 Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК. ДОКУМЕНТ

Про це з посиланням на "Наші Гроші" повідомляє Цензор.НЕТ.
У 2016 році директор ВАТ "Нафтогазвидобування" виписав на Елеонору Салову довіреність представляти права та інтереси товариства в межах будь-яких кримінальних проваджень і на будь-яких стадіях, у всіх органах державної влади тощо.
Довіреність видавалася строком на 1 рік, чи продовжувалася вона - поки невідомо.
Салова захищає Ляшка в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 346 КК (погроза або насильство щодо державного діяча). Такі дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.
Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.
18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.
https://news.liga.net/politics/news/byvshiy-ohrannik-kolomoyskogo-ofitsialno-vozglavil-sb-zelenskogo
Вася, это просто информация для Степы о личном охраннике Бени, который теперь охраняет Зелю.
Це ж не я стверждувала, а Моллі.
Сам, все сам.
https://censor.net.ua/forum/2000002/pravila_foruma
Герус сам спровоцировал Ляшка, убежав с эфира Шустера, когда ему задавались вопросы.
Герус должен сознавать ответственность - он публичное должностное лицо.
Если бы Герус ответил на все вопросы Ляшка - в аэропорту ничего бы не было.
Герус не женщина - это не оскорбление и не домогательство.
Или человек, работающий в США не имеет права тут писать??
Так где там вываливающиеся сиси, ты так и не ответил. Вполне прилично одетая женщина.
Але Герус вчинив злочин, який можна прирівняти до держзради. А це вже від 10 рочків критої, бо він - чиновник.
Людина Портнова і адвокат "батька ЛНР":
https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm
"Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК. ДОКУМЕНТ"
Она же адвокат, "по вашей логике если адвокат защищает допустим маньяка то и он замазан в крови по уши" ?