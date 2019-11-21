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 Політика України
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Все про:Зеленський (3621) День гідності і свободи (25)

 Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українцям як ніколи потрібні єдність і згуртованість для захисту незалежності країни і своєї свободи.

"Історично в складні моменти українці завжди демонструють єдність і неймовірну згуртованість. Ми стоїмо один за одного незалежно від віку, статі та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої самої єдності, заради захисту країни, нашої незалежності, свободи й права самостійно обирати наше майбутнє", - сказав він, виступаючи в четвер на місці майбутнього Музею Революції Гідності в центрі Києва в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"День гідності і свободи - особливий для кожного з нас. Він пов'язаний з початком двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній і процвітаючій країні. Гідність і свобода - невід'ємні складові нашої ДНК. Українці не на словах знають, як захищати свою гідність і боротися за свободу на барикадах. У тій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу ціну - людське життя", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160955
 
 
 Топ коментарі
 
Він каже і робить, щоб сподобатись публіці - це нутро працівника сценічного жанру.
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Так ви розвалите всю ЗеКоМанду! Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 350
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Він каже і робить, щоб сподобатись публіці - це нутро працівника сценічного жанру.
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Дырочка появилась, давно не воняла! Что опять на работу приняли или в отпуске был?
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Це приємно, що ви на своєму тілі знайшли щось нове.
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Вчера спортзал отремонтировал. Это максималка этого ватного чмошника. Эбонитовые палочки...
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Сволочь, ртом говорит одно, делает другое
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ждем после 9-го декабря, шо он нам споёт!!!))))
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Вова, не ...зди, не тобі про це говорити!
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Володья не розуміє різниці між єднанням українців проти ворога і єднанням з ворогом. Для нього це тотожні поняття, в той час як для більшості українців єднання з ворогом - недопустиме. І таки лукавить Володья. Людина, яка нп слухає і не планує чути думки політичних опонентів не може говорити про єднання.
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Богдана уволь, Портнова с Коломойским посади, Трубу в отставку, Ермака с Сивохой нахер. вот тогда и может что-то получится.
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Та ти шо?І для єдності треба садить бойового генерала,плювать в ветеранів,призначать на посади сєпарню типу сівохи і т.д.Клоун блд.
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А соевые идиоты "Цензора" против!Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8373Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 55
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на росії за ***** 86% ідійотів, вас 73%.....ну ти зрозумів.
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А про секту 8% чого скажеш?
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коли людина розумнішає, то стає порохоботом.
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Це тобі таке психіатр сказав чи ти сам придумав?Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 67
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Та да... Якщо людина хвора - вона вилікуэться. а якщо вона - соєвий ідіот, то це вже невиліковно. Таке життя!Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 622
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Точно точно Украинцам надо объединится а то как же БЕНЕ льготные цены на электричество а Украинцам повышенные тарифы на то же электричество и газ, но всем надо объединится!!
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Блин, ну зачем он эту насквозь фальшивую фигню несет?
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лживый зеопарыш,п..дуй в новозную кучу и там объединяйся со своими такими же уродами
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**** позорна))Поця був мудло,а цей ще кращій,президент Лугандону))
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Зебилы привели к власти ватного имбецила, нелохи Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5909
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зелупа думает, что его лизание задниц пуйлу и
трампушке прикацапленному кого то обьединяет? Может то, что после пяти лет гордости за страну, теперь украинцы стыдятся из за тебя, шмаркля вонючая, обьединяет? Или сдача Украины обьединяет? Никогда с такими как ты и твоя шобла украинцы не обьединятся, дебил...
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"Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы" от моники и его банды )))))))))))
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А цей півник (випадково) не з партії Сивого??? (((((((((((Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8115
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Порохоботам повезло )) Все наши выражения о парашенке,они перенесли на вооружение )) Сплошной плагиат ))
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соевые на говно исходят лиш бы опять дорваться до корыта...
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