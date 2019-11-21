 Особливих складнощів я вже не бачу, - Рожкова про переговори з МВФ

Про це сказала в інтерв'ю LIGA.net перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, які складні моменти залишилося вирішити з МВФ, Рожкова сказала: "Особливих складнощів я вже не бачу: закон про незаконне збагачення ухвалено, бюджет - теж, анбандлінг "Нафтогазу" підписаний президентом, наскільки я знаю, скоро будуть сформовані нові незалежні наглядові ради держбанків. Навіть щодо найскладнішого питання - повернення грошей, витрачених на банки-банкрути, - теж останнім часом є прогрес".
Перша заступниця голови Нацбанку заявила, що базовий сценарій - "Staff Level Agreement (принципову згоду Фонду прокредитувати країну. - Ред.) ми отримаємо до кінця року".
Рожкова також повідомила, що на зустрічі з представниками місії МВФ, яка зараз працює в Україні, питання затримання голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука не обговорювалося. "Як таке не обговорювали. Ми говорили переважно про програму і там, безумовно, звучав меседж, що місія бачить прогрес, який відбувається завдяки спільній роботі ОП, Кабміну і Нацбанку. Але водночас, усі розуміють, що в країні продовжують "працювати" сили, які прагнуть зірвати наше співробітництво", - наголосила вона.
Зебіли всіх по собі рівняють, думають, що всі по тупорилості мають до їхнього рівня підтягуватися.
P.S. особисто Рожкової це не стосується, вона озвучку робить, яку Зе Ко вимагає. Вона то точно знає і про Приват з Беніними хотєлками і інші косяки, тарифи і т.д.
так что тут 100% мафия грабящая украинцев
всех кто брал кредиты на 15 лет с конфискацией