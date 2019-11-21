 Сімох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - сім ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- неподалік Березового - із гармат БМП-1 і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Пищевика - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- біля Талаківки - з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- поблизу Південного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Гладосового - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Новотошківського - зі стрілецької зброї.

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"Учора, 20 листопада, поранень унаслідок обстрілу зазнали 7 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

"В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок учора двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь по наших позиціях", - наголосили в штабі.

Також повідомляється, що від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.