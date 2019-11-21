 Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.

Як повідомили в КМДА, у Києві 21 листопада відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи, приурочені до Дня гідності і свободи.

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"До Дня гідності та свободи у столиці протягом листопада триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи. Зокрема, 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні та в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться заходи, приурочені до Дня гідності та свободи. А на Майдані Незалежності (з боку Головпоштамту) відкриється фотовиставка "Два століття – одна війна"", - йдеться в повідомленні.

Участь у пам’ятних заходах і церемоніях покладання квітів візьмуть представники міської влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, учасники революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 років, учасники Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях.

Для вихованців Палацу дітей та юнацтва цього дня буде організовано зустріч "Революція Гідності – революція свободи" із учасниками Революції Гідності. У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" пройдуть зустріч із "живою книгою" і виставки матеріалів "Євромайдан: як перемогла гідність".

20 листопада на Майдані Незалежності стартував виставковий проєкт до Дня гідності та свободи "100 років боротьби", який триватиме до 1 березня. У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва проведуть зустріч-дискусію "Події, що змінили Україну".

До 27 листопада кияни можуть відвідати виставку літератури "Україна понад усе!" в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих. А також до 26 листопада ознайомитись із експонатами виставки архівних документів "До Дня гідності та свободи" у Державному архіві м. Києва.

Окрім того, протягом усього листопада триватимуть тематичні уроки, виховні години, лекції, творчі проекти, конкурси і квести, зустрічі учнівської молоді з учасниками Революції Гідності та Операції об’єднаних сил, покладання квітів до пам’ятних знаків учасникам Революції Гідності, проведення меморіальних заходів біля пам’ятних знаків, розташованих на території освітніх закладів Києва.

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Нагадаємо, увечері 21 листопада 2013 року у відповідь на відмову Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС і фактичну відмову від курсу на євроінтеграцію на Майдані Незалежності в центрі Києва почали збиратися громадяни України. Обурення громадян посилювала надмірна концентрація влади в руках Януковича та його "Сім'ї" і викликана цим надмірна корупція.

Подальші події розвивалися дуже стрімко - від мирного протесту і наметового містечка до побиття "Беркутом" студентів, вогняних барикад із шин, "коктейлів Молотова", відкритої стрільби по мітингувальниках. Протести охопили більшість регіонів України.

У підсумку наприкінці лютого 2014 року Янукович і його "Сім'я" втекли з країни.

106 учасників протестів у центрі Києва були вбиті, а кілька тисяч громадян учасників Євромайдану в різних регіонах України постраждали. Сама ж Революція Гідності перейшла у війну проти російської агресії, оскільки Російська Федерація, скориставшись ослабленням України, напала і окупувала частину території України - Крим і Донбас.