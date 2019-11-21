EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  1179  80
Все про:Мінфін (383) навчання (138) студенти (155)

 Україна в середньому витрачає на навчання одного студента за держзамовленням 44,6 тис. грн на рік, - Мінфін

На основі зібраних даних про функціонування в 2018 році вищих навчальних закладів (III-IV рівнів акредитації) Міністерство фінансів підготувало новий інтерактивний аналітичний інструмент ("дешборд"), який дозволяє здійснити порівняльний аналіз діяльності закладів вищої освіти як загалом по країні, так і в розрізі окремих закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за державним замовленням в 2018 році становили 44,6 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Однак за окремими закладами, цей показник перевищує середнє по країні значення в 2-3 рази.

Наприклад, у Льотній академії Національного авіаційного університету цей показник становить 143 тис. грн, у Харківському інституті фінансів Київського національного торгово-економічного університету - 100 тис. грн, в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв - 83 тис. грн, в Одеському державному екологічному університеті - 77 тис. грн, у Національному університеті "Одеська морська академія" - 75 тис. грн.

"Основним викликом для підвищення прозорості та ефективності використання публічних коштів на вищу освіту є запровадження розподілу коштів на основі формули, яка враховує зокрема кількість студентів, співвідношення вартості послуг, показники якості освітньої і наукової дальності закладу вищої освіти", - зазначили в Мінфіні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, щоб ви бачили своє майбутнє саме в Україні, - Зеленський привітав молодь із Днем студента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160956
 
 
 Топ коментарі
 
Коли я навчався в КПІ один професор нам, студентам, сказав - ми вас мало чому навчимо, але ми вас навчимо вчитись.
 показати весь коментар
 
Я так понимаю это намек что образование нам дорого обходится и что надо сворачивать бесплатное обучение! Да и студенты вечно представляют опасность для властей вечно что то хотят эти студенты галимые! лучше тратится на мусоров прокуроров судей и депутатом вот так сказать столпы государства а студенты пусть едут в Польшу или Германию учится!!
 показати весь коментар
 
навчання в Україні не дорівнює освіті. І навіть близько біля неї не стояло. За ці витрачені 200к, ми отримуємо барана із шматком пластику у вигляді диплому, якого з нуля вчать на робочому місці (пару %) або який просто виїжджає з країни "цеглу у Празі класти" (тотальна більшість).
Чому виїжджає? дивись п.1, бо це не освіта.
Нехай їдуть. За їх освіту у Польщі та Німеччині ми не сплачуємо з податків. Люди без освіти (а наші студенти після наших ВНЗ її не мають) як раз влаштовують цю владу. 73% дебілів тому доказ.
п.с. - у вас не існує рецепту, як зробити вищу освіту (медицину, дороги і т.п.) за існуючої системи "безкоштовності" конкурентноздатною і ефективною. Тому зав'язуйте із демагогією.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коли я навчався в КПІ один професор нам, студентам, сказав - ми вас мало чому навчимо, але ми вас навчимо вчитись.
 показати весь коментар
 
 
це щоб ще в школі так робили то як, навчили вчитись бо я студентом не був?
 показати весь коментар
 
А там метод только один - ставят перед фактом, что надо что-то знать и что-то уметь, что найти работу. И ты сам ищешь что надо знать, что надо уметь и сам чему-то учишься. Вот и всё украинское образование. Про 42 тыс грн пистеш конечно.
 показати весь коментар
 
И что они этим хотят сказать? Перечитала трижды, непоняла к чему эта статистика.
 показати весь коментар
 
к отмываню бабла вузами через госзаказ, так как контрактники стоят в среднем 10 штук...
 показати весь коментар
 
Погоджуюсь. Нижче посилання на вартість навчання в ВУЗах України. В середньому вузі навчання 12-18 тис.

