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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пентагон (245) допомога (928) США (5864) Купер (6)

 Призупинення військової допомоги Україні було найбільш вигідним РФ, - представник Пентагону Купер

Рішення президента Трампа про призупинення військової допомоги Україні було найбільш вигідним Росії, яка продовжує свою збройну агресію на сході України, а також анексію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила під час слухань у середу в нижній палаті Конгресу США високопоставлена ​​чиновниця Пентагону Лора Купер.

У відповідь на запитання конгресмена від Демократичної партії Андре Карсона, яка країна отримала б найбільшу вигоду від зупинення військової допомоги Україні, Купер чітко відповіла: "Росія".

Вона наголосила, що РФ грубо порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну. За її словами, це загрожує, зокрема, національній безпеці Сполучених Штатів, котрі намагаються відстояти міжнародний порядок.

Крім того, Купер зазначила, що без американської військової допомоги Україні було б складніше оборонятися від російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні могли знати про затримку військової допомоги США ще в липні, - Пентагон

Як відомо, в Палаті представників США в четвер відбуваються відкриті слухання щодо імпічменту президента США.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160940
 
   
 Топ коментарі
 
А что поменялось, даунито кацапское? И да, я такая же "лахта", как ты Эль Греко...Отвали, урод, ты самая мерзкая тварь на всем Цензоре
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Зеб, а куда денешься, разве я могу забыть, что Портнов в Панаме обоср... и даже там на него завели уголовное дело, а твоя власть на рулетке определяет - номер какой статьи пришить Порошенко.
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Дякуйте Сабакову...ця гнида поливала брудом Трампа і одночасно брала гроші. Зелений це на тобі відповідальність.
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Дякуйте Сабакову...ця гнида поливала брудом Трампа і одночасно брала гроші. Зелений це на тобі відповідальність.
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https://www.youtube.com/watch?v=EEwMQwlMxjg&t=0s

Авакова унизили в Конгрессе США: "Это украинский вор и бандит!"

6,00-6,20 мин. виступ в конгресі США.
Пока при посаді буде сабаков і зелений не прибере цього чорта і потвору нас не будуть поважати. Сабаков це бутафорія реформи поліції, корупційний і бандит. зелений буде ще видригувати то що залишив на посаді цього подонка.
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А собакова тоже Зе на должность в 14-м году поставил или ты просто трыздун соевый?
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Лахта, ты же агитировала против "Собакова" за Зелемойского. :D
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А что поменялось, даунито кацапское? И да, я такая же "лахта", как ты Эль Греко...Отвали, урод, ты самая мерзкая тварь на всем Цензоре
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Зеб, а куда денешься, разве я могу забыть, что Портнов в Панаме обоср... и даже там на него завели уголовное дело, а твоя власть на рулетке определяет - номер какой статьи пришить Порошенко.
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А зачем мне куда-то деваться, кретинище кацапонское?)) Мне по...х, что ты там помнишь и на что др...шь, зайда ольгинская.
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цыцкин, (какое мерзкое погоняло - за ним видно такое же сидит), а что - Трамп не тварь?
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Военная помощь нужна тем кто хочет воевать и освобождать свою землю, а не рошеновским демагогам и болтунам, уставшим от войны и прочей фсбшной агентуре имени Семочко - Свинарчуки. Так было в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Югославии.
Что можно предложить бздливым хатоскрайникам?
- подушки и одеяла
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Тебе до сих пор Петя в штаны срет? Кушай дерьмо, раз шоколад не нравится.
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за что уважаю американцев - никакого пиитета перед должностью или именем. Донни обосрался? да, обосрался и никто не говорит что пахнет розами.
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Прикинь? Так и с Порошенко
Только в Штатах никто не орет что это зрада
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Кацапка, хорошо, что ты у нас есть, теперь объясни - почему в Панаме, которую так героически вы всей Лахтой раскрыли, на Портнова завели уголовное дело? Может потому, что сейчас на участников Майдана Портнов заводит дела, как ты, ярая замайданщица хотела? :D
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Так и на Порохатого завели, ты что не знал, муфлон винторогий?))
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На зелупу на Кипре заведут, в Панаме на портянку за фейковые заявы про Пороха завели) кацапсины не знали?
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"Приостановление военной помощи Украине было наиболее выгодно РФ" -
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Штаб-квартира Хабада находится в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770
США будто бы помогают Украине. Джавелины и те забрали и в Польшу увезли.
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Не дивуюсь. Американську систему протибатарейного радару навіть в упаковці Муженко з Порошенком залишили росіянам. Американську систему навігації на річкових бронекатерах Порошенко разом з катерами теж віддав росіянам. Навіщо американцям, щоб їхніми джавелінами вже по американським танкам пуляли десь в Афганістані, наприклад?
Інша справа, що Вовік поки що нічого американського росіянам не подарував, як Пєця. Але ж і Пєцю Вовік теж досі не засудив!!! Разом з своїм на 100% генпрокурором
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Україна вимагатиме від РФ повернути те, що зникло на кораблях - кремлёвские гопники по срывали всё ценное на катерах и смеются над не ядерной Украиной, вы видели те хари,которые таранили наши катера,как они дрожащим голосом и выпуклыми глазами подворотней гопоты ,смело кидались в "бой",Украине нужно становиться сильней ,чтобы эти рожи у нас даже на границе не мелькали.
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Вы говорите про пациентов доктора Хауса или об американских долларах? Призупинення військової допомоги Україні було найбільш вигідним РФ, - представник Пентагону Купер - Цензор.НЕТ 4927
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Поки що корупція на митниці вирісла на мінус 70млрд. гр. за короткий період Нєфьодова, а бюджет 2019го недовиконується. Отак Україна стає "сильною" за Зеленського.
Так чув, що міст в Станицю Луганську відремонтували за Півтора мільярди гривень. За ці гроші можна було б весь Донбас звільнити, якщо б дати військовим такі гроші на зарплату! Де ділись гроші? Вкрали. А як ще?
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Учитесь гегералы и полковники, как нужно быть офицером и людьми чести! Когда тебя спрашивают на комитете- говорить то в чем уверен и знаешь, не зависимо от того ,что от тебя хотят услышать в Овальных и прочих кабинетах!
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Как умно Кремль подкинул Трампу дезу про "Азов",чтобы придержать военную помощь Украине
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Шо там не говори, яле Трампа потрібно Люструвати, так буде чесно.
Для такої держави, як Америка, такий президент це позорисько.
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От мені дуже цікаво: встигнуть демократи заімпічити цього рудого додіка до 4-го липня, Дня Незалежності США, чи ні ???
Дуже хотілося б, але ж процедура... Призупинення військової допомоги Україні було найбільш вигідним РФ, - представник Пентагону Купер - Цензор.НЕТ 1232
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є 3 х.уйла

- касабське
= панамсько мародерське

= і американське
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Про панамське детальніше, будь ласка. Про те, як на портнова у Панамі завели справу, за обріхування Пороха, за свідоме введення в оману органів влади Призупинення військової допомоги Україні було найбільш вигідним РФ, - представник Пентагону Купер - Цензор.НЕТ 1161
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ну так руда шимпонзе - доня старалася як могла щоб від ***** банан одержати а не струмом під хвоста...
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