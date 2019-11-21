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Все про:ГПУ (3381) кіберзлочин (369) США (5864) екстрадиція (243)

 ГПУ екстрадувала іноземця, підозрюваного в кіберзлочинах, до США, вперше за спрощеною процедурою

Генеральна прокуратура України в результаті успішної співпраці з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки завершила процедуру екстрадиції громадянина Литви до США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Зазначена особа розшукувалася тривалий час американськими правоохоронними органами за підозрою у вчиненні десяти серйозних транснаціональних кіберзлочинів та затримана в результаті спецоперації органами Національної поліції України у жовтні цього року на території України. Генеральною прокуратурою України ухвалено рішення про екстрадицію особи до Сполучених Штатів Америки у спрощеному порядку, і сьогодні його фактично передано компетентним органам цієї країни", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначили, що цей приклад співпраці є унікальним, оскільки це перша екстрадиція з України до Сполучених Штатів Америки в спрощеному порядку.

Нагадаємо, 25 жовтня кіберполіція затримала 32-річного хакера в одному з готелів Києва. В Україні він переховувався від правоохоронних органів США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160948
 
 
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Згадалося, як приручені Порошенком СоБіУшники видали москальським катам російського опозиціонера Развожжаєва, вибиваючи перед цим на протязі двох діб "признання".
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Да пошли вы, "батраки лахтинские", с вашими "апазиционерами"!!! Ещё Скоропадский в 1918-м, отмечал, чего стоит ваша "аппазиционность" кацапская... Открой в Интернет: "Скоропадский о беглецах из большевистской России", и почитай...
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Телепню, а за що москалі вклепали цьому Развозжаєву 4 роки тюрми? Порошенко явно допоміг своєму "парньору" Тупіну прибрати не прирученого опозиціонера.
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"Телепень" саме ти... Там за прості "перепости" дають більше... А що таке "спецоперація", я знаю і без тебе... Це проста "показуха" ФСБ... І ти - така сама "показуха"... "Лахтінська"...
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Каломойского б также єкстрадировали - или подходы разные ?
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Litva otdast Beninix druzej toze v ameriku, kotoryje imejet tut biznis s privat banka.Toze sprasyvat nebudet jesli tolko paprosit
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Anotoli Martynov figurijujet zdes,Igor Teleshev,Jakov Galdovski nasu bezpexu interesujet pocemu to.Eti kak ponimaju Beni druzja
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