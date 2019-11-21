 У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", слухання почалися о 10 ранку в Гаазі (за місцевим часом).
Процес відбувається в Постійному арбітражному суді (Permanent Court of Arbitration), який розташовується в Палаці миру. Це процедурні слухання, тому вони відбуваються у закритому режимі.
Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.
На слуханнях обговорюватимуться часові межі розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватимуться процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.
Люди чудово пам'ятають росіян...
еще вопросы по обмену моряков есть? их бы тоже отдали, на пару дней позже НО без сдачи интересов страны!!
Значит и моряков не надо было забирать,пусть бы сидели и ждали их ведь тоже должны были отдать
И как повлияло действие рф в Грузии и Украине(конкретно Крым) на строительство газовых потоков?
Країна-терорист має бути покарана.
был в нем новый патефон,
и портрет эдиты пьехи,
и....