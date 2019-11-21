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 Політика України, За кордоном
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Все про:Гаага (126) корабель (631) суд (5701) трибунал (56)

 У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден

У Гаазі розпочалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", слухання почалися о 10 ранку в Гаазі (за місцевим часом).

Процес відбувається в Постійному арбітражному суді (Permanent Court of Arbitration), який розташовується в Палаці миру. Це процедурні слухання, тому вони відбуваються у закритому режимі.

Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.

На слуханнях обговорюватимуться часові межі розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватимуться процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Гаазі може ухвалити рішення за позовом України проти Росії до кінця року, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160981
 
   
 Топ коментарі
 
Путинские герои изучают трофейный унитаз
В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов - Цензор.НЕТ 1028

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вот почему вчера их вернули.
еще вопросы по обмену моряков есть? их бы тоже отдали, на пару дней позже НО без сдачи интересов страны!!
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Путинские герои изучают трофейный унитаз
В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов - Цензор.НЕТ 1028

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Моніка утреться, скаже, що то зробили аґенти Порошенка у відкритому морі і викинвли це ясе прямо у воду, щоб не допустити його, Моніки тріумфу на зустрічі у Нормандському форматі. Ьумаю саме череж зустріч українські представники повинні були підписати протокоти передачі без зауважень, що, безперечно тепем вилізе нам боком. Моніка готуяалчся зустрічати кораблі з великою помпою, тому про відмову від підписання акту не могло бути й мови. Ну і найнеприємніше. Тіукраїнські мор, ки і експерти, які брали участь у цій акції, будуть мати неприємності.
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Популярне після совєцкої окупації польське слово: заІВАНіць. Означає спиз..., пардон - спіонерить що-небудь. Наприклад - заіванили мого велосипеда.
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Повідомлення українських ЗМІ про те, в якому стані повернуто українські плавзасоби, викликало просто бурю в польському Інтернеті. Наприклад, тут стаття і десятки коментарів. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25432263,ukraina-rosja-zwraca-okrety-w-zlym-stanie-zdemontowali-nawet.html#opinions
Люди чудово пам'ятають росіян...
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Якщо Мародер мальдівський відправив кораблі незаконно, то і цей суд - незаконний. Для збереження здорового глузду нова влада повинна припинити це судилище в Гаазі, або подати спільну з рф апеляцію.
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Це іронія. Але я надіюсь, що послідовна ЗнКоМанда повинна зробити саме так.
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Якщо шмакля виграла вибори завдяки таким посилам, то трускавецькі випускники повинні думати і діяти саме так. Чи ви вважаєте, що вовка - популіст?
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Я вважаю що після приходу вовочки я перестав розрізняти вже Іронію, від дійсного... І неия один такий..
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Ми повинні знищити бубочку його ж зброєю - усі ці ********* палички, порноактриси і термоси повинні вилізти у нього через печінку і бруньки.
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отправить судна из одного укаинского порта в другой украинский порт незаконно? подкацапник не неси бред
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Блдь, забув поставити смайлик - і вже понєслась. У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден - Цензор.НЕТ 608
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если то был "сарказм, ирония", то очень не удачно!
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Почему? Бо у прахоботов знэнацька бомбануло?
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ты в адеквате?!.. а давай пошутим над смертью твои родных или над болезнью твоего ребенка (это кощунство), но Oljik пытается выдать подобное кощунство за черный сарказм.. и делает это неуместно и неудачно!
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А какое отношение имеет международное морское право к законности или незаконности отправления кораблей? Там же рассматривают захват, а не приказ на отплытие.
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тупой под-уйловник транслирует пропаганду кремля, не обрящай внимание
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Можеш полистати мої коментарі років за 10 і тоді зрозумієш, що я сумлінно працюю на госдеп. У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден - Цензор.НЕТ 7999
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Сивохо каже, що то брати взяли покататися. А моряків просто повезли в гості.
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Зебіки виграли президентські перегони завдяки посилу, що Порошенко зрадив державу, відправивши українські судна з українським екіпажем по українським водам з одного українського міста в інше.
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Виграли тому, що порошенко мародер. А ще тому, що українці - неадекватні.
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Зе Білли виграли тому,що пітерроті виявилися з чорним свинячим піднебінням,як і віслюки в США-зробили жовто-срачну рекламу опонентові,якої народ не вибачає брехунам-гидотникам ніде в цивілізованому світі."Зробили це разом"-їжте,не обляпайтесь!
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Зеля "во время" с плешивым по телефону все порешал...
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вот почему вчера их вернули.
еще вопросы по обмену моряков есть? их бы тоже отдали, на пару дней позже НО без сдачи интересов страны!!
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Интерес терориста-заложники и выкуп.Ху"ло попал-виновен на все сто.
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Ну и в чём сдача интересов?Как передача судов и возврат моряков,может повлиять на уже свершившееся действие?
Значит и моряков не надо было забирать,пусть бы сидели и ждали их ведь тоже должны были отдать У Гаазі розпочалися перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден - Цензор.НЕТ 4537
И как повлияло действие рф в Грузии и Украине(конкретно Крым) на строительство газовых потоков?
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*********** выполнили решение трибунала, если бы кораблей вчера не было, то сегодня началась бы проблема с заправками и харчами в международных портах с последующими арестами кацапского майна за кардоном, так шо зеклоун может только соснуть и побрить пупок под эту музыку.
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Троллей уже начало плющить, а ещё до приговора не дошло
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Типа зЕлупа таки подкинул козырей ***** в последнюю минуту?
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тільки мені здається, що ***** та зєля добре товаришують мікроорганізмами?
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От що буває,коли передають речові докази та заручників.
Країна-терорист має бути покарана.
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И в судзаседании раха представит акт приема-передачи, где суда передаются как вещьдоки на ответхранегие
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В добрый путь нашим юристам отстоят право страны
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что ж вы ботик обокрали?
был в нем новый патефон,
и портрет эдиты пьехи,
и....
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Кацапи не в дуже поганому становищі, бо наші буквально вчора їм допомогли. Прийняли роздолбані кораблі і то не як своє, а прийляти як речові доказі по кацапським справам. То виходить нашим Гамбурський трибунал також не указ? Там головне те, що скаже труба!
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За такий злочин російські окупагти мають заплатити конртибуцію в розмірі 3 млрд євро + заборона заходити в порти ЄС і США
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