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 Політика України
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Все про:ВР (6159) Зеленський (3621) пранкери (18)

 "Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що листування Джокера він читав, але не знає, хто це, а в інтернеті зараз поширюється багато "фейків".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу в середу вночі в Очакові після огляду повернутих РФ кораблів.

Зеленський зазначив, що читав листування так званого Джокера, який спілкується з народними депутатами і державними діячами, але не знає, хто такий Джокер.

"Складно сказати ... Зараз стільки "фейків" в інтернеті, про все пишуть. Пам'ятаєте, коли була президентська кампанія, що тільки про мене не писали. Все це неправда, ви бачите. А я не знаю, хто такий Джокер. Може, він навіть зараз серед нас", - сказав президент, посміхаючись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я - Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше ім'я в листуванні", - Рябошапка розповів, як йому написав пранкер. ФОТО

Раніше деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160934
 
   
 Топ коментарі
 
Команда шутів....блін...
Спитай в Баканова, шо за чьорт..
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Та тільки рота відкрив, вже бреше. А закрив рота, то розучує нову гаму на роялі...
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Команда шутів....блін...
Спитай в Баканова, шо за чьорт..
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Перетворили країну на комікс та й то не свій.
Наволоч зелена.
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А тобі кацапе що з того, що у нас коїться?
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Кацап ти. Я звертаюсь до кацапа. Угадай з 5 разів.
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Може то Беня, а ви не знаєте.
І це під час війни...прохідний двір.
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Якої війни? У нас якийсь там конфлікт. Ще ніхто не назвав це війною.
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Бла-бла... вітер носить. В яких офіційних документах це зафіксовано?
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оно ночью давало брифинг. значит сегодня мы его не услышим - отсыпаться будет
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Ставлю на того бениного конвоира, который постоянно тусуется за его спиной.
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Джокер це твій вирок, перефразовуючи твій вислів на стадіоні.
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https://ibigdan.livejournal.com/24376338.html
Вы это послушайте- просто гребаный стыд!
Хотел войти в историю как Рейган, а вошёл как Моника "ЖопаТрампа" Зеленски.
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Партия и Ленин - близнецы-братья кто более матери-истории ценен?(с)
Мы говорим Рябошапка- подразумеваем Джокер,
Мы говорим Джокер- подразумеваем Генпрокурор.
А Генпрокурор болтает всё шо угодно, не имея понятия: депутат- насильник? Или был им? Или не был? Или- станет. Цирк продолжается, некурящий Янэк наверняка обгрыз все ногти, а потом таки закурил. От зависти.
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Джокер это сам Зеленский) Не зря же он псевдоним взял Джокер, персонажа с психическими отклонениями. Просто у Зеленского раздвоение личности.
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Якщо підняв пальця, то бреше. Прикмета вірна.
"Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер - Цензор.НЕТ 3454
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Та тільки рота відкрив, вже бреше. А закрив рота, то розучує нову гаму на роялі...
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А якщо два ..то *в квадраті * !? .. "Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер - Цензор.НЕТ 9647
.
.."Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер - Цензор.НЕТ 110....
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Ну тогда про Петю вообще лучше не говорить , там такая распальцовкой из двух рук при любом монологе , шо мама не горюй .
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Лживый Янелох 42-й. Лживый, трусливый, подлый изменник Украины Янелох 42-й.
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Наш презік ніколи нічого не знає і не володіє ніякою інформацією. Вакуумна посада.
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Так.Клоуну найкраще сховатися серед клоунів.
Тільки матеріали "Трубу прорвало" набагато цікавіші .Все-таки аудіозаписам більше довіряють,ніж текстовим,та й інформація сенсаційніша,на відміну від джокєровської-суцільний кримінал,Труба,Богдан з Смірновим,Ситник з заступниками,Рябошапка повині бути відсторонені від справ, провести службове розслідування,за результатами-відкриття справ !!!
А про Джокєра....Мутна справа,й те що злив стався через "Страну" каже за себе.
Може людям цікавий не персонаж,а реакція на викриті злочинні дії влади і правоохоронців ?
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Казав, що кожен з нас преЗЄдєнт, а виявилося, що "джокер".
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Помните, когда была президентская кампания, что только обо мне ни писали. Все это неправда, вы видите... - зе
И не сомневайся, всё видим...
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Кто он такой, этот Джокер, куда он пошёл? Я, говорит, его в первый раз вижу.

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Слюшай эти джокеры понимаешь под ногами у всех крутятся,крутяться.....то есть пишут,пишут смски свои
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В России все пранкеры -фсбшники. Слив инфо на противников, это фишка Бени Пока идет хайп, схемы Бени не трогают ..
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Вова , Джокер- это Локки- приемный сын Одина.Он является Повелителем Темного Мира , Мира Хаоса- это скандинавская традиция, славянская- Велес- кстати жену его зовут Мара, в индуистской- многорукий Шива- один из триады Высшних Богов, в еврейско- хрестианской- Сатаниил или Сатана, или Сет( египетской).
Понятно же, что спецслужбы сливают вашу переписку и прослушку- а вот какие? Выгодно и ФСБ, и ФБР и МВД и СБУ и ГРУ- всем. Каждый имеет свою ставку в этой игре! А может быть даже ты или Беня! Реально выгодно всем!
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