Найбільше - "Одеський технологічний університет «ШАГ»" (що за звір такий ???) 55 000

Найменше - "Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ" 9 150
Це на стаціонарі, заочно - дешевше відсотків на 20-30.
Я так розумію що 44 000 60-70 %мудрі керівники міністерства витрачають собі на "курси підвищення кваліфікації" на Мальдівах і Сейшелах (де як відомо відпочиває кожен українець) ну і решту 30-40% перераховують безпосередньо ВУЗу на навчання.
https://abiturients.info/uk/cenaobuch

Ну молодці ! А ще кажуть що в українцях відсутня "жилка підприємництва" !
 показати весь коментар
 
 
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ вже не існує
 показати весь коментар
 
Не поняла, что хотели сказать? Обьясняю: скоро за учебу в вышке прийдтся платить не меньше этой суммы, что они насчитали. Где-то месяца 2 назад они такую идею уже высазыали и, кажись, даже юридически оформили.
 показати весь коментар
 
 
тільки не кажіть, що ви маєте диплом про вищу освіту... бо тоді ваше я незрозуміла, буде повністю підтверджувати те, що вони хотіли сказати..
 показати весь коментар
 
 
В мене аж два диплома з вищоі освіто, так що не переймайтесь.
 показати весь коментар
 
Та да...а в мене дві вищі освіти. Ось тобі і наглядний приклад чим відрізняється в Україні диплом, від освіти. Україна в середньому витрачає на навчання одного студента за держзамовленням 44,6 тис. грн на рік, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5932
 показати весь коментар
 
 
Не знущайтесь... Він володіє дуже цінними речами. В сукупності, це майже 50 грам пластику!
Це вам не казка про Буратіно/Піноккіо... До такої "Країни дурнів" навіть там не додумались... щоби закопати у землю понад 10 років свого життя і навзаєм отримати 50 гр. пластику
 показати весь коментар
 
що зробиш - я вчився і отримував не дипломи , а освіти.
Але Україна так влаштована, що тут вже і освіта не треба.
В офісах в Києві зараз треба просто низькокваліфіковані клерки, які би рухали якісь папери, бо є якась звітність.
Причина: примітивізація суспільного та державного життя, спрощення всього, оскільки економіка перестала бути багатоукладною, та монополізація ринків, а при монополізації немає конкуренції, тобто не потрібні спеціалісти, які би підіймали рівень бізнесу. А державні установи наповнюються по блату або за гроші за працевлаштування.
То ж результати - навколо - занепад та прогресуюча стагнація. не за гормаи - фініш цього всього....
 показати весь коментар
 
Не можу погодитись. Я знаю деяких людей, які обслуговують приватних монополістів. Вони цінять фахівців, і високо. Інше питання, що таких мало. Щодо державних... ну тому я і проти домінуючої присутності держави в більшості сфер нашого життя. Ми поборемо корупцію в освіті, медицини, транспортній галузі тільки тоді, коли звідти піде держава. Чим більше вона піде, тим більше корупції ми здолаємо. Залишить за собою функцію контролю, значить, там буде корупція. Ми маємо адекватно сприймати дійсність держава=корупція. Звісно у нас виникнуть інші проблеми, але ми зараз говоримо про цю.
 показати весь коментар
 
так, копійки... а ти їх зароби для початку!
Це майже 10ку пенсіонерів пенсію на понад три тисячі більшу можно виплатити ...
 показати весь коментар
 
 
Не будет студентов - не будет денег для пенсионеров. Тебе так понятно?

Если нет, иди нах.

А Европа уже понимает, поэтому во многих европейских странах обучение в вузах бесплатное.
 показати весь коментар
 
та ты шо? Украина вкладывает в студента "Одесского экологиченского университета" 77 тыс.грн. в год, а потом выпускник едет собирать клубнику в Польшу и выплачивать пенсии польским пенсам. С какой стороны тут интересы Украины?
 показати весь коментар
 
 
Ні не зрозуміло. Можливо тому, що в мене є вища освіта, справжня?
Студент, який не отримує освіти і через це нездатний працевлаштуватись в Україні, а тому працює на полуниці в Польщі, гроші для пенсіонерів не приносить.
Ти би (тупа потвора) повісився на найближчій смереці, якби хоча би раз, заплатив стільки податків, скільки за цю "безкоштовну" освіту платять мешканці цих європейських країн.
Якість освіти, ось єдине мірило, яке чогось варте. Ні доступність, ні кількість, ні соціальність не мають значення. Тільки якість. Краще мати одного лікаря, ніж 10 довб.бів із дипломами.
Ви здатні при "безкоштовні" системі забезпечити якість? Ну то забезпечте. 30 років вам мало було? Скільки ще почекати, 50, 100?
Освічена людина, відрізняється від таких як ти, в першу чергу своїм міркуванням. Відношенням до проблеми, пошуком причин і наданням пропозиції для її усунення. А такі як ти (ті, що йдуть нах.й) можуть займатись виключно порівняльною демагогією... ось у Африці банани ростуть, значить і у нас можуть.
 показати весь коментар
 
