 Україна в середньому витрачає на навчання одного студента за держзамовленням 44,6 тис. грн на рік, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за державним замовленням в 2018 році становили 44,6 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Однак за окремими закладами, цей показник перевищує середнє по країні значення в 2-3 рази.
Наприклад, у Льотній академії Національного авіаційного університету цей показник становить 143 тис. грн, у Харківському інституті фінансів Київського національного торгово-економічного університету - 100 тис. грн, в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв - 83 тис. грн, в Одеському державному екологічному університеті - 77 тис. грн, у Національному університеті "Одеська морська академія" - 75 тис. грн.
"Основним викликом для підвищення прозорості та ефективності використання публічних коштів на вищу освіту є запровадження розподілу коштів на основі формули, яка враховує зокрема кількість студентів, співвідношення вартості послуг, показники якості освітньої і наукової дальності закладу вищої освіти", - зазначили в Мінфіні.
Найбільше - "Одеський технологічний університет «ШАГ»" (що за звір такий ???) 55 000
Найменше - "Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ" 9 150
Це на стаціонарі, заочно - дешевше відсотків на 20-30.
Я так розумію що 44 000 60-70 %мудрі керівники міністерства витрачають собі на "курси підвищення кваліфікації" на Мальдівах і Сейшелах (де як відомо відпочиває кожен українець) ну і решту 30-40% перераховують безпосередньо ВУЗу на навчання.
https://abiturients.info/uk/cenaobuch
Ну молодці ! А ще кажуть що в українцях відсутня "жилка підприємництва" !
Це вам не казка про Буратіно/Піноккіо... До такої "Країни дурнів" навіть там не додумались... щоби закопати у землю понад 10 років свого життя і навзаєм отримати 50 гр. пластику
Але Україна так влаштована, що тут вже і освіта не треба.
В офісах в Києві зараз треба просто низькокваліфіковані клерки, які би рухали якісь папери, бо є якась звітність.
Причина: примітивізація суспільного та державного життя, спрощення всього, оскільки економіка перестала бути багатоукладною, та монополізація ринків, а при монополізації немає конкуренції, тобто не потрібні спеціалісти, які би підіймали рівень бізнесу. А державні установи наповнюються по блату або за гроші за працевлаштування.
То ж результати - навколо - занепад та прогресуюча стагнація. не за гормаи - фініш цього всього....
Це майже 10ку пенсіонерів пенсію на понад три тисячі більшу можно виплатити ...
Если нет, иди нах.
А Европа уже понимает, поэтому во многих европейских странах обучение в вузах бесплатное.
Студент, який не отримує освіти і через це нездатний працевлаштуватись в Україні, а тому працює на полуниці в Польщі, гроші для пенсіонерів не приносить.
Ти би (тупа потвора) повісився на найближчій смереці, якби хоча би раз, заплатив стільки податків, скільки за цю "безкоштовну" освіту платять мешканці цих європейських країн.
Якість освіти, ось єдине мірило, яке чогось варте. Ні доступність, ні кількість, ні соціальність не мають значення. Тільки якість. Краще мати одного лікаря, ніж 10 довб.бів із дипломами.
Ви здатні при "безкоштовні" системі забезпечити якість? Ну то забезпечте. 30 років вам мало було? Скільки ще почекати, 50, 100?
Освічена людина, відрізняється від таких як ти, в першу чергу своїм міркуванням. Відношенням до проблеми, пошуком причин і наданням пропозиції для її усунення. А такі як ти (ті, що йдуть нах.й) можуть займатись виключно порівняльною демагогією... ось у Африці банани ростуть, значить і у нас можуть.
Продовжимо дискусію, а потрібно?
Нехай їдуть, у чому проблема? Підніми свою гузицю, зароби гроші, витрать їх на репетитора польської, англійської для дитини, і нехай собі їде. В чому проблема?
Скажу по секрету, вона у вас в голові, у обох.
Як податки платити, то такі як я, а як витрачати їх бездумно, то такі як ти.
