 На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху".
"Новий антирекорд перевищення швидкості на Столичному шосе. Електронна система TruSign зафіксувала, що вчора одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год. Вражає й те, що сталося це серед білого дня – о 14:32, до того ж у туманну погоду", - йдеться в повідомленні.
У Центрі зазначили, що подібні порушення правил дорожнього руху, що призводять до найтрагічніших наслідків, є регулярними. Статистика засвідчила, що більше половини водіїв перевищують дозволену для зимового періоду швидкість на Столичному шосе.
Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що найпоширеніша причина ДТП в Україні в 2019 році - перевищення швидкості.
Скорее всего ТруСин глюкнул. Рано еще вводить эту систему. ))
Бывает 120км/ч так обгоняют, вроде 20 едешь)
Однозначно. )))
а так похоже на то шо система тупо глюканула
... еще и в тумане, унреал
911
Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
+++++++++ (рука устала).
Уже можно уходить. Фраза дня произнесена. Браво!!!!
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А чому не "рекорд", а "антирекорд"
Ну і це ж дорога на Кончу-Заспу...
Аваков обіцяє року з 2016, що ось-ось за пару місяців фотофіксацію введуть. І де вона?
- Командир поверь, я как выпью так хочется воххх....
- Пройдёмте в машину.
Докладывает старшему. Тест ничего не показывает. Командир смотрит на инспектора.
- Вы его послушайте, он ещё скажет что я и скорость превышал.
Системы контроля -- нет. Системы наказания за нарушение -- нет. Любые ПДД -- коту под хвост.
Теперь уже гоняют под 300 км! Ну и где ОБЕЩАННЫЙ порядок на дорогах ???
Тарифы снижены???
Учителя получают по 4 000 баков???
Пенсы поехали отдыхать на моря, получив повышенные пенсии???
Зе, уходи! Надоело твою клоунаду смотреть! Иди пляши и кривляйся в своем засранном квЯртале!
приЗедент играет на рояле!!! не упустите шанс украсить ваш праздник зеленой мишурой!!!
О чем говорить, если у них АЗС со скоростью 80 км/час ездят.
PS Это съемки какие-то.