 
А ви в курсі скільки отримує лікар у нормальній краіні? І скільки він отримує в Украіні❗️ Вибачте, але не кожний лікар може позичити в Сірка очей і вимагати з пацієнтів ( особливо незабезпеченних) гроші. Мій дід був лікарем і війну пройшов і працював важно ( хірург) і статків ніяких не мав , бо був чесною тавідданою своій справі людиною. Та час змінився , і лікарі дивлячись на те як живуть якісь бариги і кнопкодавці теж хочуть більш пристойного життя. Тому і виіджають, бо то не є зарплата лікаря то є знущання. І ще . Я не знаю як в інших міста , а у Дніпрі вже мабудь більше половини студентів медичноі академіі виключно іноземці. У кращих лікарнях міста дуже багато лікарів передпенсійного віку і пенсійного, молоді дуже мало. В медицині років за десять настане коллапс бо фахівців не залишиться.
 показати весь коментар
 
Вчора говорив із лікарем однієї з приватних клінік Закарпаття, заробітна плата за 50к. В
Продовжимо дискусію, а потрібно?
 показати весь коментар
 
Не вірю❗️Якщо в ці 50 к входить побори з пацієнтів то вірю. Нема в Украіні таких офіційних зарплат. У Дніпрі є лікарі які отримують і більше 50 к але це не офіційна а чорна зарплатня P.S. Я спілкуюсь зі своіми однокурсниками по медичній академіі, нема таких офіційних зарплат ( хіба що у приватних лікарнях і кабінетах , у мене нема такоі інформаціі)
 показати весь коментар
 
Які побори у приватній клініці? Ви про що?? Можете навіть до Податкової запит подати. Це біла зарплата!
 показати весь коментар
 
щодо "поборів", то як кажуть у Мукачівський ОДКЛ (дитячій) лікарі про свою "зарплату" - кідь поганий місяць то тисячка євро...
 показати весь коментар
 
І запис до цього лікаря на місяць у перед. Це те, що пропоную я вам. А те, про що пишете ви, якраз і є наслідком "вашої" моделі медицини.
 показати весь коментар
 
Вибачте, але дивлячись на зарплатню вчителя чи інженера , далеко не кожний з них може дозволити собі відвідати приватну лікарню ( де ціни на обстеження ( це як приклад) на порядок дорожчі ніж у звичайних лікарнях.
 показати весь коментар
 
Вчителя? Ви знаєте гарного вчителя який не займається репетиторством? Вам розцінки по курсу чи в доларах озвучити? Вони не те що можуть дозволити собі... Хоча стоп, а що дозволити? Яке обстеження, на чому? У нас в державних клініках або просто не має на чому обстежувати, або це платна послуга із звичайною для приватних клінік вартістю. Єдиний заклад, де можно частково обстежитись безкоштовно це військовий шпиталь, і тільки якщо ти військовослужбовець. Про які ціни ви пишете? Прийом гінеколога в приватній клініці 300 грн, спробуйте піти до державної жиночої консультації... Не раджу залишати менше 500, бо можуть потім не врятувати.
 показати весь коментар
 
что ты с двумя ******** дискутируешь это давно всем известные тролли ФСБ
 показати весь коментар
 
Я так понимаю это намек что образование нам дорого обходится и что надо сворачивать бесплатное обучение! Да и студенты вечно представляют опасность для властей вечно что то хотят эти студенты галимые! лучше тратится на мусоров прокуроров судей и депутатом вот так сказать столпы государства а студенты пусть едут в Польшу или Германию учится!!
 показати весь коментар
 
 
Правильно ты понимаешь, Руслан. За исключением одного, они не хотят, что бы наши дети ехали учится в Польшу, кто на них работать будет!?
 показати весь коментар
 
 
Ще один неадекват. Так не бажають, що аж безвіз зробили...
Нехай їдуть, у чому проблема? Підніми свою гузицю, зароби гроші, витрать їх на репетитора польської, англійської для дитини, і нехай собі їде. В чому проблема?
Скажу по секрету, вона у вас в голові, у обох.
 показати весь коментар
 