Чому виїжджає? дивись п.1, бо це не освіта.
Нехай їдуть. За їх освіту у Польщі та Німеччині ми не сплачуємо з податків. Люди без освіти (а наші студенти після наших ВНЗ її не мають) як раз влаштовують цю владу. 73% дебілів тому доказ.
п.с. - у вас не існує рецепту, як зробити вищу освіту (медицину, дороги і т.п.) за існуючої системи "безкоштовності" конкурентноздатною і ефективною. Тому зав'язуйте із демагогією.
Усі і їдуть через вас. Через ваші дебільні, майже мертві системи, за які ви тримаєтесь як за який фетиш... Все, радянська система померла. Відкрийте очі! Не має її! Чи можемо ми збудувати "європейський соціалізм"? Ну якщо ідіот не здатний зробити висновки із попереднього, то можно спробувати, але із ким? Із громадянами, які замість сплати податків відповідають - нехай спочатку влада не краде і нам збудує? Ви серйозно?
А платить ворам дань! ну так от этого воры токо жирнее будут! так что плати ворам сам раз ЛОХ!!
А за це дякую. Це не пост, це вирок цій країні і діагноз! "А платить ворам дань!"
Тільки наш народ може подібне заявляти і апелювати до "європейського соціалізму" від якого працюючі мешканці тих країн просто взвивають і нерідко тікають до країн, де подібного дикунства не існує.
Справжній українець це егоїст. Якщо ти можеш зробити соціалістичну модель у країні егоїстів, ну то зроби? А я можу зробити країну заможних і успішних егоїстів, там просто таким, як ти хитро.пим, не буде місця...
Я вас розчарую - між нами прірва. Як мінімум у 45 років для закарпатців, 51 рік для галичан і 72 роки, для Центральної України і нескінченна для Східної.
Саме керівництво країни має створити умови, ми не можемо, ми лише джерело влади, а не сама влада.
Так, як знаю, що ви скажете - треба обирати таких -- ось таких. Це також правда.
Але коли доходить до вибору, ті хто тримають банк (офіційну та неофіційну владу) маніпуляцією суспільною свідомістю знову так чи інакше - в дєлє.
Замкнене коло. яке звужується і врешті зникне.
а навіщо ви обрали тих, хто призначив цей (та й усі попередні) Уряд/и?
Замкнене коло, це народ невіглас, а воровата влада, це лишень наслідки.
Мене обурює не те, що вони не сплачують податки. Чи мало злодіїв я бачив у своєму житті? Мене обурюють лицеміри, які при цьому, ще й заявляють, про усе має бути безкоштовно (за податки) так як в країнах, у яких в людей починається нервовий тік, від думки, що він десь цент не доплатив... Це моральні покидьки. Крадеш у держави? Ну то хоча би роби це мовчки.
люди в злій системі, а систему створили ті хто керують фінансовими та товарними потоками країни. Майдани, масові протести не зламали систему. Ця система - зменшена копія системи СССР - самоїдська та антинародна - зжирає сама себе та народ.
Система захоплена в 1990-і роки та контролюється покидьками, зміна урядів, президентів не впливає на статус-кво. Зараз вони трохи злякалися- стали робити якісь дороги, щось там зашевелилося з медициною...Злякалися, що країна може просто впасти в руки путіну, що означає втрату багатств не тільки в Україні але й по світу, більш того - їх фізичне знищення.
Але систему вони міняти поки не збираються - петя її трохи причесав та фасад підправив, гасел накидав: слава Україні та прощай немитая Росія.
Щодо виборів, то я не бачу кого би ми обрали - хто би міняв цей статус-кво. Як на мене на це здатна була одна людина - Юлія Тимошенко. Але це моє бачення.
Її може зламати тільки зміна свідомості, банальна книга, для прикладу. Люди мають почати розвиватись. Народ повинен стати розумнішим. Чому ображати? Це констатація фактів. Вони нездатні ОСББ створити. Вдумайтесь, будинок у якому вони разом живуть, до якого їх життя повністю прив'язано (більшості) і навіть за нього, вони не здатні взяти відповідальність!
