 Зеленський привітав Десантно-штурмові війська ЗСУ з професійним святом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ви - воїни, які спроможні ефективно діяти y будь-яких умовах бойової обстановки, незважаючи на опір стихій та ворога. Відмінно навчені і підготовлені до виконання складних завдань у небезпечних ситуаціях, в умовах надлюдських фізичних та психологічних навантажень ви здатні впевнено долати усі загрози та перемагати. Ви завжди перші там, де найважче, де потрібна відвага, швидкість і рішучість", - йдеться в тексті привітання.

Від імені українського народу президент висловив щиру подяку всьому особовому складу та ветеранам десанту за героїзм і вірність військовій присязі.

"Вічна пам’ять та слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України. Слава воїнам-десантникам!" - підсумував президент.

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