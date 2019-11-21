 Вирішувати питання зовнішньої політики маю я, а не який-небудь бізнесмен, - Зеленський про Коломойського

Володимир Зеленський наголошує, що визначення зовнішньої політики держави є його прерогативою. Про це він заявив журналістам на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.
"Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України все ж, а не який-небудь бізнесмен. Мені здається, що це правильно. Я, держава, суспільство, це рішення все ж державне", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про заяви Коломойського щодо "розвороту в бік Росії".
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню The New York Times Ігор Коломойський заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією. "Дайте 5-10 років, і кров забудуть", - сказав він.
Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.
Після цього речниця президента Юлія Мендель заявила, що Коломойський не є представником Зеленського і не має повноважень заявляти що-небудь від імені держави Україна.
Свята простота.
Звісно не Беня є представником Зе, а навпаки. Зе представник Бені.
Звісно, вона нагла дурепа посаджена нести ахінею. До речі, за нехілі гроші.
А знаєте чому? Бо якщо медіаімперія Клопомойського почне Зєєєлю мочити так, як мочила Порошенка, то Зєєєлю люди за 3 місяці повісять за бейци на Майдані!
І Зєєєля це знає, тому робитиме те, що сказав Іцик. А говорити він може що завгодно.
"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины....."(с)
---------------------------------------------------------------
а это вообще "перл".......
"Решать вопросы внешней политики должен я, а не любой бизнесмен".
"любой бизнесмен"!? Зеля даже боится произнести фамилию Каломойского
Всю внешнюю политику
определяет Ермак
Лица стерты, краски тусклы -
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд, а тень на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки:
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно, -
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи -
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
(с) "Машина Времени" - "Марионетки"
И виновна в этом будет евровласть в Украине.
Совершенно очевидно, что вопросы внешней политики должен решать Президент, а заиматься ими МИД. Однако любой бизнесмен, как и любой укранский гражданин имеет право высказываться по этому поводу. Лично я считаю, что нужно разрулить и обновить экономические отношения с РФ в той степени в какой это выгодно нашей стране.