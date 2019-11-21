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Все про:Ізраїль (344) Путін (11636) Сирія (1382)

 Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито

Унаслідок ізраїльської атаки загинули 23 людини, з яких 17 "іноземні бойовики" (іранські військовослужбовці, які перебувають у Сирії).

Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

У ніч на 20 листопада Ізраїль завдав масованого удару по позиціях батальйону Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції і сирійських збройних силах на території Сирії.

Ізраїльська армія заявила, що були атаковані командний центр, склади зброї і військові бази.

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Повітряний наліт ЦАХАЛ по Сирії став відповіддю на удар з території Сирії. Ізраїльська система ПРО Залізний купол перехопила чотири ракети 19 листопада. Ізраїль звинуватив у ракетному ударі "іранські сили".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160944
 
   
 Топ коментарі
 
Сбываются библейские пророчесвтва.Дамаск уничтожен.Дальше "князь роша" собирет воиска против Израиля.И на этом все...Конец "князю роша". Надеюсь что это про моковитов.
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Чомусь не пропонують Зєлєні єдиновірці : "Просто перестати стріляти".
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В Иераиле служат ВСЕ. Надеюсь, ты из окопа под Луганским спамишь?
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В Ізраїлі наш презедент матав би термін ще кілька президентських термінів, але не на Банковій.
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вспомни дурень вонючий что Петя чудил сразу после кенгурации....вспоинил? Так вот, тварь соевая остановила наступление и приказало просто окружатьгорода и даже не строя ни каких оборонительных укреплений, а вспомни гнида вонючая как механизированную бригаду в поле ночью из градов покрошили когда выполняя ******* приказ они пошли "окружать" Лугандон глубоко в тыл, а вспомни говнюк как с самолетов сбрасывали жизненно необходимое тем кто выполняя дыбильные шыкаладные приказы был в окружении глубоко в тылу и как эти самолеты сбивали....вспомнила падлюка?И всё это сыворылая гнида делала для того чтоб даже на 7 год у порохнявых петиков был вялый мотив црать с утра до вечера.... Зеленский в отличии от Пети не подставляет ВСУ а хочет закончить войну, теми инструментами которые иплан Петя оставило после себя, минский нормандский процесс.
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уалейкум ас-шолом... альхамдулиллях...
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долгих лет и крепкого здоровья воинам Израиля
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Сбываются библейские пророчесвтва.Дамаск уничтожен.Дальше "князь роша" собирет воиска против Израиля.И на этом все...Конец "князю роша". Надеюсь что это про моковитов.
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Все же евреи меня не перестают поражать! Может быть действительно избранный народ?
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Позавчера иранцы выпустили по Израилю 4 ракеты. Ракеты понятно до Израиля даже не долетели.
Вчера прилетела ответка. Понятно всё в цель. 23 жмура. Шаб-квартира, учебный центр, системы ПВО (надеюсь с кацапами внутри).
У х-ла в Сирии союзников нет. Кацы там на подсосе у иранцев для выполнения самой грязной работы. То есть ковровой бомбёжки мирных жителей. В обмен им разрешают там быть. На такие условия мог согласиться только упоротый дегенерат.
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Колись Гітлеру поставлять пам'ятник.
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Главное в статье упомянуть Путина, это добавляет просмотров.
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Вагнер, там з чвк твого імені звірі людям голови ріжуть. Чим чвк вагнер відрізняється від ігіл? І ті, і ті звірі. І ті, і ті воюють за нафту.
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Это у необразованных селюков так.
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Ахахах відкрию таємницю- путєн вже шостий рік як *****. Розумієш це? А причину знаєш? Бо він із своїми прихильниками (ми, "нєобразованниє сєлюкі", називаємо їх під*****вники, на подсосі вони у нього) займається злочинною діяльністю, незважаючи на багаторічні домовленості. Розумієш, так називають людину, що не здатна тримати слово.
Так чим ваша чвк від ігіл відрізняється?
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Срал я на игил и чвк вместе взятых. Они точно не мои
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Чвк твої, і ***** твій. Раз замазався- будеш сиердіти до скону.
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Ты имеешь ввиду лётчиков ЦАХАЛА ??? Да-а, у них так...
За ними, казламордае, не заржавеет... Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито - Цензор.НЕТ 8501
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писати не путін, а ***** (як вже є). (с). Это точно, слова из песни не выкинешь Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито - Цензор.НЕТ 3563
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Давайте закроем эту тему. Против волка выстоит только волкодав. Не быстрая борзая или умный лабрадор. Слава им, но и вДАПе волки сидели на не плакатные отличники боевой и политической.
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В ДАПі наші вояки голови різали? Чи кувалдами руки-ноги ламали? Не потрібно писати "волкі-нє волкі". Дірлевангеровці- військові злочинці, що самим своїм існуванням вже порушили не одну норму закону. І саме ці дірлевангеровці воювали проти України взимку 2014-2015 рр. За що їм слава? І що це за чвк така, у якої на озброєнні стоять бтр-80, бпм дозор, воднік? Це неофіційне вормування вс рф. Роблять для ***** найбруднішу роботу, а той потирає ручки перед світовою спільнотою і повторює :"іхтамнєт". Доведено вже неодноразово- іхтамєсть.
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Это отсыл к, относительно недавно поставленными ****** вундервафлям 300 и 400 и торжественное потирание ручёнок с возгласами: "ну пусть евреи попробуют побомбить". Попробовали, неплохо получилось, все вундервафли тихонько сосут в сторонке. А те из них кто, попытался рыпнутся, уничтожены вместе с основными целями.
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Да, всё плохо, я знаю.
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Канешна плоха... А ведь вам, казламордым, ещё сасать и сасать... Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито - Цензор.НЕТ 5658
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"Всё плохо" это общее состояние дел, которое вам уже известно. А в данном конкретном случае евреи "поводили по губам" ***** и всем расеянцам-подхуйловникам радостно бросавшим в воздух чепчики.
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А хто это такая твоя "путина", *****, што-ль, да, коцсап ???
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Это вы по себе наверное судите? Нас интересует сколько ликвидировано его боевиков, и боевиков союзников его.
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Меня совсем не интересует, что там происходит. Чем вам Иран не угодил кстати?
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Нам расєя твоя "нє угаділа". А Іран твій союзник (і однаково, де ти проживаєш, бо метастази рускава міра не асимілюються).
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А как вы тут оказались? Всё таки моё утверждение правдиво и привлекло ваше внимание именно святое, для вас, имя )(уйла, раз к остальному в статье у вас нет интереса. А на счёт Ирана уже отмечалось, что именно союзничеством с росиянцами, или вам тяжело даётся восприятие печатного текста, более милы вам наглядные видиоматериалы с публичными казнями гражданских?
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Путен, введи войска в Израиль! Слабо?
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Пффф. Чіхуашка на пітбуля не нападе. Чіхуашка вміє кусати лише тих, хто до них обличчям не повернутий, і не чекає на укус.
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В Израиле столько русских, которых угнетают, не дают хорошей работы,
считают людьми не первой свежести, заставляют сдавать экзамен по языку -
это всё тянет на "защиту наших людей".
Путин бы защитил, если бы не было так сцыкотно.
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Ему просто будет неудобно. Неудобно собирать сломаными руками выбитые зубы.
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Учись, ЗЕленский!!!
Это тебе не хреном на рояле "бацать"!
В Израиле не клоуны у власти, а твердые и последовательные политики.
Они защищают Свою Страну, а не перестают стрелять. и не отводят войска!

Вова, уходи, пока не поздно!
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я вот думаю... Исходил народ израилев из Египта, исходил... море посуху пересек, голодал, мацу с неба ловил...ходил-бродил, нашел себе место (правда, единственное место на Б.Востоке без нефти) и осел там. А какого, пардон, члёнтеля отдельных его отпрысков в Украину занесло. И прямиком в К.Рог (???????) на радость коренным жителям (!) украинцам (!). Сидел бы себе на горе Кармель, любовался б садами и портом... Нет же, надо было прямиком в цветущий благословенный край, шоп его испоганить своими юзиками да менделяшками...
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Все верно .... Только Мародер спасет Украину!
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Мародер на крові торгує з агресором і відводить війська .
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"Исходил народ израилев из Египта", а там ще пишеться, що разом з 600-тисячним військом, і з Єгипта їх просто вигнали, бо їх багато розплодилося, і вони вже почали лізти до влади і займати державні посади.
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граждане реформаторской национальности отреформировали несколько мыролюбных удмуртов. это правильно.
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а что там самая лучшая не имеющая аналогов кацапская ПВО? Снова не смогла посчитать кривизну земли?
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зеленые бздливые хатоскрайники сцат кипятком
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Ізраїль привітав Україну з Днем Гідності і Свободи.
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Кацапам терміново потрібно впіймати ще одного цивільного і відрізати йому голову. А як їм інакше довести що вони ж теж "воїни"...?
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У Ізраільтян є яйця, а у бобочки нема...)
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А что Израиль Хутина бомбил? Так врезали по арабам - этим они постоянно занимаются где-то так с 1948 года.
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