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 Політика України
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Все про:Зеленський (3621) Коломойський (661)

 Вирішувати питання зовнішньої політики маю я, а не який-небудь бізнесмен, - Зеленський про Коломойського

Президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавні слова олігарха Ігоря Коломойського про можливий "розворот" до Росії.

Володимир Зеленський наголошує, що визначення зовнішньої політики держави є його прерогативою. Про це він заявив журналістам на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.

"Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України все ж, а не який-небудь бізнесмен. Мені здається, що це правильно. Я, держава, суспільство, це рішення все ж державне", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про заяви Коломойського щодо "розвороту в бік Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров"

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню The New York Times Ігор Коломойський заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією. "Дайте 5-10 років, і кров забудуть", - сказав він.

Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

Після цього речниця президента Юлія Мендель заявила, що Коломойський не є представником Зеленського і не має повноважень заявляти що-небудь від імені держави Україна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160927
 
 
 Топ коментарі
 
Зеркаль уже рассказала, как ты решаешь.
Предатель своей страны и народа!
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Саша, знаєте, я вже просто в це не вірю ... (Я - позитивна людина, оптимістка, патріотка, українка до кінчиків нігтів, всією душею вболіваю за Україну ...)
З ким ? З зе-біомасою ?
Я в глибокому нокауті від українських "новин" ...
Мені щось робиться од такого дикого кошмару ! Це - неможливо !
Я в шоці від смерті комбрига ... з його побратимами погано ... сьогодні знову поранені ... важкі
А в державі - дешеве і брудне шапіто ....
З урками-ґвалтівниками, підстилками зам-міністерками, шлюхами, конвертами, юзиками, сивУхами в РНБО !!!, =смотрящімі=, ... про тлю вже мовчу ...

Я відійду. Звичайно. Я ж жінка-воїн. Але сьогодні мені боляче і важко. Сльози на очах ... Виплачусь (тільки це швидше - виревлюсь ... ), може, стане легше ...
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пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Коломойский не является представителем Зеленского Источник: https://censor.net.ua/n3160927
Свята простота. Вирішувати питання зовнішньої політики маю я, а не який-небудь бізнесмен, - Зеленський про Коломойського - Цензор.НЕТ 5779
Звісно не Беня є представником Зе, а навпаки. Зе представник Бені.
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не свята простота а наглая пропагандонка
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Скільки і яких смайликів треба поставити, щоб сарказм став зрозумілим?
Звісно, вона нагла дурепа посаджена нести ахінею. До речі, за нехілі гроші.
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Для мене її взагалі не існує. Так фонова радіація в медіа-просторі.
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Для того .щоб щось вирішувати,потрібно мати голову,а клоун все життя відображав по написаних сценаріях які писались іншими людьми. Вибрали зрадника,який здає інтереси України і весь час бреше, бреше. Кораблі прийшли розграбовані, а воно говорить, що не може все сказати,будемо "говорити" з рашкою. одним словом --сцикун.
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Мой кот тоже, вроде бы, должен мышей ловить... А он все на лежанке спит да на холодильник охотится!
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Зєля - зіц-пєдсєдатєль Фунт. Він нічого не вирішує, все буде так, як каже Коломойський.
А знаєте чому? Бо якщо медіаімперія Клопомойського почне Зєєєлю мочити так, як мочила Порошенка, то Зєєєлю люди за 3 місяці повісять за бейци на Майдані!
І Зєєєля це знає, тому робитиме те, що сказав Іцик. А говорити він може що завгодно.
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я так понимаю, ИВК дал "добро" на т.н. "критику"......... Вирішувати питання зовнішньої політики маю я, а не який-небудь бізнесмен, - Зеленський про Коломойського - Цензор.НЕТ 6712

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины....."(с)
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а это вообще "перл"....... Вирішувати питання зовнішньої політики маю я, а не який-небудь бізнесмен, - Зеленський про Коломойського - Цензор.НЕТ 4819
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не дал.
"Решать вопросы внешней политики должен я, а не любой бизнесмен".
"любой бизнесмен"!? Зеля даже боится произнести фамилию Каломойского
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"Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский Вирішувати питання зовнішньої політики маю я, а не який-небудь бізнесмен, - Зеленський про Коломойського - Цензор.НЕТ 9329
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За два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський || СХЕМИ №212 https://www.youtube.com/watch?v=LA9fhX2Y2AE&feature=emb_title
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С Зели и Коломойского никакого толка. В отставку обоих. Зелей надо назначит Парасюка, а Коломойским Саакашвили.
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Через твою зовнішню політику, зливання інтересів України на користь кремля, пані Зеркаль звільняється з роботи
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Коли ворог хоче знищити вашу державу, а вас загнати в рабство, він завжди для цього використовує ворів, корупціонерів, зрадників та жидів.
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Должен,сколько боли в этом слове, произненном Зе
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Не кизди
Всю внешнюю политику
определяет Ермак
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Лица стерты, краски тусклы -
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд, а тень на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки:
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно, -
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

Но вот хозяин гасит свечи -
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.

(с) "Машина Времени" - "Марионетки"
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Если будет продолжаться экономическая политика, какой была последние пять лет, то народ сам на выборах развернет Украину в сторону россии, а Коломойском поможет.

И виновна в этом будет евровласть в Украине.
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пока Зеленскому далеко до Коломойского
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Решать вопросы внешней политики должен я, а не любой бизнесмен, - Зеленский о Коломойском

Совершенно очевидно, что вопросы внешней политики должен решать Президент, а заиматься ими МИД. Однако любой бизнесмен, как и любой укранский гражданин имеет право высказываться по этому поводу. Лично я считаю, что нужно разрулить и обновить экономические отношения с РФ в той степени в какой это выгодно нашей стране.
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Коломойский лишь высказал заинтересованность в бизнессе с Россией.
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думаю коломойша знатно стебался, когда озвучивал всё то, что ему сейчас вменяют. он прекрасно понимал, какая будет реакция после его слов. )
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