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Все про:Держприкордонслужба (2316) конвой (73)

 На окуповану територію Донбасу проїхав 92-й російський "гумконвой", що складається з 23 вантажівок, - Держприкордонслужба

Російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого "гуманітарного конвою" з вантажівок, які проїхали на окуповану територію Донбасу. Це вже 92 за рахунком "гумконвой".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У відомстві зазначили, що переміщення "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства та узгоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей.

Українська міжвідомча група здійснювала тільки візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 92-й "путінський гумконвой" вирушив із РФ на окупований Донбас

"Всього з 5.00 до 5.45 21 листопада через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 23 автомобілів.

У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", - сказано в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, завантаженість транспортних засобів становила близько 70%.

"Цього року це восьмий такий "гумконвой", перший і другий були в липні і вересні, і по три в жовтні і листопаді", - додали у відомстві.

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

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Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160972
 
 
 Топ коментарі
 
просрочка для просрачки
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а де заява дристайкі та мікроорганізма?
чи бояться хуйла образити, щоб він не відмовився від нормандської зустрічи?
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Москва каркасы от краденого возвращают.
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а де заява дристайкі та мікроорганізма?
чи бояться ***** образити, щоб він не відмовився від нормандської зустрічи?
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Какое заявление президента, их и раньше то не было.
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Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.
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Так а что они там вообще делают если им даже проверить коробки не разрешают.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 21 ноября совершил визит на базу Военно-морских сил Украины в Очакове Николаевской области и осмотрел повреждения на возвращенных РФ каркасах кораблей. Нужно теперь этот "каркасный гумкомвой" начинить взрывчаткой и вернуть под Керченский мост российским оккупантам
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Не предъявили для осмотра украинским пограничникам, значит может быть, что угодно от оружия до наркотиков.
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И зачем же их пропускают, я за четыре года так и не поняла. Какая- то фикция, а не погранслужба.... Может обьяснит кто? И я не права...
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За 6 лет войны наши журнашлюхи продолжают называть вражеских окупантво *гумконвоями*, продолжают скрывать лица и личные данные террористов и окупантов. И чего вы хотите от мировой общественности которые читают наши новости?
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