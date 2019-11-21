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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3319) нотаріус (12) Дмитро Дубілет (45)

 В Україні все готово до впровадження електронних довіреностей, - Дубілет

Кабмін планує запустити для громадян електронні довіреності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"Ми плануємо запустити для громадян крутезну штуку - електронні довіреності. Дуже красиво виходить, зараз розповім.

Отже, уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у месенджер, на флешці - не важливо) із своїм накладеним електронним підписом", - написав він.

Говорячи про те, навіщо це потрібно, він зазначив, що по-перше, це дуже зручно: "Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидає її, кому потрібно, поштою або в месенджер! Наприклад, вам потрібно передати довіреність на авто, на представництво в суді, на нерухомість, на бізнес ... У всіх цих випадках електронний файл передавати зручніше, особливо, якщо питання термінове!

Крім зручності, є ще одна важлива перевага. Файли з е-підписами більш безпечні! Адже частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет хоче реформувати державні колл-центри і запустити підтримку месенджерами

"Можливо, в якийсь момент Мін'юст ухвалить, що для ризикових операцій паперові довіреності не підходять, а система прийматиме лише електронні. Це буде ще один крок у боротьбі з рейдерством", - зазначив він.

Дубілет наголосив, що для впровадження цього рішення вже все є: "У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальної палатою і займаємось".

"Електронні довіреності (принаймні, на першому етапі) будуть лише у додаток до паперових. Я сподіваюся, що ми зможемо подати закон у Парламент у найближчі тижні. Як тільки закон буде прийнято, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня", - резюмував міністр.

В Україні все готово до впровадження електронних довіреностей, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160952
 
 
 Топ коментарі
 
шоб жадобного кнура от корыта отогнавть
имхо кроме Зе других вариантов не было
с Зе всё пройдет гораздо легче и быстрее
имхо выборы 2019 это просто очередной верный шаг к демократии
а парашенко 5 лепил из нас клона рашки, точнее пытался сохранить
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Хм...Как интересно... Даже если отбросить тот факт, что те же бабульки попытаются тебя сжечь как еретика, стоит тебе только заикнуться про что то "электронное", идея совершенно нежизнеспособна... Мыслим логически - вот у нас есть электронная доверенность (по факту PDF с цифровым ключем)... Кому он нужен? Нотариусу для сделки? он и так проверит подлинность доверенности по реестру... В гос органах? Даже если не обращать внимания на тот факт что формально гос.служащим запрещено вставлять в рабочие машины чужие флешки и запрещено скачивать с почты файлы, то где блин взять систему считывания и подтверждения этих подписей? Да в 90% учреждений по работе с населением до сих пор НЕТ апаратов для считывания данных с ID карточек!!! Кому еще доверенность? Контрагентам? Та же проблема - как они проверят подлинность ЕЦП, да и зачем им нотариальная доверенность? Фирмы делают либо доверенности заверенные своей печатью, либо в крайних случаях делают дополнительный протокол в котором к примеру могут уполномочить директора провести сделку на крупную сумму... В общем звучит красиво, но норма мертвая и сделана для списания бабла на программное обеспечение и тендеры по закупке считывающей аппаратуры...
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Теперь отобрать твою квартиру или землю, можно будет онлайн! Спасибо ЗЕбилам.
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Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!(с)

вау) сбылась мечта 90% украинцев)
теперь заживём)

Источник:https://censor.net.ua/n3160952
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шоб жадобного кнура от корыта отогнавть
имхо кроме Зе других вариантов не было
с Зе всё пройдет гораздо легче и быстрее
имхо выборы 2019 это просто очередной верный шаг к демократии
а парашенко 5 лепил из нас клона рашки, точнее пытался сохранить
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Дітвора грається з смартфонами. Ще не вийшли з дитячого віку
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Представляешь там есть даже приблуда телефоном можно расплачиваться в супермаркетах. А у америкосов по смартфону тесла сама к тебе подъедет.
НО нам такого не нать! Встаем в 4 утра и идем к нотариусу очередь занимать за копией доверенности.
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зупитніть цього віртуального шидьониша, бо залишимось без майна
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Теперь отобрать твою квартиру или землю, можно будет онлайн! Спасибо ЗЕбилам.
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У вас за поребриком только койка в бараке и срете только в форточку. Иди валежник собирай, вам Хутин разрешил.
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Даже за поребриком, за клоуна-наркомана не проголосовали бы.
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А зачем вам голосовать, у вас есть ВЕЧНЫЙ, ДО САМОЙ СМЕРТИ (по старой кремлевской традиции) гопник на каблуках, бывший носильщик чемодана Собчака, агент штази с студенческой погремухой Моль, которого весь мир знает как *****.
Достойный выбор московского улуса.
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Теперь бандиты -рекетиры будут приходить к тебе не только с утюгом и паяльником, но и с ноутбуком или смартфоном. Главное - не забудь проплатить за интернет.
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Хм...Как интересно... Даже если отбросить тот факт, что те же бабульки попытаются тебя сжечь как еретика, стоит тебе только заикнуться про что то "электронное", идея совершенно нежизнеспособна... Мыслим логически - вот у нас есть электронная доверенность (по факту PDF с цифровым ключем)... Кому он нужен? Нотариусу для сделки? он и так проверит подлинность доверенности по реестру... В гос органах? Даже если не обращать внимания на тот факт что формально гос.служащим запрещено вставлять в рабочие машины чужие флешки и запрещено скачивать с почты файлы, то где блин взять систему считывания и подтверждения этих подписей? Да в 90% учреждений по работе с населением до сих пор НЕТ апаратов для считывания данных с ID карточек!!! Кому еще доверенность? Контрагентам? Та же проблема - как они проверят подлинность ЕЦП, да и зачем им нотариальная доверенность? Фирмы делают либо доверенности заверенные своей печатью, либо в крайних случаях делают дополнительный протокол в котором к примеру могут уполномочить директора провести сделку на крупную сумму... В общем звучит красиво, но норма мертвая и сделана для списания бабла на программное обеспечение и тендеры по закупке считывающей аппаратуры...
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