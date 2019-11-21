 92-й "путінський гумконвой" вирушив із РФ на окупований Донбас

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МНС Росії.
Зазначається, що автомобілі везуть "жителям Донецька й Луганська понад 370 тонн гуманітарних вантажів, в складі яких - дитячі продуктові набори."
Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".
Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".
в своё время смешал с гавном гомконвой №1
а не думал про свою фабрику
сейчас бы всё было пор другому
а рашки может бы не было вообще
педро был верховный главнокомандующий
ему нужно просто было отдать приказ
... паламарчук медведчук
а шо?
як шо був би єврей ти би менi вiдповiв?
кацапы бы точно не прошли
я теж в iншому мiсцi
хез чем тебе так дорог мародёр
раз ты за него еще раз голосовать собрался
.
0бычные Ядерные отходы ..
.