 
А такі як я, майже усі давно виїхали. Лишились переважно такі як ти, тому так і живете.
Як податки платити, то такі як я, а як витрачати їх бездумно, то такі як ти.
 показати весь коментар
 
 
навчання в Україні не дорівнює освіті. І навіть близько біля неї не стояло. За ці витрачені 200к, ми отримуємо барана із шматком пластику у вигляді диплому, якого з нуля вчать на робочому місці (пару %) або який просто виїжджає з країни "цеглу у Празі класти" (тотальна більшість).
Чому виїжджає? дивись п.1, бо це не освіта.
Нехай їдуть. За їх освіту у Польщі та Німеччині ми не сплачуємо з податків. Люди без освіти (а наші студенти після наших ВНЗ її не мають) як раз влаштовують цю владу. 73% дебілів тому доказ.
п.с. - у вас не існує рецепту, як зробити вищу освіту (медицину, дороги і т.п.) за існуючої системи "безкоштовності" конкурентноздатною і ефективною. Тому зав'язуйте із демагогією.
 показати весь коментар
 
 
когда все уедут где деньги бушь брать на пенсии и на бизнесс?! мусора тебе пенсию платить не будут!!
 показати весь коментар
 
где деньги бушь брать на ... бизнесс?! - как то по дебильному написано.. (с)

Усі і їдуть через вас. Через ваші дебільні, майже мертві системи, за які ви тримаєтесь як за який фетиш... Все, радянська система померла. Відкрийте очі! Не має її! Чи можемо ми збудувати "європейський соціалізм"? Ну якщо ідіот не здатний зробити висновки із попереднього, то можно спробувати, але із ким? Із громадянами, які замість сплати податків відповідають - нехай спочатку влада не краде і нам збудує? Ви серйозно?
 показати весь коментар
 
нормально написано! у нас главный бизнес в стране ПИЛИТЬ БЮДЖЕТ! если уедут те кто наполняет этот бюджет что пилить будешь?! мусора прокуроры депутаты бюджет не наполняют а пилят!!

А платить ворам дань! ну так от этого воры токо жирнее будут! так что плати ворам сам раз ЛОХ!!
 показати весь коментар
 
у нас главный бизнес в стране ПИЛИТЬ БЮДЖЕТ! Звісно, а як може бути інакше, якщо у нас майже усе - державне лайно? Державні підприємства, державні дороги, освіта, медицина, залізниця і т.п. звідки ж тут може бути "не пілити" бюджет? Зробіть приватну медицину, приватні дороги, залізницю, вищу освіту і ЦЯ проблема зникне. З не зникне і необхідність утримувати як мінімум половини усіх цих правоохоронців...
А за це дякую. Це не пост, це вирок цій країні і діагноз! "А платить ворам дань!"
Тільки наш народ може подібне заявляти і апелювати до "європейського соціалізму" від якого працюючі мешканці тих країн просто взвивають і нерідко тікають до країн, де подібного дикунства не існує.
 показати весь коментар
 
Сказки про всемогущий рынок иди рассказывай ДЕБИЛАМ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ!! А чтобы ты тут не гавкал про рынок то вспомни почему были кризисы мировые и вспомни какой рынок был во времена Карла Маркса и как перешли от рынка Карла Маркса к современному рынку! А ПОТОМ ОПЯТЬ РАССКАЖИ ПРО ВСЕМОГУЩИЙ РЫНОК!!
 показати весь коментар
 
Нехай тобі медсестра капельницю змінить... Карл Маркс хренов. Або віддавай на податки від 50 до 70% усього , що заробив і розповідай про європейський соціалізм, або йди нах.р із своїми "безкоштовними" моделями. Я, вам хитрож.пим, нічого не винний.
 показати весь коментар
 
ну да неучам долго рассказывать чем классический рынок отличается от регулируемого рынка! иди чувак с высшим образованием подучись а потом бушь строить из себя "дуже вумного що аж страшно"!!
 показати весь коментар
 
Деякі речі цікавлять людину, деякі ні. Це не значить, що вона не знає, чи не розуміє того, що їй не цікаво. Мене цікавить менталітет нашого суспільства. Я бачу проблему в нього, бо існують приклади успішних але різних моделей. Тільки в українців вони усі провальні. Людина із позицією: - А платить ворам дань! нездатна збудувати жодної.
Справжній українець це егоїст. Якщо ти можеш зробити соціалістичну модель у країні егоїстів, ну то зроби? А я можу зробити країну заможних і успішних егоїстів, там просто таким, як ти хитро.пим, не буде місця...
 показати весь коментар
 
