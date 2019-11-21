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Все про:Росія (20994) Донбас (13742)

 92-й "путінський гумконвой" вирушив із РФ на окупований Донбас

Країна-агресор Росія направила на підконтрольну найманцям РФ частину Донбасу чергову колону вантажівок з "гуманітарною допомогою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МНС Росії.

Зазначається, що автомобілі везуть "жителям Донецька й Луганська понад 370 тонн гуманітарних вантажів, в складі яких - дитячі продуктові набори."

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

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Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160946
 
 
 Топ коментарі
 
"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону" © вазелин шестой (нелох)
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предыдущую гуманитарку уже выстреляли ?
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"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону" © вазелин шестой (нелох)
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имхо еслибы бы педро иловайский
в своё время смешал с гавном гомконвой №1
а не думал про свою фабрику
сейчас бы всё было пор другому
а рашки может бы не было вообще 92-й "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 6457
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сам то понял что спросил?
педро был верховный главнокомандующий
ему нужно просто было отдать приказ
... паламарчук медведчук
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нi
а шо?
як шо був би єврей ти би менi вiдповiв?
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питанням на питання тільки вони відповідають. я не був там, в іншому місці на той час був.
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реально жаль шо тебя там не было
кацапы бы точно не прошли
я теж в iншому мiсцi
хез чем тебе так дорог мародёр
раз ты за него еще раз голосовать собрался
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опублікували фото пілота із за якого літак зеленського не взлетів....

92-й "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 6664
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Нужно на обратную дорогу унитазами их загрузить, а то судя по украденным с украинских кораблей, с этим сан обьектом в РФ совсем туго.
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Да никакой это не гумконвой..
.
0бычные Ядерные отходы ..
.
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370 тонн даже на 100 тысяч человек капля в море, на один день, чистейшая показуха, а скорее даже просто сух. паек для вооруженных формирований.
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Оружие, по железной дороге возят, а это продукты питания.
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звідки у німецького прапорця така достовірна інформація?
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Ревность это чувство которое заставляет бояться, испытывать переживание, из-за тех которыми не можешь владеть к тем которые ими владеют. Плохое это чувство. Ни тем они шлют гуманитарку, помогают ни тем, надо, чтобы помогали ни им, а Украине.
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Ты хоть немного порадовался за девятилетнюю девочку?
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предыдущую гуманитарку уже выстреляли ?
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Мені військові у 2014 розповідали що росіяни вантажили ці конвої артснарядами котрі різко закінчувалися на передовій в наступаючих російських військах. Основна причина, це використання багатьох снарядів по "ложным целям", та велику втрату даних снарядів в наслідок влучної роботи нашої артилерії. Більшість їх конвоїв рухалися виключно в місця активних бойових дій, а не в місця скупчення населення
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