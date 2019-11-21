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 Події, Суспільство
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Все про:граната (495) вирок (560) прокуратура (1979) Суми (163)

 До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу

Зарічний районний суд м. Суми засудив до 10 років позбавлення волі 29-річного сумчанина, який кинув гранату в натовп відвідувачів нічного клубу "Луна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.

У суді обвинувачений свою провину визнав частково. За його словами, він не знав, що кидає гранату, думаючи, що це петарда.

У прокуратурі повідомили подробиці інциденту, що мав місце 10 червня 2018 року. Під час слідства встановлено, що того дня обвинувачений у нічний час відпочивав у розважальному закладі, де в нього виникла суперечка з одним із відвідувачів.

Розлючений чоловік пішов з клубу, а вже через деякий час повернувся. На голові в нього була балаклава, а в руці ніж. Зловмисник увійшов у хол закладу, зірвав чеку з осколкової гранати РГД-5, яку ховав у кишені, та кинув у натовп.

Коли охоронець закладу намагався його зупинити, зловмисник ударив того ножем. Попри поранення, охоронець побіг за нападником і вже в сусідньому дворі разом із поліцейськими затримав зловмисника.

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Нагадаємо, 10 червня близько о пів на шосту ранку в нічному клубі "Луна" у Сумах пролунав вибух. По медичну допомогу звернулося 8 осіб, госпіталізовано - 7, один з яких перебуває в реанімаційному відділенні. Постраждалим від 18 до 34 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160968
 
 
 Топ коментарі
 
на гранату ргд-5 думал, что єто петарда! ))) гнилая отмазка в стиле слуг урода
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но их же не 8, а целых 73%! или уже 8 осталось?
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Трохи не так. На жаль, але у нас дуже заохочувальний кримінальний кодекс для створення злочинів. До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу - Цензор.НЕТ 4366
А потрібно розпочати хоча б з того, щоб вирок визначався за сумарною системою, а не за поглинанням більшим строком меньших.
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на гранату ргд-5 думал, что єто петарда! ))) гнилая отмазка в стиле слуг урода
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скоріш з все це збоченець патріот, який строк конав і пайку хавав за родіну
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рідко який патріот маже такі гнилі відмазки. більше схоже на типового зебіла
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чого ж ти пишешся максимом, якщо ти дєбіл? щоб сліідство запутати, то тоді дєбіл в квдраті
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Ага, сорвал чеку с петарды. Понятно.
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На заметку мамкиным ножевым бойцам, на тему соответствия их влажных фантазий и реальности.
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Пытался зарезать ножом человека и от брошенной им гранаты 7 человек в реанимации и за это 10-ть лет !!! ? До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу - Цензор.НЕТ 2688
А может лучше орден ему дать?
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у нас дуже гуманний кримінальний кодекс, і ще більш гуманні суди. і взагалі припускаю, що це максимальна санкція статті за цей злочин, в якому відсутні загиблі.
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Трохи не так. На жаль, але у нас дуже заохочувальний кримінальний кодекс для створення злочинів. До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу - Цензор.НЕТ 4366
А потрібно розпочати хоча б з того, щоб вирок визначався за сумарною системою, а не за поглинанням більшим строком меньших.
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Что удивительно, так это самый гуманный суд: дал наказание как за гранату.
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Наверное это был один из 8% дебилов. 10 лет изоляции от нормальных должно на него благоприятно повлиять.
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но их же не 8, а целых 73%! или уже 8 осталось?
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коментар відмічено як спам  
 
Нормалек тебе 73% пердак подожгли
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"пєрдак подожглі"?? тобто те, що мене турбує, що ідіоти просирають країну, називається "пєрдак подожглі"?? та ти просто наволоч
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"Наволость" вопрос субъективный, я могу сказать что ты был на подсосе у поросятки, а сейчас поросятку туго самому приходится, поэтому не дает ... ресурса , поэтому "бот" пошел такой озлобленный. Но так это или нет я точно не знаю, поэтому.
Может просветишь в чем просерание страны заключается?
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