менталитет нашего Украинского общества не сильно отличается от менталитета Немца или Француза или Поляка! ШАРУ ЛЮБЯТ ВСЕ! НИКТО НЕ ЛЮБИТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ! НИКТО НЕ ХОТИТ РАБОТАТЬ НА ШАРУ! Так что мы такие же как и все другие!! Кстати это же показывает и тот факт что Украинцы которые перебрались в Европу вполне не плохо социализируются там и нормально там живут (хотя ты тут рассказываешь что все Украинцы хитрожопые)! НЕТ!! ПРОБЛЕМА НЕ В УКРАИНЦАХ А В ГОСУДАРСТВЕ! ИМЕННО ГОСУДАРСТВО ЗАСТАВЛЯЕТ УКРАИНЦЕВ ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ!! Украинец который переехал в Германию сразу становится законопослушным работящим и готов платить налоги!!
 показати весь коментар
 
менталитет нашего Украинского общества не сильно отличается от менталитета Немца или Француза или Поляка!

Я вас розчарую - між нами прірва. Як мінімум у 45 років для закарпатців, 51 рік для галичан і 72 роки, для Центральної України і нескінченна для Східної.
 показати весь коментар
 
Це ті Українці, які від вас втекли. Так вони там нормально соціалізувались. Вони би і тут непогано жили, як би не ви.
 показати весь коментар
 
в цьому є смисл - як я можу платити податки, якщо уряд та наближені до нього діляги через різні схеми розкрадуть бюджет?
Саме керівництво країни має створити умови, ми не можемо, ми лише джерело влади, а не сама влада.
Так, як знаю, що ви скажете - треба обирати таких -- ось таких. Це також правда.
Але коли доходить до вибору, ті хто тримають банк (офіційну та неофіційну владу) маніпуляцією суспільною свідомістю знову так чи інакше - в дєлє.
Замкнене коло. яке звужується і врешті зникне.
 показати весь коментар
 
якщо уряд та наближені до нього діляги через різні схеми розкрадуть бюджет?

а навіщо ви обрали тих, хто призначив цей (та й усі попередні) Уряд/и?
Замкнене коло, це народ невіглас, а воровата влада, це лишень наслідки.
Мене обурює не те, що вони не сплачують податки. Чи мало злодіїв я бачив у своєму житті? Мене обурюють лицеміри, які при цьому, ще й заявляють, про усе має бути безкоштовно (за податки) так як в країнах, у яких в людей починається нервовий тік, від думки, що він десь цент не доплатив... Це моральні покидьки. Крадеш у держави? Ну то хоча би роби це мовчки.
 показати весь коментар
 
 
моральні покидьки не люди, от не треба ображати людей!
люди в злій системі, а систему створили ті хто керують фінансовими та товарними потоками країни. Майдани, масові протести не зламали систему. Ця система - зменшена копія системи СССР - самоїдська та антинародна - зжирає сама себе та народ.
Система захоплена в 1990-і роки та контролюється покидьками, зміна урядів, президентів не впливає на статус-кво. Зараз вони трохи злякалися- стали робити якісь дороги, щось там зашевелилося з медициною...Злякалися, що країна може просто впасти в руки путіну, що означає втрату багатств не тільки в Україні але й по світу, більш того - їх фізичне знищення.
Але систему вони міняти поки не збираються - петя її трохи причесав та фасад підправив, гасел накидав: слава Україні та прощай немитая Росія.
Щодо виборів, то я не бачу кого би ми обрали - хто би міняв цей статус-кво. Як на мене на це здатна була одна людина - Юлія Тимошенко. Але це моє бачення.
 показати весь коментар
 
Майдани, масові протести не зламали систему. Як вони можуть зламати народ? Народ це і є хиба цієї системи.

