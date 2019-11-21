 Вирішувати питання зовнішньої політики маю я, а не який-небудь бізнесмен, - Зеленський про Коломойського

Володимир Зеленський наголошує, що визначення зовнішньої політики держави є його прерогативою. Про це він заявив журналістам на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.

"Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України все ж, а не який-небудь бізнесмен. Мені здається, що це правильно. Я, держава, суспільство, це рішення все ж державне", - сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста про заяви Коломойського щодо "розвороту в бік Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров"

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю виданню The New York Times Ігор Коломойський заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією. "Дайте 5-10 років, і кров забудуть", - сказав він.

Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

Після цього речниця президента Юлія Мендель заявила, що Коломойський не є представником Зеленського і не має повноважень заявляти що-небудь від імені держави Україна.