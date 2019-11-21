 Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться, - Зеленський

Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться. Про це заявив президент Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, Володимир Зеленський і його дружина Олена поставили свічки перед хрестом, зведеним у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час подій на Майдані на початку 2014 року.
"У місці, де ми зараз перебуваємо, обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Однак, будемо відверті, для пам'яті кожного загиблого, музею недостатньо", - сказав він.
Тому що саме ти обіцяв тут восени Зеленьского повісити.
пока рашку нормально за яйца держим
международный морской суд (отдали моряков и корабли под видом обмена)
22 ярда зелени рашка торчит нам за газ (тоже принято международным судом)
9 марта суд в Гааге по МН-17 и главные фигуранты там россияне
так шо пока мы их стратегически реально трахаем
главное это не провтыкать
одівай шерстяний светрик, а я візьму в руки ********* паличку, і не потрібно буде з росії електрику імпортувати
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Путен: «Невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы - в другую».
Поляки объяснили "царю трубы", что его труба не единственная.
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г. Продлевать его Польша не намерена.
А тем временем продолжается конфискация активов КГБ.
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Нафтогаз настолько убедительно х*ярит оккупанта, что им следовало бы выдать корочки УБД.
2. Деньги не пахнут, или Битва олигархов.
Скороход заявила, что Слугам Народа платят зарплату в конверте - $5000. А что же ты раньше молчала? Рассказала только после того, как выгнали ссаными тряпками из фракции. А если бы не выгнали? Так бы и дальше молча стригла капусту? Это все, что нужно знать про ублюдочную зекоМанду.
Ринат Леонидович, не долго думая, открывает трансферное окно.
Ахметов готов профинансировать народных депутатов, которые покинут фракцию Слуга Народа. Цена варьируется от миллиона долларов и до трёх, если с собой приведёшь пару депутатов.
3. Командование флота сообщает, что авиация страны, которая оккупировала Крым, часть Донбасса и ведет боевые действия против Украины, отработала учебный ракетный удар по Одессе.
Где Зеленский? Созывает РНБО? Может, вводит военное положение? Или хотя бы ноту протеста агрессору?
Напоминаю, Зеленский - это тот дурачок, который играл роль клоуна в квартале, а сейчас играет роль президента Украины.
Передаю привет тем, кому что-то не нравилось.
Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
А знаєте чому? Бо якщо медіаімперія Клопомойського почне Зєєєлю мочити так, як мочила Порошенка, то Зєєєлю люди за 3 місяці повісять за бейци на Майдані!
І Зєєєля це знає, тому робитиме те, що сказав Іцик. А говорити він може що завгодно.
А в чем же наше достоинство? Привели к власти Порошенко и пять лет его терпели, пока нас грабили?