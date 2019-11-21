EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2290  10
Матеріали за темою:
Все про:Євромайдан (594) Царевич (6) Маселко (29) Жердиновський (1)

 Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко

Колишній інспектор ДАІ, а нині чинний співробітник патрульної поліції Жердиновський Олександр під присягою повністю змінив свої свідчення щодо справи про позбавлення водійських прав одного з учасників Автомайдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

"Шостій річниці початку Революції Гідності присвячується.

Сьогодні відбулося чергове засідання у справі судді Царевич. Допитували інспектора ДАІ Жердиновського Олександра Станіславовича, який складав протокол на учасника поїздки в Межигір'я Януковича в грудні 2013 року. На підставі цього протоколу Царевич позбавила людину прав на 6 місяців", - написав він.

Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко 01

Маселко зазначив, що Жердиновський склав протокол на підставі рапорту, який навіть не був підписаний і в якому не було вказано, хто був за кермом автомобіля.

"Коли його допитували слідчі у 2015 році він розказав як все справді було. За його показаннями у січні 2014 їх зібрав заступник начальника ДАІ Печерського району Кочерга В.О. та з посиланням на керівника ДАІ Курінного дав вказівку про "відпрацювання учасників руху Автомайдан.

Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко 02

Жердиновський заявив, що усвідомлював незаконність своїх дій, однак повинен був виконувати вказівку керівництва", - повідомив адвокат, зазначивши, що ці свідчення інспектор ДАІ дав під підписку про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення 18 березня 2015 р.

Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко 03

Фото: Маселко / Facebook

"Сьогодні ж він під присягою заявив, що ніяких вказівок від керівництва не було, ніякого тиску від керівництва не було і взагалі про Автомайдан ніхто не згадував. Про переслідування учасників протестів і підробку документів вперше чує", - вказав Маселко.

За словами адвоката, такий поворот був цілком очікуваним, проте є нюанс: він явно збрехав або слідчому або судді, він чинний співробітник патрульної поліції і потрапив в поліцію після того, як склав протокол на абсолютно невинну людину на підставі рапорту, який навіть не був підписаний . З декларацією поліцейського можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2Ooskv2

"При цьому він не соромлячись повністю змінює свої показання і покриває своє керівництво. Так а чого соромитися, якщо знає, що йому за це нічого не буде. Навпаки - тільки похвалять. Чому? Тому що Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екс-суддя Царевич оскаржила своє звільнення і подала позов до Президента, - "Українські Новини"

Усіх із шостою річницею Революції Гідності", - резюмував Маселко.

Нагадаємо, 29 вересня Президент Петро Порошенко звільнив Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160947
 
 
 Топ коментарі
 
Посмотрите в глаза этого " бывшего" . Завтра он предаст тех , с кем служит сегодня . Бизнес и ничего личного . Поляки люстрировали всех бывших и сейчас успешно развиваются . А у нас троянские кони остались везде .
 показати весь коментар
 
Соя. это уже нова полиция , очьень важьно? Бывший инспектор ГАИ, а ныне действующий сотрудник патрульной полиции

Она мыролюбно отреформирована? и гаишную мусорву можно считать онижедетьми?
 показати весь коментар
 
В 2015 році ця наволоч думала, що влада змінилася, тому й розказувало правду з переляку. А коли зрозуміло, що правлять ті ж самі - включило реверс.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Посмотрите в глаза этого " бывшего" . Завтра он предаст тех , с кем служит сегодня . Бизнес и ничего личного . Поляки люстрировали всех бывших и сейчас успешно развиваются . А у нас троянские кони остались везде .
 показати весь коментар
 
 
Все кто ограничил бывших комми в праве занимать гос.должности, уже в ЕС и Нато.
 показати весь коментар
 
 
Соя. это уже нова полиция , очьень важьно? Бывший инспектор ГАИ, а ныне действующий сотрудник патрульной полиции

Она мыролюбно отреформирована? и гаишную мусорву можно считать онижедетьми?
 показати весь коментар
 
 
В 2015 році ця наволоч думала, що влада змінилася, тому й розказувало правду з переляку. А коли зрозуміло, що правлять ті ж самі - включило реверс.
 показати весь коментар
 
 
Как обычно у нас власти нужны верно служащие хозяину, а не закону. Этим всё равно кто у них хозяин.
 показати весь коментар
 
 
мусорская падаль вместе с мразями в мантиях
весело ожидают рынка земли ...
 показати весь коментар
 
 
жиріновський - жердіновський і скільки такої наволочі жере і висмокчує життя українців скільки можно терпіти цю наволоч по всьому світові її конче треба знищувати...СМЕРТЬ кацапам!!!!
 показати весь коментар
 
В жизни часто встречаю собак, лижущих руку своего хозяина с преданным взглядом.
 показати весь коментар
 
Так сабаков всю падаль залишив в поліції..сам подонок і все лайно зібрав до купи.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору