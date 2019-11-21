EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2405  81
Все про:адвокат (684) Ляшко (761) ДТЕК (43)

 Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК. ДОКУМЕНТ

Екснардепа Олега Ляшка захищає адвокатка Елеонора Салова, яка раніше представляла інтереси одного з підприємств ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це з посиланням на "Наші Гроші" повідомляє Цензор.НЕТ.

У 2016 році директор ВАТ "Нафтогазвидобування" виписав на Елеонору Салову довіреність представляти права та інтереси товариства в межах будь-яких кримінальних проваджень і на будь-яких стадіях, у всіх органах державної влади тощо.

Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК 01

Довіреність видавалася строком на 1 рік, чи продовжувалася вона - поки невідомо.

Салова захищає Ляшка в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 346 КК (погроза або насильство щодо державного діяча). Такі дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160963
 
 
 Топ коментарі
 
И шо? зелупу бенина охрана защищает) так что это пук в лужу...
 показати весь коментар
 
Просто , ляшко по сравнению с нынешней алесенью как бы и не передаст))
 показати весь коментар
 
Пукай без напряга, бо пукан порвешь. На фотках бенин охранник, или тебя в гугле забанили?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так шо юлька и ляшко ахметава шестерки , всегда это подозревал.
 показати весь коментар
 
 
Тупое шляшко даже не прячется - открыто орет, что ахметовская шлюха.
 показати весь коментар
 
 
Да кто бы сомневался, Ахмотов также оплачивает кортеж из 3 авто на которых Шлюшко прибыл в суд и около 20 охранников.
 показати весь коментар
 
 
Кстати вот как интересно Ляшко обьясняет на какие шиши у него целая толпа охраны.
 показати весь коментар
 
 
Зелемойский же не объяснял откуда у него на предвыборной гонке появились: "бывший" адвокат Коломойского, "бывший" телохранитель Коломойского, "бывший" автомобиль Коломойского...
 показати весь коментар
 
 
Кжп сегодня нарасхват. То американцы прописные истины озвучивают, то вот опять же.
 показати весь коментар
 
 
И шо? зелупу бенина охрана защищает) так что это пук в лужу...
 показати весь коментар
 
 
Не трынди, президента охраняет гос охрана, так что пук в лужу у тебя.
 показати весь коментар
 
 
Пукай без напряга, бо пукан порвешь. На фотках бенин охранник, или тебя в гугле забанили?
 показати весь коментар
 
 
?
Вася, это просто информация для Степы о личном охраннике Бени, который теперь охраняет Зелю.
 показати весь коментар
 
 
Знову помилився, Вася.
Це ж не я стверждувала, а Моллі.
 показати весь коментар
 
 
Дуню, йди прибери у туалеті, більше користі буде.
 показати весь коментар
 
То спочатку хоча б прочитай їх сама, Дуню!
 показати весь коментар
 
А что тут защищать ?
Герус сам спровоцировал Ляшка, убежав с эфира Шустера, когда ему задавались вопросы.
Герус должен сознавать ответственность - он публичное должностное лицо.
Если бы Герус ответил на все вопросы Ляшка - в аэропорту ничего бы не было.
 показати весь коментар
 
 
Это не дает права Ляшко распускать руки, должен отвечать по закону.
 показати весь коментар
 
 
Он просто потыкал указательным пальцем Герусу в грудь.
Герус не женщина - это не оскорбление и не домогательство.
 показати весь коментар
 
Выпячивать цицьки на официальных встречах , это так мило, по-донецки. Даже топ-адвокаты - жлобье, которое не отличает дресс код коктейль-вечеринки от официоза.
 показати весь коментар
 
Где там ты это увидел? Или ты может её с Клитиной спутал?
 показати весь коментар
 
 
Ты давай тут или по делу или помалкивай.
 показати весь коментар
 
Именно поэтому я ? в отличии от тебя в сентябре был в Норфолке по работе, а ты трешься на сайте под чужим IP
 показати весь коментар
 
В отличии от меня? Много про меня знаешь, да? Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК - Цензор.НЕТ 4698
 показати весь коментар
 
а по делу о флажке американском есть , что сказать?
 показати весь коментар
 
Сказать что? Ты не знал, что многие украинцы вынуждены оказались ехать работать в другие страны?
 показати весь коментар
 
Дятел в Штатах , Атлантическое побережье сейчас 5 утра, кому ты чешешь?
 показати весь коментар
 
Ты на простой вопрос по делу ответить не смог, за то флаг обсуждать горазд. Вот такие как ты и выбрали таких же болтунов-слуг во власть.
 показати весь коментар
 
Дятел, выбирать я никого не мог по простой причине - во время выборов в Украине я выгружал судно в Йемене. Поэтому выбирать между клоуном и кондитером-бизнесменом мне не пришлось. В первом туре голосовал бы за Кошулинского или Гриценко ( и то как наминьшее зло) , во втором бы испортил бюллетень. Так , что со штатовским флагом?
 показати весь коментар
 