Її може зламати тільки зміна свідомості, банальна книга, для прикладу. Люди мають почати розвиватись. Народ повинен стати розумнішим. Чому ображати? Це констатація фактів. Вони нездатні ОСББ створити. Вдумайтесь, будинок у якому вони разом живуть, до якого їх життя повністю прив'язано (більшості) і навіть за нього, вони не здатні взяти відповідальність!
В США, під час виборів, кандидати декілька годин обговорювали проблеми медицини і ці дебати побили рекорд по переглядам населенням. Вам нагадати наші останні дебати?
То влада посадила американців перед телевізором дивитись нудну, але дуже важливу дискусію? А як ви хочете змусити це зробити українців? Це вам не дурнуваті "Свати", не "95й квартал".. будемо силою до телевізора згоняти? Невже у нас так все офігєнно в медицині, а в США так погано?
Яка різниця скільки вкрав злодій? Особливо, якщо розмір вкраденого залежить не від його бажання, а від банальної можливості вкрасти? Один розікрав галузь, інший (паралельно) знімав запчастини із заводського станку), третій бере від держави послуги, а податки не сплачує... Чи є доцільність вести суперечку, хто з них покидьок?
 показати весь коментар
 
покидьок той - хто має більшу владу та можливості.
Оскільки це він (вона) спокушає тих, що має менші можливості.
Це, до речі, написано в Євангелії від Матвія
Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити, і його потопити в морській глибині...
 показати весь коментар
 
А у Біблії (кодифікованому акті ) написано - не вкради.
Там не має примітки, не вкради багато!
 показати весь коментар
 
і все ж рівень відповідальності різний, не можна порівнювати відповідальність, наприклад, директора підприємства та міністра. Не можна перекладати прорахунки або банальну злочинну діяльність міністра на начальника цеху чи взагалі рядового робітника.
як на мене - цю систему може змінити лише страх, як порошенко казав: рубати руки. Але хто рубатиме? вкрали - поділилися з прокураторами, судами- і всі раді, всі сміються в гарних ресторанах.
Вона і сама- ця система зміниться , але через років 20-30, коли подохне фізично нинішня алігархія та її прислужники у державних установах. Але не думаю, що держава в такому стані має ці 20-30 років.
 показати весь коментар
 
Красти це гріх, не має малого чи великого гріха.
Можно. Якщо вони разом розікрали власний завод, ще як можно!
Ні, цю систему може змінити тільки її ліквідація. Держава має піти геть. В їдальнях приватних шкіл не крадуть їжу у дітей. В приватних клініках не домальовують ліжкомісця, на приватних дорогах не імітують ремонтів, а власнику приватної залізничної компанії непотрібні сотні фірм прокладок, щоби красти в самого себе.
 показати весь коментар
 
таке....
в приватних компаніях, особливо іноземного капіталу український менеджмент нагло обманює іноземних інвесторів - просто розкрадає інвестиції та активи, а виправдовується складністю українського ринку. Розкравши в одного інвестора - ця саранча в повному складі стрибає на інше - і та сама схема. При цьому мають гарне портфоліо - працювали в того, іншого і їх з задоволенням беруть знову.
Інший приклад - вищий та середній менеджмент, особливо торговельних мереж, працює на відкатах від постачальників - власники лише бачать погані показники, або і знають про ті відкати, але закривають на те очі, бо і так вистачає.
 показати весь коментар
 
Можливо, але це їх проблеми, а не розкрадання моїх податків. Саме тому, власники потужного бізнесу цінують на вагу золота толкового директора, якщо врешті решт такого знаходять!
 показати весь коментар
 
Мені шкода що мій чоловік плате немало податків, бо я розумію що вони розкрадяються. Але саме страшне те, що коли він піде на пенсію не здивуюсь що він взагалі іі не отримає, бо через 10-15 років пенсійний фонд накриється дупою, а один робітник не зможе забеспечити пенсію 3-5 пенсіонерам. Ця краіна с такими президентами, радою і населенням просто приречена на вимерання. Ме6і шкода але років через 20 туь буде увесь кавказ та середня азія а можливо і китай.

Хіба краіна винувата що населення дурнувате?
 показати весь коментар
 
Так, не отримає, бо в нас, не накопичувальна пенсійна система. І разом із Вашим чоловіком, до ПФУ прийде Ruslan Tkachenko, який розповідав, що податки платять лохи. Тільки тоді, він буде розповідати Вашому чоловіку, що він усе життя віддав країні, а вона, йому зараз нараховує копійки....
 показати весь коментар
 
Але ви не впадайте у розпач. До того часу, з податків вашого чоловіка Ruslan Tkachenko вивчить на халяву власних дітей, його батьки, за ваш рахунок пенсію будуть отримувати, безкоштовно у транспорті їздити, швидка безкоштовна до них буде приїжджати і багато чого іншого. Він дійсно не Лох...Вони усі не Лохи, вони мерзота і паскудь.
 показати весь коментар
 
 
Ты психуешь просто потому что ты ЛОШАРА и ты это знаешь и ничего сделать не можешь! Но почему то у тебя виноваты ни депутаты ни президент ни прокурор с судьями которые не могут выполнять законы и привели Украину к той заднице что еся! у тебя виноват твой сосед который оказался не таким ЛОХОМ как ты!!
 показати весь коментар
 
так это давно известно что надо 10 млн с 4 класими освиты
Гитлер и уряд
 показати весь коментар
 
забули корупційну складову вказати, скільки дають всі батьки і в чию кишеню ці йдуть грошенята?
 показати весь коментар
 
це ніщо у порівнянні з відповіддю на запитання, а за що вони дають. Вона реально страшна. Страшна настільки, що звучить як вирок для нашої країни.
Вони дають за те, щоби їх діти не вчились! За оцінку, за шмат пластику. Я не знаю жодного прикладу, щоби батьки дали студенту гроші на "хабар", які студент віддав би викладачу за знання, за те, що його чомусь навчать. Він їх несе, за те, щоби його нічого не питали!!!
 показати весь коментар
 
 
не знаю, як зараз, але нащо були знання в податковій академії (петі мельника)? треба було відстояти чергу за дипломом, а потім стати слідчим та робити кар'єру в податковій міліції - валити бізнес та вести країну до занепаду. Там знання не треба були -..так по верхам.
І гроші йшли від вступу та по кожному іспиту.
 показати весь коментар
 
Так, бо держава (при нашому менталітеті) нездатна створити повноцінну внутрішню конкуренцію. І як бачимо, навіть далекі від системи люди, потрапляючи на керівні посади, нічого змінити не можуть. Вони так само, призначають не кращих, а відданих.
Ви коли не будь чули, щоби приватна компанія підшукувала собі працівника не по його рівню і фаху (адвокатські компанії і т.п., які наймають недосвідчених працівників з кола дітей суддів ВСУ не беремо, бо там мета саме робота із держ.органом)?
 показати весь коментар
 
не тільки відданих, а й тупіших та менш освічених -ті потім підіймаються і шукають ще тупіших і так йде виродження кадрів.
Що стосується приватних компаній....я бачу так: підбором кадрів займаються так звані ай-чі-ари (HR). Це, як правило, маю певні спостереження незаміжні дівиці, які підбирають не по рівню, а не одружених молодих людей, щоби може вийти заміж, то ж там іншій підхід. Інший підхід (це наш такий винахід тих же ай-чиарів) - ви занадто для нас кваліфіковані, вам буде нецікаво вчитися(!) та працювати в нашій компанії. Ще є багато інших приколів.
 показати весь коментар
 
Выделяют может и 44 тыщи но вот сколько доходит Україна в середньому витрачає на навчання одного студента за держзамовленням 44,6 тис. грн на рік, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8613
 показати весь коментар
 
Не важливо. Ми втрачаємо ці кошти. Безкоштовні вищі освіта, медицина, дороги, проїзди і т.п. радянська х.йня має бути відмінена!
 показати весь коментар
 
 
дурню пишеш, бот.. почитай про вищу освіту у Фінляндії - світового лідера за рейтингами у цій галузі
 показати весь коментар
 
Дурню, у Фінляндії живуть фіни! Дай мені 42-46 мільйонів фінів, і я тобі за 10-20 років, збудують тут Фінляндію!
 показати весь коментар
 
 
это как ты ****** будешь доказывать что это збочення а он будет говорить что это самое лучшее
 показати весь коментар
 
Хтось мені пояснить - НАХ.РА!!!!???
200к, задля того, щоби він потім поїхав до Польщі? Якщо толковий працювати, а якщо дебіл збирати полуницю? Може пшеки нехай самі собі готують?
 показати весь коментар
 
 
Судя по комментариям на Цензоре, уровень образования населения уверенно приближается к плинтусу....
 показати весь коментар
 
та де... як би він наближався до плінтусу, це було би покращення, а він вже давно його пройшов і пробиває чергове, якесь "надцяте" дно.
 показати весь коментар
 
 
Ну так вперёд зелень вы ж знаете поможет только приватизациия и отмена госфинансирования
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору