 Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
У ніч на 20 листопада Ізраїль завдав масованого удару по позиціях батальйону Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції і сирійських збройних силах на території Сирії.
Ізраїльська армія заявила, що були атаковані командний центр, склади зброї і військові бази.
Повітряний наліт ЦАХАЛ по Сирії став відповіддю на удар з території Сирії. Ізраїльська система ПРО Залізний купол перехопила чотири ракети 19 листопада. Ізраїль звинуватив у ракетному ударі "іранські сили".
Вчера прилетела ответка. Понятно всё в цель. 23 жмура. Шаб-квартира, учебный центр, системы ПВО (надеюсь с кацапами внутри).
У х-ла в Сирии союзников нет. Кацы там на подсосе у иранцев для выполнения самой грязной работы. То есть ковровой бомбёжки мирных жителей. В обмен им разрешают там быть. На такие условия мог согласиться только упоротый дегенерат.
Так чим ваша чвк від ігіл відрізняється?
За ними, казламордае, не заржавеет...
считают людьми не первой свежести, заставляют сдавать экзамен по языку -
это всё тянет на "защиту наших людей".
Путин бы защитил, если бы не было так сцыкотно.
Это тебе не хреном на рояле "бацать"!
В Израиле не клоуны у власти, а твердые и последовательные политики.
Они защищают Свою Страну, а не перестают стрелять. и не отводят войска!
Вова, уходи, пока не поздно!