 Росія повернула захоплені кораблі без будь-яких умов, домовитися вдалося "телефоном", - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я домовився ні на яких умовах, а просто телефоном про повернення наших моряків і наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Але ми все знаємо, що ми праві в цій ситуації, тому наші хлопці мали повернутися. І я вдячний усім, хто це зробив. Жодних умов немає", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"
Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Одна дорога,- на луну
ПРИДУРКИ считают его придурком.
Эта гнида дураком прикидывается уничтожая Украину - работая на врага...
Зебіли дружать з Московією і здають інтереси держави ворогу, працюють на нього. Це позиція зрадників України. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти і колоборанти, пристосуванці. ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГРЕСОРУ, ІСТОРІЯ З ЯНИКОМ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ. Зрозуміло, Зеркаль не хоче працювати з зрадниками і відступниками щоб нести потім відповідальність за їх дебілізм. Зрада і під час війни карається по крайній мірі розстрілом.