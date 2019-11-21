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 Політика України, Суспільство
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 Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності і свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.

Як повідомили в КМДА, у Києві 21 листопада відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи, приурочені до Дня гідності і свободи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО

"До Дня гідності та свободи у столиці протягом листопада триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи. Зокрема, 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні та в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться заходи, приурочені до Дня гідності та свободи. А на Майдані Незалежності (з боку Головпоштамту) відкриється фотовиставка "Два століття – одна війна"", - йдеться в повідомленні.

Участь у пам’ятних заходах і церемоніях покладання квітів візьмуть представники міської влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, учасники революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 років, учасники Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях.

Для вихованців Палацу дітей та юнацтва цього дня буде організовано зустріч "Революція Гідності – революція свободи" із учасниками Революції Гідності. У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" пройдуть зустріч із "живою книгою" і виставки матеріалів "Євромайдан: як перемогла гідність".

20 листопада на Майдані Незалежності стартував виставковий проєкт до Дня гідності та свободи "100 років боротьби", який триватиме до 1 березня. У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва проведуть зустріч-дискусію "Події, що змінили Україну".

До 27 листопада кияни можуть відвідати виставку літератури "Україна понад усе!" в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих. А також до 26 листопада ознайомитись із експонатами виставки архівних документів "До Дня гідності та свободи" у Державному архіві м. Києва.

Окрім того, протягом усього листопада триватимуть тематичні уроки, виховні години, лекції, творчі проекти, конкурси і квести, зустрічі учнівської молоді з учасниками Революції Гідності та Операції об’єднаних сил, покладання квітів до пам’ятних знаків учасникам Революції Гідності, проведення меморіальних заходів біля пам’ятних знаків, розташованих на території освітніх закладів Києва.

Також дивіться: "Головне завдання - не допустити провокацій": МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи. ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо, увечері 21 листопада 2013 року у відповідь на відмову Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС і фактичну відмову від курсу на євроінтеграцію на Майдані Незалежності в центрі Києва почали збиратися громадяни України. Обурення громадян посилювала надмірна концентрація влади в руках Януковича та його "Сім'ї" і викликана цим надмірна корупція.

Подальші події розвивалися дуже стрімко - від мирного протесту і наметового містечка до побиття "Беркутом" студентів, вогняних барикад із шин, "коктейлів Молотова", відкритої стрільби по мітингувальниках. Протести охопили більшість регіонів України.

У підсумку наприкінці лютого 2014 року Янукович і його "Сім'я" втекли з країни.

106 учасників протестів у центрі Києва були вбиті, а кілька тисяч громадян учасників Євромайдану в різних регіонах України постраждали. Сама ж Революція Гідності перейшла у війну проти російської агресії, оскільки Російська Федерація, скориставшись ослабленням України, напала і окупувала частину території України - Крим і Донбас.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160939
 
