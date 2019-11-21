EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  408  17
Все про:Зеленський (3621) привітання (439) Десантно-штурмові війська (53)

 Зеленський привітав Десантно-штурмові війська ЗСУ з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України з професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ви - воїни, які спроможні ефективно діяти y будь-яких умовах бойової обстановки, незважаючи на опір стихій та ворога. Відмінно навчені і підготовлені до виконання складних завдань у небезпечних ситуаціях, в умовах надлюдських фізичних та психологічних навантажень ви здатні впевнено долати усі загрози та перемагати. Ви завжди перші там, де найважче, де потрібна відвага, швидкість і рішучість", - йдеться в тексті привітання.

Від імені українського народу президент висловив щиру подяку всьому особовому складу та ветеранам десанту за героїзм і вірність військовій присязі.

"Вічна пам’ять та слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України. Слава воїнам-десантникам!" - підсумував президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160950
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От чесно - мені б було соромно щось морозити про військову сферу, будучи 4 рази уклоністом.
 показати весь коментар
 
 
Знаєте хто в совку (та після) був найбільшим шанувальником 23-тьЙЕ_фєвраля? Ті, що не служили. Зеленський привітав Десантно-штурмові війська ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 9412 Мені якось дивно було, що я ігнорував це "свято", а ті, хто не служив, чекали на привітання Зеленський привітав Десантно-штурмові війська ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 9412
 показати весь коментар
 
 
Зе и сам 4 раза почти стал десантником, но в последний момент передумывал.

 показати весь коментар
 
 
-Мама, иду на войну1
-Хорошо-хорошо, сыночка. Толька так чтобы я тебя видела. А покакал?
-Мама, я иду на войну - как ты думаешь, сколько раз я уже покакал! (с) Квартал-95 "300 еврейцев"
 показати весь коментар
 
 
Сачок від служби поздоровляє військових. Хоч би не позорився, чмо.
 показати весь коментар
 
 
Тоді скажи: бубочка плаває чи ходить? Зеленський привітав Десантно-штурмові війська ЗСУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 5534
 показати весь коментар
 
От мені цікаво: Бойовому Генералу Михайлу Забродському дуже потрібні поздоровлення та вітання цього наркомана ???
 показати весь коментар
 
Якось незвично святкувати саме в цей день, а не в серпні. З іншого боку мабуть і краще, що нашого брата відокремили від святкувань московитських парашутистів.
 показати весь коментар
 
Не було фонтанів. На Київське море вибиралися кістки прогріти під літнім сонечком. А зараз куди виберешся в таку погоду.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору