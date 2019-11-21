 На окуповану територію Донбасу проїхав 92-й російський "гумконвой", що складається з 23 вантажівок, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У відомстві зазначили, що переміщення "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства та узгоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей.

Українська міжвідомча група здійснювала тільки візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

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"Всього з 5.00 до 5.45 21 листопада через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 23 автомобілів.

У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", - сказано в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, завантаженість транспортних засобів становила близько 70%.

"Цього року це восьмий такий "гумконвой", перший і другий були в липні і вересні, і по три в жовтні і листопаді", - додали у відомстві.

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

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Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".