 Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться, - Зеленський

Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться. Про це заявив президент Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, Володимир Зеленський і його дружина Олена поставили свічки перед хрестом, зведеним у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час подій на Майдані на початку 2014 року.

"У місці, де ми зараз перебуваємо, обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Однак, будемо відверті, для пам'яті кожного загиблого, музею недостатньо", - сказав він.

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