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Все про:обстріл (5726) поранення (1568) штаб (1046) Донбас (13742)

 Сімох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - сім ворожих обстрілів, - штаб

20 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- неподалік Березового - із гармат БМП-1 і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Талаківки - з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- поблизу Південного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Гладосового - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Новотошківського - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 20 хвилин обстрілювали українські позиції на Донбасі вранці 19 листопада, - Міноборони

"Учора, 20 листопада, поранень унаслідок обстрілу зазнали 7 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

"В той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок учора двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь по наших позиціях", - наголосили в штабі.

Також повідомляється, що від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Сімох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - сім ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160933
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим українським бійцям
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі!!!
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Сил та одужання воїнам..........
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Одужання всім пораненим українським бійцям
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наверное путин не хочет мирится. вот и говорит чтобы обстреливали наших контрактников которые на передовой.
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі!!!
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Кремль показує Зеленському свою силу. Щоб той не передумав на зустрічі підписати формулу Штанмаєра. Воно сьогодні вже заявило що кордон патрулюватимуть білоруси.
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один из обстрелов был под Счастьем. РФ отмечало открытие моста, теперь намекает на овод под Счастьем
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запрашивали тишину но коварно обстреливали!нужно было в..ть со всех стволов что бы уже они запрашивали тишину но нет **** пусть только наши воины будут мясом хер после такого в армию пойдет служить
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А клоун - знов буде МОВЧАТИ ???
Чи в нього є важливіші справи - м"ячики дітям дарувати і
доручення по ремонту спортзалів видавати ??
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А де хоч слово про відповідь кремлядським наймитам? Чи підставляємо другу щоку?
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Ніби і жи2 при владі, вміє рахувати гроші і на всьому робити гешефт, а не дійде що поранені і загиблі це дуже і дуже дорого і на довгі роки. А не дешевше в!бати туди кілька разів чимось важким чи смартзалізяками, їх вже достатньо. Але глобально жи2ам вигідно знищити і покалічити українську боєздатну меншість, тоді вони отримають всю Україну "без сапративлєния", оце гешефт !!!!! (читайте Бєню-ЗЕ енд Ко),
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Одужання пораненному воїнам України!!!смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! гніди рогаті заспокоються тільки у пеклі, так відправте клятих расіянцев туди, воїни України!!!
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21.11.2019 г.
20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения паралельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом. В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен. По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы *, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга** Мозыр Вениамин Ираклиевич.
* штабная группа "Борисфен", с августа 2019 года осуществляет общую координацию сил и средств подразделений ВС РФ и НВФ ОРДЛО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

** по не подтвержденным пока данным, возможно с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал.

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Зєлєбобіку сказали? А то він всіх запевняє, що обстрілів немає.
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Сєпари обстрілюють, а головнокомандуючий відводить війська. Може час називати речі на свої ім'я? Що це не відведення, а відступ? Україна вже капітулювала?
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І, доречі, кажуть, що четверо поранень - тяжкі. Це такий режим тиші???
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03.11.2019 г.
В результате минометно-артиллерийских обстрелов с 20-00 02.11.2019 по 04-40 03.11.2019 г. с нашей стороны убит 1 военнослужащий и ранено 8 (3 - тяжело). Ответный огонь не открывался по прямому указанию Генштаба.
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А бубочка, в это время, кладочку через речечку открывал, что сепарам лавочки было удобней пиз$$$$ть.
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