 "Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в середу вночі в Очакові після огляду повернутих РФ кораблів.
Зеленський зазначив, що читав листування так званого Джокера, який спілкується з народними депутатами і державними діячами, але не знає, хто такий Джокер.
"Складно сказати ... Зараз стільки "фейків" в інтернеті, про все пишуть. Пам'ятаєте, коли була президентська кампанія, що тільки про мене не писали. Все це неправда, ви бачите. А я не знаю, хто такий Джокер. Може, він навіть зараз серед нас", - сказав президент, посміхаючись.
Раніше деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.
Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.
Спитай в Баканова, шо за чьорт..
Наволоч зелена.
І це під час війни...прохідний двір.
https://www.youtube.com/watch?v=VcMTDKWxyf0
Вы это послушайте- просто гребаный стыд!
Хотел войти в историю как Рейган, а вошёл как Моника "ЖопаТрампа" Зеленски.
Мы говорим Рябошапка- подразумеваем Джокер,
Мы говорим Джокер- подразумеваем Генпрокурор.
А Генпрокурор болтает всё шо угодно, не имея понятия: депутат- насильник? Или был им? Или не был? Или- станет. Цирк продолжается, некурящий Янэк наверняка обгрыз все ногти, а потом таки закурил. От зависти.
.
......
Тільки матеріали "Трубу прорвало" набагато цікавіші .Все-таки аудіозаписам більше довіряють,ніж текстовим,та й інформація сенсаційніша,на відміну від джокєровської-суцільний кримінал,Труба,Богдан з Смірновим,Ситник з заступниками,Рябошапка повині бути відсторонені від справ, провести службове розслідування,за результатами-відкриття справ !!!
А про Джокєра....Мутна справа,й те що злив стався через "Страну" каже за себе.
Може людям цікавий не персонаж,а реакція на викриті злочинні дії влади і правоохоронців ?
И не сомневайся, всё видим...
Понятно же, что спецслужбы сливают вашу переписку и прослушку- а вот какие? Выгодно и ФСБ, и ФБР и МВД и СБУ и ГРУ- всем. Каждый имеет свою ставку в этой игре! А может быть даже ты или Беня! Реально выгодно всем!