають).
але, якщо цифри лягають навпаки, то де найти ідіота, який при такому пас'янсі не звалить?
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Було б непогано коли б судьям робили б штраф та догану якщо підозрюванний б втік з під залогу, а вони залог зробили меньшим за пропозицію прокуратури. Три догани - судити суддю.
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