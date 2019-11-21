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 Політика України
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Все про:МВФ (613) Рожкова Катерина (46)

 Особливих складнощів я вже не бачу, - Рожкова про переговори з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відзначає прогрес у спільній роботі Офісу Президента України, Кабінету Міністрів та Національного банку за новою програмою МВФ.

Про це сказала в інтерв'ю LIGA.net перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, які складні моменти залишилося вирішити з МВФ, Рожкова сказала: "Особливих складнощів я вже не бачу: закон про незаконне збагачення ухвалено, бюджет - теж, анбандлінг "Нафтогазу" підписаний президентом, наскільки я знаю, скоро будуть сформовані нові незалежні наглядові ради держбанків. Навіть щодо найскладнішого питання - повернення грошей, витрачених на банки-банкрути, - теж останнім часом є прогрес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переговорах з МВФ було досягнуто значного прогресу, але про результати поки говорити рано, - Гончарук

Перша заступниця голови Нацбанку заявила, що базовий сценарій - "Staff Level Agreement (принципову згоду Фонду прокредитувати країну. - Ред.) ми отримаємо до кінця року".

Рожкова також повідомила, що на зустрічі з представниками місії МВФ, яка зараз працює в Україні, питання затримання голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука не обговорювалося. "Як таке не обговорювали. Ми говорили переважно про програму і там, безумовно, звучав меседж, що місія бачить прогрес, який відбувається завдяки спільній роботі ОП, Кабміну і Нацбанку. Але водночас, усі розуміють, що в країні продовжують "працювати" сили, які прагнуть зірвати наше співробітництво", - наголосила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160979
 
 
 Топ коментарі
 
канешна, а як бути з бородатою бабусею єбєнею та Приватом?
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А які складності можуть бути взяти в борг і розкрасти, а віддати з народної кишені. МВФ в долі.
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Ось головна складність:
Особых сложностей я уже не вижу, - Рожкова о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 8309
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канешна, а як бути з бородатою бабусею ****** та Приватом?
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Дійсно які проблеми, тільки вчора записи Труба дура показали , що в ручному режимі йдуть обшуки в банківському секторі, а для запуску пилі в очі МВФ прикорочуються. Про законність і те що правоохоронний орган отримує маріонеточні накази з Банкової МВФ же тупі не розуміють.

Зебіли всіх по собі рівняють, думають, що всі по тупорилості мають до їхнього рівня підтягуватися. Особливих складнощів я вже не бачу, - Рожкова про переговори з МВФ - Цензор.НЕТ 7448
P.S. особисто Рожкової це не стосується, вона озвучку робить, яку Зе Ко вимагає. Вона то точно знає і про Приват з Беніними хотєлками і інші косяки, тарифи і т.д. Особливих складнощів я вже не бачу, - Рожкова про переговори з МВФ - Цензор.НЕТ 9281
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А які складності можуть бути взяти в борг і розкрасти, а віддати з народної кишені. МВФ в долі.
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"Кредити МВФ - потужний сигнал інвесторам, що і Україна є надійним партнером". Це "найвагоміший" аргумент українських влад. А ось чи багато знайдеться таких, хто захоче мати справу з партнерами, які понабиралися боргів, як собака бліх? Проста людина вкладе кошти в справу, яку затіяв боржник? А бізнесмен? А ось країна, яка бере в борг, аби виплатити відсотки з попередніх боргів - надійний, перспективний партнер.
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Бггг) и какой же прогресс с украденными деньгами?
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правильно никаких сложностей они просто на три буквы пошлют и все
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на Западе кредиты под 4% годовых
так что тут 100% мафия грабящая украинцев
всех кто брал кредиты на 15 лет с конфискацией
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