   
 Топ коментарі
 
Майдан дав вам шанс змінити Україну на краще, а ви його просрали.
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Носиться с руснявым вбросом про вальцмана избрав припиздентом явного зельцмана на подсосе у коломойцмана- это какое-то психическое отклонение, не?
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Ясно ,ты подтвердил то,что ты идиот Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 25но я то собственно в этом и не сомневался..
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Щоб ти здох, падло кацапське. "іванісов" з "юзіками-рекетирами" дуууууууууже радують.
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Та то падло кацапское уже практически здохло Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 1697украинцы его похоронили ,правда липецкая фабрика у него осталась .
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Матохара жідівсько-хитра, не примазуйся до здобутків Українців, що ти тут мелеш " вижило", "радовать", чвалай в пензу від тебе кацапом смердить за кілометр!!!Брехлива азійська тварюка!!!
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Ну то,что ты идиот, можно было написать и покороче.
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Кацарылый сахара,у тебя не велик словарный запас ,каку малоросов в принципе.Ты бы зашел на сайт более ,похожих на тебя по умственному развитию типа одноклассников.
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Ну так бы сразу и сказал,что ты с одноклассников Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 3603а то я гляжу,какой-то ты дебиловатый .
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Время летит , конечно. Никогда бы не поверила, что пройдёт шесть лет, а за преступления против майдановцев так никто наказан и не будет . Вместо сатисфакции - тв шоу против овоща, который , кстати, слишком труслив, чтобы быть единой ключевой фигурой обвинения.
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Кто хочет - делает. Кто не хочет - нет. Пять лет,это громадный срок. Только глупый может поверить в недостаток времени.
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Реальный срок Овощу из за которого он не может вернутся в Украину как Портнов это шоу?) А сворачивание дел Майдана при Зэ незаметили?) Вас в зэботы с биржи набирают или по знакомству?
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До свободы еще далеко. До достоинства еще дальше...
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Дорога в тысячу миль начинается с одного шага
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Философия древняя. Только шагов в сторону и назад у нас сделано слишком много с момента развала совка.
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и сколько тебе еще сидеть, с опущенными?
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Бог создал человека, Сэмюэл Кольт дал инструмент защитить свою свободу и достоинство!
Без защиты - никак!
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Вигнали зека, а замість нього отримали що…? Це ціна питання, зек або ця х..я яку маємо. Все як було то і лишилось тільки рила інші. Дата з якої почалось падіння країни, втрата територій, війна.
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Достоинство мы потеряли,когда добровольно выбрали клоуна-новороса,очень надеюсь ,что не потеряем свободу,хотя все к этому идет.Иноверцы уже создали ,репрессивные органы ,чтобы загнать в стойло ,любителей мира и дешевой колбасы!
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Повна реабілітація злочинців часів януковича. Повна люстрація посадовців часів Порошенка. Майдан проголошений злочином. Наступ на українську мову. Вказівка ворога називати другом. Підвищення тарифів на енергоносії перед опалювальним сезоном. Ось такі досягнення української влади, за яку проголосувало населення України. І як тепер назвати тих, хто голосував за команду мишебратьєв?
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П'ять років правління мародерів Україна буде видихати ще півстоліття.
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Це тобі телевізор рабіновіча-коломойського таке казав, ватоцефал?
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День Достоинства и Свободы праздник для тех, у кого они есть в душе. А мерить эти понятия "по хорошо жить" - признак недалекого заплывшего жиром ума. Словами тут не убедить, да и не надо...
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Вряд ли при порошенко люди стали жить достойнее и свободнее чем при яныке
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Сьогодні в Україні відмічають День того чого з кожним днем залишається все менше і менше - на превеликий жаль!
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Надо достойно отметить это дело, но только завтра после работы.
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Возвратив корабли, Зеленский сделал прекрасный подарок к празднику украинцам.
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Их не зеля возвратил ,а параша боясь санкций вернула по морскому суду.Который выграла Украина при Порошенко.
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Все равно это подарок к празднику ,и неважно, кто его сделал.
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В чем подарок? Вернули захваченное или украденное.
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Холуйська "логіка". Якщо заслуга не велічайшего бубочки, то вже не має значення хто
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так этот и есть холуй кацапский - неужели не заметно как он стебётся...?
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вєрнул кораблі мабуть той хто їх утримував? питаннґя . а чому раптом ? що до свят .можливо сьогодні а можливо ще через деякий час українци теж зроблять подарок зєлєнскому . такий самий який зробили янику .
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Це зробив суд в Гаазі, а не зеленський
