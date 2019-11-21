 Генпрокуратура підтвердила наявність п'яти кримінальних проваджень проти Павелка

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Анатолій Костюх, який очолює нещодавно створену Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування можливих порушень законодавства та зловживання службовим становищем главою ФФУ/УАФ Андрієм Павелком в рамках реалізації бюджетної програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, звернувся з відповідним депутатським запитом до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляє сайт Комітету ВР з питань молоді та спорту, перший заступник генерального прокурора України Віталій Касько офіційно повідомив голову ТСК, що в даний момент правоохоронними органами ведеться п'ять кримінальних судочинств щодо Андрія Павелка та іншим посадовим особам ФФУ/УАФ, передає УНІАН.

Зокрема, головним слідчим управлінням національної поліції розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на суму 270 млн грн. В ході розслідування прокурор також виявив факти можливої розтрати цільових коштів, отриманих ФФУ/УАФ від УЄФА в рамках програми Хет-трик, а також маркетингових та спонсорських виплат. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Генпрокуратури України.

Також поліція веде розслідування щодо можливого незаконного заволодіння бюджетними коштами з боку ФФУ/УАФ і "ФФУ Продакшн" шляхом завищення цін на товари. Ще дві справи ведуть детективи НАБУ щодо особисто Андрія Павелка: про можливе зловживання службовим становищем, яке призвело до закупівлі полів за завищеними цінами за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також про подачу можливо недостовірної інформації при декларуванні.

Нагадаємо, що 15 листопада 260 голосами народних депутатів було прийнято постанову №2423 "Про розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу, головою бюджетного комітету Верховної Ради 8-го скликання Павелко при вирішенні питання фінансування та реалізації програми будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України в 2017-2018 роках". У постанові уточнюється, що передували його прийняттю звернення до парламенту громадських організацій "Ініціативи майбутнього", "Стоп корупції", "Народ проти корупції" та "Стоп Мангул" про можливі факти корупції керівництва УАФ.



