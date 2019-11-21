 В Україні могли знати про затримку військової допомоги США ще в липні, - Пентагон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це сказала заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Європи Лора Купер під час слухань щодо імпічменту, пише The New York Times.

За її словами відомо, що в день розмови президентів ця інформація була відома.

Також Купер зазначила, що їй відомо про численні розмови між співробітниками українського посольства і співробітниками Пентагону. Зокрема, вона сказала, що член її персоналу отримав запитання про допомогу 25 липня від українського посольства, який запитав "що відбувається з допомогою для України". Вона сказала, що протягом тижня бачила чиновників з посольства, які запитували про те, на якому етапі питання військової допомоги.

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Як пише NYT, час, коли Україна знала, що допомога була заморожена, є критично важливим питанням, оскільки демократи висувають аргумент, що Трамп спробував використовувати допомогу як тиск для публічного оголошення Україною про розслідування щодо його політичних конкурентів.

Республіканці ж наполягали на тому, що Україна не знала про цю інформацію, поки вона не стала відома в ЗМІ, - 28 серпня.

Водночас союзники Трампа визнали, що Зеленський міг не знати, що допомога була затримана.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.