 Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.
Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).
Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.
Як повідомили в КМДА, у Києві 21 листопада відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи, приурочені до Дня гідності і свободи.
"До Дня гідності та свободи у столиці протягом листопада триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи. Зокрема, 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні та в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться заходи, приурочені до Дня гідності та свободи. А на Майдані Незалежності (з боку Головпоштамту) відкриється фотовиставка "Два століття – одна війна"", - йдеться в повідомленні.
Участь у пам’ятних заходах і церемоніях покладання квітів візьмуть представники міської влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, учасники революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 років, учасники Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях.
Для вихованців Палацу дітей та юнацтва цього дня буде організовано зустріч "Революція Гідності – революція свободи" із учасниками Революції Гідності. У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" пройдуть зустріч із "живою книгою" і виставки матеріалів "Євромайдан: як перемогла гідність".
20 листопада на Майдані Незалежності стартував виставковий проєкт до Дня гідності та свободи "100 років боротьби", який триватиме до 1 березня. У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва проведуть зустріч-дискусію "Події, що змінили Україну".
До 27 листопада кияни можуть відвідати виставку літератури "Україна понад усе!" в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих. А також до 26 листопада ознайомитись із експонатами виставки архівних документів "До Дня гідності та свободи" у Державному архіві м. Києва.
Окрім того, протягом усього листопада триватимуть тематичні уроки, виховні години, лекції, творчі проекти, конкурси і квести, зустрічі учнівської молоді з учасниками Революції Гідності та Операції об’єднаних сил, покладання квітів до пам’ятних знаків учасникам Революції Гідності, проведення меморіальних заходів біля пам’ятних знаків, розташованих на території освітніх закладів Києва.
Нагадаємо, увечері 21 листопада 2013 року у відповідь на відмову Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС і фактичну відмову від курсу на євроінтеграцію на Майдані Незалежності в центрі Києва почали збиратися громадяни України. Обурення громадян посилювала надмірна концентрація влади в руках Януковича та його "Сім'ї" і викликана цим надмірна корупція.
Подальші події розвивалися дуже стрімко - від мирного протесту і наметового містечка до побиття "Беркутом" студентів, вогняних барикад із шин, "коктейлів Молотова", відкритої стрільби по мітингувальниках. Протести охопили більшість регіонів України.
У підсумку наприкінці лютого 2014 року Янукович і його "Сім'я" втекли з країни.
106 учасників протестів у центрі Києва були вбиті, а кілька тисяч громадян учасників Євромайдану в різних регіонах України постраждали. Сама ж Революція Гідності перейшла у війну проти російської агресії, оскільки Російська Федерація, скориставшись ослабленням України, напала і окупувала частину території України - Крим і Донбас.
Без защиты - никак!
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в цьому ряді - зеленський, богда на пляж в Одесс, а захисники Украни в окопах
І таким чином відвела від себе удар. (Залишилися ті ж тварі при владі)
Класика жанру !!!
Преславний князю Небесних військ, святий Архангеле Михаїле. Оборони нас у нашій битві «проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах». Прийди на поміч людям, котрих Бог створив на свою подобу, і котрих Він відкупив за велику ціну від рабства диявола. Свята Церква вшановує Тебе, як її сторожа і захисника. Тобі Господь довірив душі відкуплених, щоб їх провадити до Неба. Тому молюся, щоб Бог Миру стер сатану під нашими ногами, щоб він більше не міг затримувати в полоні людей і наносити шкоду Церкві. Жертвуємо наші молитви Найвищому, щоб вони без затримки привели на нас Його Милосердя. Схопи дракона, «змія стародревнього, він же диявол і сатана», зв'яжи його і скинь в бездонну пропасть, «щоб не міг він більше зводити народи»
Амінь