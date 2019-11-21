 Справа судді Царевич: чинний поліцейський Жердиновський повністю змінив свої свідчення, покриваючи своє керівництво, - адвокат Маселко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

"Шостій річниці початку Революції Гідності присвячується.

Сьогодні відбулося чергове засідання у справі судді Царевич. Допитували інспектора ДАІ Жердиновського Олександра Станіславовича, який складав протокол на учасника поїздки в Межигір'я Януковича в грудні 2013 року. На підставі цього протоколу Царевич позбавила людину прав на 6 місяців", - написав він.

Маселко зазначив, що Жердиновський склав протокол на підставі рапорту, який навіть не був підписаний і в якому не було вказано, хто був за кермом автомобіля.

"Коли його допитували слідчі у 2015 році він розказав як все справді було. За його показаннями у січні 2014 їх зібрав заступник начальника ДАІ Печерського району Кочерга В.О. та з посиланням на керівника ДАІ Курінного дав вказівку про "відпрацювання учасників руху Автомайдан.

Жердиновський заявив, що усвідомлював незаконність своїх дій, однак повинен був виконувати вказівку керівництва", - повідомив адвокат, зазначивши, що ці свідчення інспектор ДАІ дав під підписку про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення 18 березня 2015 р.

Фото: Маселко / Facebook

"Сьогодні ж він під присягою заявив, що ніяких вказівок від керівництва не було, ніякого тиску від керівництва не було і взагалі про Автомайдан ніхто не згадував. Про переслідування учасників протестів і підробку документів вперше чує", - вказав Маселко.

За словами адвоката, такий поворот був цілком очікуваним, проте є нюанс: він явно збрехав або слідчому або судді, він чинний співробітник патрульної поліції і потрапив в поліцію після того, як склав протокол на абсолютно невинну людину на підставі рапорту, який навіть не був підписаний . З декларацією поліцейського можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2Ooskv2

"При цьому він не соромлячись повністю змінює свої показання і покриває своє керівництво. Так а чого соромитися, якщо знає, що йому за це нічого не буде. Навпаки - тільки похвалять. Чому? Тому що Аваков.

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Усіх із шостою річницею Революції Гідності", - резюмував Маселко.

Нагадаємо, 29 вересня Президент Петро Порошенко звільнив Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.