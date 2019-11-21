 Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський

"Історично в складні моменти українці завжди демонструють єдність і неймовірну згуртованість. Ми стоїмо один за одного незалежно від віку, статі та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої самої єдності, заради захисту країни, нашої незалежності, свободи й права самостійно обирати наше майбутнє", - сказав він, виступаючи в четвер на місці майбутнього Музею Революції Гідності в центрі Києва в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"День гідності і свободи - особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній і процвітаючій країні. Гідність і свобода - невід'ємні складові нашої ДНК. Українці не на словах знають, як захищати свою гідність і боротися за свободу на барикадах. У тій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу ціну - людське життя", - зазначив Зеленський.

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