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Здобулы? Цены, пенсии, курс, тарифы... А теперь айда праздновать!
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...як же глибоко совок укорінився в головах. День свободи,день гідності... Чому не тиждень, місяць. Лозунги, пафос... І чим цей "патріотизм" відрізняється від "інтернаціоналізму"? А "день свободи і гідності" від "дня всємірной солідарності трудящіхся". Горлопани і пустодзвони рулять... ІМХО.
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Вот если бы день холодильника - тогда да , а так какая-то гідність , зачем она люмпену
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... гідність, вона не для "ізбранних". Вона або є(і не потребує реклами і публічного доведення), або не є( і от тут починається "биття в груди", і надривне завивання про наявність оної). Гідною людиною може бути і двірник, а висока посада чи вища освіта -не є синонімом порядності і гідності...
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с чем?что достойно живем???
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Не ной в интернетах, а найди работу и ты тоже будешь жить "достойно", а потом, когда хоть немного устроишь свою жизнь, ты, возможно, поймешь, что значит достоинство.
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тебе надо-ты и работай)васьок
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Тогда переходим к следующему пункту: не ной, нищеброд - твои финансовые и вызванные ими личностные проблемы никого не интересуют.
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читай выше васьок
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Життя гнид завжди ганебно і не довго - від кладки їх вошами до обробки волосся керосином.
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Якесь це свято не зовсім свято, з присмаком гіркоти....
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это маска для вальцмана и ко была,чтоб народ нае...ть в очередной раз...
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Для такой кацапе*долочи как ты ,,свобода и достоинство,, просто слова.
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Боюсь спросить-мы стали достойней жить???жизнь достойная ???в чем прикол
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... або ще таке: хлопці в окопах на передовій, а нижче - Петро-інкогніто з сім'єю на мальдівах. Теж красномовно. Правда? Чи невдалий приклад?)))
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Не вдалий . Зовсим .. Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 8450 . Ну или ,, тогда уж давай приводи и другие примеры - Зеленськый в Турции с детишками , а хлопцы на передовой . Или Богдан в Сен Тропе , на свадьбе , а хлопцы в окопах и т.д .Если уж "пилить " то всех сразу . А то как то однобоко получается .
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... а давай))). Луценки на Сейшелах, як любий середній українець, Свинарчук тирить у солдат, медведчук підморгує порошенку і дякує за лояльність...
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Ви забули ще дещо
в цьому ряді - зеленський, богда на пляж в Одесс, а захисники Украни в окопах
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44,93% виборців проголосувало за те, що сьогодні маємо. майже половина з цих виборців обирали собі за вождя мишебрата блазня ще в першому турі. А 58% з них в першому турі за зеленського не голосували. Тепер складемо докупи тих, хто проголосував за в першому турі за Зеленського+Бойко+Вілкул. Маємо 46,06% виборців. В порівнянні з 44,93 зеленського в другому турі - практично та ж сам цифра. Твердий електорат зеленського побратався з п'ятою колоною. Дуже сумна статистика. Половині активного електорату ні гідність, ні свобода не потрібні.
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Коли ворог хоче знищити вашу державу, а вас загнати в рабство, він завжди для цього використовує ворів, корупціонерів, зрадників та жидів.
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Потеряли Достоинство и Свободу, попали в кагальное рабство. Чего отмечаем, дебилы???
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Недонарод хоче несвободи, хоче скиглити від принижень і ганьби ще 400 років. Куди йому до Литви, чи Естонії, "рожденньій ползать летать не будет".
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зрозумійте "українська влада" багато років співпрацює з кацапстанскою владою, і коли стався Майдан то "українська влада" (у змові з кацапами) здала без бою Крим і частину Донбасу.

І таким чином відвела від себе удар. (Залишилися ті ж тварі при владі)
Класика жанру !!!
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Гордый, но нищий народ, совершивший революцию, разломавший собственную экономику, и подаривший часть своей территории, празднует "День гідності"... Видимо, грабли еще не закончились и олигархат остался на месте. Зі святом, нас, "Гідні"!
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Молитва до Святого Архангела Михаїла
Преславний князю Небесних військ, святий Архангеле Михаїле. Оборони нас у нашій битві «проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах». Прийди на поміч людям, котрих Бог створив на свою подобу, і котрих Він відкупив за велику ціну від рабства диявола. Свята Церква вшановує Тебе, як її сторожа і захисника. Тобі Господь довірив душі відкуплених, щоб їх провадити до Неба. Тому молюся, щоб Бог Миру стер сатану під нашими ногами, щоб він більше не міг затримувати в полоні людей і наносити шкоду Церкві. Жертвуємо наші молитви Найвищому, щоб вони без затримки привели на нас Його Милосердя. Схопи дракона, «змія стародревнього, він же диявол і сатана», зв'яжи його і скинь в бездонну пропасть, «щоб не міг він більше зводити народи»
АміньСьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 4905
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