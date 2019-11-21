 Призупинення військової допомоги Україні було найбільш вигідним РФ, - представник Пентагону Купер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила під час слухань у середу в нижній палаті Конгресу США високопоставлена чиновниця Пентагону Лора Купер.
У відповідь на запитання конгресмена від Демократичної партії Андре Карсона, яка країна отримала б найбільшу вигоду від зупинення військової допомоги Україні, Купер чітко відповіла: "Росія".
Вона наголосила, що РФ грубо порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну. За її словами, це загрожує, зокрема, національній безпеці Сполучених Штатів, котрі намагаються відстояти міжнародний порядок.
Крім того, Купер зазначила, що без американської військової допомоги Україні було б складніше оборонятися від російської агресії.
Як відомо, в Палаті представників США в четвер відбуваються відкриті слухання щодо імпічменту президента США.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Как украинские политики обзывали Трампа, пока не узнали итогов выборов.
Авакова унизили в Конгрессе США: "Это украинский вор и бандит!"
6,00-6,20 мин. виступ в конгресі США.
Пока при посаді буде сабаков і зелений не прибере цього чорта і потвору нас не будуть поважати. Сабаков це бутафорія реформи поліції, корупційний і бандит. зелений буде ще видригувати то що залишив на посаді цього подонка.
Что можно предложить бздливым хатоскрайникам?
- подушки и одеяла
Только в Штатах никто не орет что это зрада
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Штаб-квартира Хабада находится в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770
США будто бы помогают Украине. Джавелины и те забрали и в Польшу увезли.
Інша справа, що Вовік поки що нічого американського росіянам не подарував, як Пєця. Але ж і Пєцю Вовік теж досі не засудив!!! Разом з своїм на 100% генпрокурором
Так чув, що міст в Станицю Луганську відремонтували за Півтора мільярди гривень. За ці гроші можна було б весь Донбас звільнити, якщо б дати військовим такі гроші на зарплату! Де ділись гроші? Вкрали. А як ще?
Для такої держави, як Америка, такий президент це позорисько.
Дуже хотілося б, але ж процедура...
- касабське
= панамсько мародерське
= і американське