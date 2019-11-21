 Особливих складнощів я вже не бачу, - Рожкова про переговори з МВФ

Про це сказала в інтерв'ю LIGA.net перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, які складні моменти залишилося вирішити з МВФ, Рожкова сказала: "Особливих складнощів я вже не бачу: закон про незаконне збагачення ухвалено, бюджет - теж, анбандлінг "Нафтогазу" підписаний президентом, наскільки я знаю, скоро будуть сформовані нові незалежні наглядові ради держбанків. Навіть щодо найскладнішого питання - повернення грошей, витрачених на банки-банкрути, - теж останнім часом є прогрес".

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Перша заступниця голови Нацбанку заявила, що базовий сценарій - "Staff Level Agreement (принципову згоду Фонду прокредитувати країну. - Ред.) ми отримаємо до кінця року".

Рожкова також повідомила, що на зустрічі з представниками місії МВФ, яка зараз працює в Україні, питання затримання голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука не обговорювалося. "Як таке не обговорювали. Ми говорили переважно про програму і там, безумовно, звучав меседж, що місія бачить прогрес, який відбувається завдяки спільній роботі ОП, Кабміну і Нацбанку. Але водночас, усі розуміють, що в країні продовжують "працювати" сили, які прагнуть зірвати наше співробітництво", - наголосила вона.