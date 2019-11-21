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 Політика України
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Все про:Зеленський (3621) літак (724) Мендель (47)

 "Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину

Президент Володимир Зеленський вилетів з Харківської області в Миколаївську із затримкою через поломку літака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

"Літак не завівся, полетіли іншим", - сказала вона.

За її словами, президент мав вилетіти із Чугуєва, однак через поломку літака переїхав до Харкова, звідки полетів у Миколаївську область іншим президентським бортом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічає українські кораблі в Очакові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, 20 листопада Зеленський відвідав Станицю Луганську. Там він відкрив реконструйований міст і запевнив, що Україна "крок за кроком йде до перемоги". Після цього він вилетів до Очакова, де прийняв передані РФ кораблі, які вона захопила в листопаді 2018-го на південь від Керченської протоки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160937
 
   
 Топ коментарі
 
Мендель ідеально вписалася в команду Зеленського.
"Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину - Цензор.НЕТ 348
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Видимо москали поснимали унитазы не только на возвращенных кораблях, но и на президентском самолете. Теперь на нем летать нельзя...
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Видимо москали поснимали унитазы не только на возвращенных кораблях, но и на президентском самолете. Теперь на нем летать нельзя...
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Це виключна національна особливість (цимус) -хуцпу гнати!
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Не завёлся самолёт - заведи самокат.
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Песков постоянно озвучивает какие-то заморочки инициативы,
а где спикер президента Мендель с ответами ?
Или у неё рот постоянно занят чем-то другим ?
Вана працює.
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Я вот думаю, что лучше бы самолет самолет завелся, но заглох в воздухе... Трехдневный внекалендарный народный праздник с гуляньями у страны был бы.
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Менде🐀вошка из раша тудей достойное приложение к президенту и правительству.
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По-идее, он должен был присутствовать не похоронах комбрига...
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Заводят путина за щеку!,а самолет запускают!,зеленые тупицы!
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