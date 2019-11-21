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Все про:авто (1410) Київ (6817) ПДР (160) швидкість (29)

 На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год

Електронна система "TruSign" зафіксувала автомобіль, який проїхав Столичним шосе на швидкості 288 км/год.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху".

"Новий антирекорд перевищення швидкості на Столичному шосе. Електронна система TruSign зафіксувала, що вчора одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год. Вражає й те, що сталося це серед білого дня – о 14:32, до того ж у туманну погоду", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що подібні порушення правил дорожнього руху, що призводять до найтрагічніших наслідків, є регулярними. Статистика засвідчила, що більше половини водіїв перевищують дозволену для зимового періоду швидкість на Столичному шосе.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що найпоширеніша причина ДТП в Україні в 2019 році - перевищення швидкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні на семи вулицях столиці обмежили максимальну швидкість руху до 50 км/год. ПЕРЕЛІК

На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160964
 
 
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Українську версію фільму "Таксі" знімають? На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год - Цензор.НЕТ 4586
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Ланос целиком так ехать не может, только частями. )))
Скорее всего ТруСин глюкнул. Рано еще вводить эту систему. ))
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Не скажите)
Бывает 120км/ч так обгоняют, вроде 20 едешь)
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Storm UA Олейник - такой же гандон и мусор, сочинявший дела на тех, кто был на Майдане.
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Ща бы сюда фотку его в футболке. Бо я со смарта не вкину.
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Аваков уже побежал Феррари полицейским покупать. З00 штук, на электротяге, зато аптечка в рюкзаке отечественного пр-ва.
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А может это трукам глюка впоймал？шаловливые ручки в нем полазили...
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не, то мама Зайцевой на шопинг спешила.
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Номер на такой скорости зафиксировать не удалось. Просто водила спешил куда-то и за одно обошел ТруКам по ТТХ
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це працівники дорожних служб провіряли покриття?
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треба як в Швейцарії - штраф залежить від зарплати
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Ага...а зарплата у него официально минимальная...что и штраф по минимуму..？
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Или как во Франции - штраф божеский, но за превышение на более чем 50 км/час конфискация авто.
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Яка зарплата? Субсидію їхав оформляти.
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Toshno Newapkokrad Штраф надо по крутизне тачки, но это не у нас.
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могли бы марку авто назвать удоды
а так похоже на то шо система тупо глюканула
... еще и в тумане, унреал
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І такого вражаючого результату вдалося досягти завдяки зусиллям Нашого Народного ПреЗЄдента і його ЗЄленої команди!

Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
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Alexandr Slavich

Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
+++++++++ (рука устала).
Уже можно уходить. Фраза дня произнесена. Браво!!!!
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Саша, нам зовсім не цікаво знати про твої психічні розлади. Якщо у тебе паранойя - звернись до лікаря, хоча в твоєму випадку вітчизняна медицина безсила.
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Щодо медицини - ви пораві 100%-во. Як вони там не намагаються, але( слава Богу) їм ще не вдається виліковувати здорових людей.
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Молодцы что зафиксировали.. Фиксируйте дальше.
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И вы хоть в два кресла посадите ребенка и обмотайте его ремнями и скочтем, при таких скоростях ничто не спасет.
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"...Новий антирекорд перевищення швидкості..."
===
А чому не "рекорд", а "антирекорд" На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год - Цензор.НЕТ 6670
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антирекорд в розумінні - поганий рекорд. як наприклад в футболі бувають антирекорди, коли який небудь Акінфєєв пропускає голи в 100 матчах поспіль - начебто рекорд, але ж ні - антирекорд. так і по швидкості - якби на трасі формули 1 - був би рекорд, а на міській дорозі - антирекорд
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На трасі Ф1 не було б рекорду. Ф1 взагалі не заточені на швидкість на прямі, а на швидкість в поворотах. Для драг-рейсингу на квотері - норм, але не рекорд. На півмилі - слабкувата. Але ми говоримо про гоночні траси, а не про дороги загального користування. Такі уроди рано чи пізно утнуть щось погане, зіпсувавши життя не тільки собі...
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Зафиксировала и что дальше?Будем ждать новых рекордов?
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Система зафиксировала, иииииииииииииииииииииииии?
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Іііііііііііііііі питання до Авакова - чому камери є, а на основі їх даних не штрафують?
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Явно хтось дуже небідний, бо навіть у Мерседеса 600го чи БМВ сімки максималка 250. Цікаво взнати марку машини.

Ну і це ж дорога на Кончу-Заспу...
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І ось тому нам потрібна автоматична фіксація порушень. Бо камері от пофіг, хто це їде - Ланос чи Феррарі! І, як ми бачимо, камери працюють справно, треба лише дозволити штрафувати.

Аваков обіцяє року з 2016, що ось-ось за пару місяців фотофіксацію введуть. І де вона?
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- Товарищ, водитель, а что это Вы скорость превышаете?
- Командир поверь, я как выпью так хочется воххх....
- Пройдёмте в машину.
Докладывает старшему. Тест ничего не показывает. Командир смотрит на инспектора.
- Вы его послушайте, он ещё скажет что я и скорость превышал.
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Ну и? Номер определили? Полицейские это видели и бросились догонять?
Системы контроля -- нет. Системы наказания за нарушение -- нет. Любые ПДД -- коту под хвост.
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Зебобики, пряздрявляю!!!

Теперь уже гоняют под 300 км! Ну и где ОБЕЩАННЫЙ порядок на дорогах ???
Тарифы снижены???
Учителя получают по 4 000 баков???
Пенсы поехали отдыхать на моря, получив повышенные пенсии???

Зе, уходи! Надоело твою клоунаду смотреть! Иди пляши и кривляйся в своем засранном квЯртале!
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скоро на всех новогодних корпоративах страны:
приЗедент играет на рояле!!! не упустите шанс украсить ваш праздник зеленой мишурой!!!
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и на маскараде всего две маски: или слуга или народ.
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та ну чего вы прицепились - может у человека диарея, а запачкать кожаный салон жалко))))))
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Коли написали за 222 км/год, дехто прочитавши сказав, я можу швидше. Тепер будемо читати про все нові і нові рекорди. Вітаю Центр організації дорожнього руху і киян.
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Так ось чому у нас ловлять все більше п`яних водіїв - хтось прочитав, що зловили бухого з 2-3 проміле і вирішив, що може випити більше)))))))))
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Какой винторогий из рашкованского аула не любит быстрой езды, ведь на осле так не выйдет?
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якщо візка з собачою будкою звідки виглядають барига з свинарчуками тягнув за собою, то до Бориспіля поспішав!?
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Звиждеж!
О чем говорить, если у них АЗС со скоростью 80 км/час ездят.
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В тумане, на довольно загруженной, хоть и многополосной трассе, под 300... Верится с трудом. Понятно, что кроме вейрона или чирона, которые могут гнать более 410 км есть куча порше, мазератти, феррари или ламборгини. Но в такой погодной и дорожной обстановке...
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Вместо Приусов Поршики На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год - Цензор.НЕТ 1886
На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год - Цензор.НЕТ 8928

PS Это съемки какие-то.
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А что, так трудно найти машину и дебила и наказать его? Или проще всего сопли слюни размазать да задрать повыше планку штрафов?
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