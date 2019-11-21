 "Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в середу вночі в Очакові після огляду повернутих РФ кораблів.

Зеленський зазначив, що читав листування так званого Джокера, який спілкується з народними депутатами і державними діячами, але не знає, хто такий Джокер.

"Складно сказати ... Зараз стільки "фейків" в інтернеті, про все пишуть. Пам'ятаєте, коли була президентська кампанія, що тільки про мене не писали. Все це неправда, ви бачите. А я не знаю, хто такий Джокер. Може, він навіть зараз серед нас", - сказав президент, посміхаючись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я - Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше ім'я в листуванні", - Рябошапка розповів, як йому написав пранкер. ФОТО

Раніше деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.