В США, під час виборів, кандидати декілька годин обговорювали проблеми медицини і ці дебати побили рекорд по переглядам населенням. Вам нагадати наші останні дебати?
То влада посадила американців перед телевізором дивитись нудну, але дуже важливу дискусію? А як ви хочете змусити це зробити українців? Це вам не дурнуваті "Свати", не "95й квартал".. будемо силою до телевізора згоняти? Невже у нас так все офігєнно в медицині, а в США так погано?
Яка різниця скільки вкрав злодій? Особливо, якщо розмір вкраденого залежить не від його бажання, а від банальної можливості вкрасти? Один розікрав галузь, інший (паралельно) знімав запчастини із заводського станку), третій бере від держави послуги, а податки не сплачує... Чи є доцільність вести суперечку, хто з них покидьок?
Оскільки це він (вона) спокушає тих, що має менші можливості.
Це, до речі, написано в Євангелії від Матвія
Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити, і його потопити в морській глибині...
Там не має примітки, не вкради багато!
як на мене - цю систему може змінити лише страх, як порошенко казав: рубати руки. Але хто рубатиме? вкрали - поділилися з прокураторами, судами- і всі раді, всі сміються в гарних ресторанах.
Вона і сама- ця система зміниться , але через років 20-30, коли подохне фізично нинішня алігархія та її прислужники у державних установах. Але не думаю, що держава в такому стані має ці 20-30 років.
Можно. Якщо вони разом розікрали власний завод, ще як можно!
Ні, цю систему може змінити тільки її ліквідація. Держава має піти геть. В їдальнях приватних шкіл не крадуть їжу у дітей. В приватних клініках не домальовують ліжкомісця, на приватних дорогах не імітують ремонтів, а власнику приватної залізничної компанії непотрібні сотні фірм прокладок, щоби красти в самого себе.
в приватних компаніях, особливо іноземного капіталу український менеджмент нагло обманює іноземних інвесторів - просто розкрадає інвестиції та активи, а виправдовується складністю українського ринку. Розкравши в одного інвестора - ця саранча в повному складі стрибає на інше - і та сама схема. При цьому мають гарне портфоліо - працювали в того, іншого і їх з задоволенням беруть знову.
Інший приклад - вищий та середній менеджмент, особливо торговельних мереж, працює на відкатах від постачальників - власники лише бачать погані показники, або і знають про ті відкати, але закривають на те очі, бо і так вистачає.
Хіба краіна винувата що населення дурнувате?
Гитлер и уряд
Вони дають за те, щоби їх діти не вчились! За оцінку, за шмат пластику. Я не знаю жодного прикладу, щоби батьки дали студенту гроші на "хабар", які студент віддав би викладачу за знання, за те, що його чомусь навчать. Він їх несе, за те, щоби його нічого не питали!!!
І гроші йшли від вступу та по кожному іспиту.
Ви коли не будь чули, щоби приватна компанія підшукувала собі працівника не по його рівню і фаху (адвокатські компанії і т.п., які наймають недосвідчених працівників з кола дітей суддів ВСУ не беремо, бо там мета саме робота із держ.органом)?
Що стосується приватних компаній....я бачу так: підбором кадрів займаються так звані ай-чі-ари (HR). Це, як правило, маю певні спостереження незаміжні дівиці, які підбирають не по рівню, а не одружених молодих людей, щоби може вийти заміж, то ж там іншій підхід. Інший підхід (це наш такий винахід тих же ай-чиарів) - ви занадто для нас кваліфіковані, вам буде нецікаво вчитися(!) та працювати в нашій компанії. Ще є багато інших приколів.
200к, задля того, щоби він потім поїхав до Польщі? Якщо толковий працювати, а якщо дебіл збирати полуницю? Може пшеки нехай самі собі готують?