Так я же сказал вроде, что работаю в другой стране, а что касается времени, то даже не 5 утра, а 4:30 сейчас в Иллинойсе, ты прав.
 показати весь коментар
 
Т.е. человек работающий в USA , в 4 утра строчит посты на УКРАИНСКОМ САЙТЕ политических новостей? Ты сам себя слышишь?
 показати весь коментар
 
Интересно, если бы я написал из Украины в 4-30 утра, тоже было бы столько вопросов?
Или человек, работающий в США не имеет права тут писать??
 показати весь коментар
 
У меня свободный график. Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК - Цензор.НЕТ 4028
Так где там вываливающиеся сиси, ты так и не ответил. Вполне прилично одетая женщина.
 показати весь коментар
 
Если не нравится - можно не смотреть.
 показати весь коментар
 
типичный поклонник кондитера, вставлять свои пять копеек в споре двух оппонентов, один из которых непонятная нулевка под флагом США.
 показати весь коментар
 
Ляшко вчинив дрібне, але зухвале *********** і заслуговує умовний термін ув'язнення.
Але Герус вчинив злочин, який можна прирівняти до держзради. А це вже від 10 рочків критої, бо він - чиновник.
 показати весь коментар
 
 
Какое именно преступление он совершил, Кабмин лишь подал закон в Раду где он и был одобрен.
 показати весь коментар
 
Та не тягне там на умовний, максимум - адмінарешт 15 діб... Ляшко битися не вміє Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК - Цензор.НЕТ 37 , умовний термін дають, якщо легкі тілесні хоча б. А тут навіть фінгала Герусу не поставив,той сам визнав, що лише сорочка в нього постраждала.
 показати весь коментар
 
 
Герус, все ж таки, держчиновник. Можеш стояти з плакатом, можеш скандувати "геть!", або ще щось цензурне, але не торкатись, тим більш наносити шкоду. Це таки кримінал.
 показати весь коментар
 
Та всі вони під олігархами... От від зеко-манди по Києву прийшла Буймістер, яка була правою рукою Тарути і керівником одного із його заводів. Нове обличчя, блін!
 показати весь коментар
 
Схематозники Пеця с Ахметовым так сдружились за последние 5 лет - а тут стали рушиться все схемы. Пришлось даже Ляшка с цепи снимать, ну и адвокатов на защиту - роттердам+ все оплатит.
 показати весь коментар
 
Були Пеця з Ахметом, тепер Зе і Бєня... Шило на мило!
 показати весь коментар
 
 
Барига хоть Украиной не барыжил, не то что нынешний шлемазл
 показати весь коментар
 
 
А заместитель Андрея Богдана в офисе преЗедента Смирнов адвокат Лукаш и Ефремова.


Людина Портнова і адвокат "батька ЛНР":


https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm




 показати весь коментар
 
 
Вы вообще понимаете что такое адвокат, по вашей логике если адвокат защищает допустим маньяка то и он замазан в крови по уши.
 показати весь коментар
 
Людина портнова=piece of shit, пофіг кого він захищав...
 показати весь коментар
 
 
Тогда в чем сенсация этого?
"Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК. ДОКУМЕНТ"

Она же адвокат, "по вашей логике если адвокат защищает допустим маньяка то и он замазан в крови по уши" ?
 показати весь коментар
 
 
По той же логике, на Зеленского работают люди Портнова, Лукаш, Ефремова.
 показати весь коментар
 
 
Ну и шо, Ляшко теперь для порохоботов свой пацан, и теперь Ляшко как бы не сцал им в глаза то божья роса Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК - Цензор.НЕТ 5220
 показати весь коментар
 
Просто , ляшко по сравнению с нынешней алесенью как бы и не передаст))
 показати весь коментар
 
 
" охеренный косяк" адвокат у Ляшко?В чем высер ?
 показати весь коментар
 
 
Ляшко с Радикальной партией наперевес - проект Рината Ахметова. Это Секре́т Полишине́ля. Пазлы давно сложились и эта статья - дополнительное подтверждение.
 показати весь коментар
 
У Ахметова на повідку - далеко не одна шляшкова партія. Частина колишніх ригів - також за ним. Навіть більше: відомо, що Ахметов час від часу спонсорує сволоту тягнисрака.
 показати весь коментар
 
 
У Бєні, між іншим теж... Причому часто Ахмет і Бєня в різні періоди спонсорували одні й ті ж партії...
 показати весь коментар
 
ще одне доведення тої істини, що Ахметов серйозно ввязався у війну з бенею і клованом.
 показати весь коментар
 
 
"Богдан не человек Коломойского, он - адвокат, а у адвокатов много клиентов" ((c) уЗеленские & зебы)
 показати весь коментар
 
 
Бггг) да не завидуй те, зебанатки... Всем же ясно, что у ахметки нет плохих адвокатов
 показати весь коментар
 
Смешно читать, как толпа обсуждает любовные игры шлюхи Ахметки и шлюхи Кала, которые потолкались за право драть семь шкур с народа.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору