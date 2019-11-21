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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1250) Зеленський (3621) корабель (631) Росія (20994)

 Росія повернула захоплені кораблі без будь-яких умов, домовитися вдалося "телефоном", - Зеленський

Російська Федерація, яка рік тому захопила українські кораблі в Азовському морі, не висувала жодних додаткових умов для їхнього повернення.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я домовився ні на яких умовах, а просто телефоном про повернення наших моряків і наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Але ми все знаємо, що ми праві в цій ситуації, тому наші хлопці мали повернутися. І я вдячний усім, хто це зробив. Жодних умов немає", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про стан повернутих РФ катерів: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є"

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160925
 
 
 Топ коментарі
 
ПРИДУРОК!ОНА ИХ ДОЛЖНО БЫЛА ВЕРНУТЬ БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ!ПО РЕШЕНИЮ СУДА!ИЛИ САНКЦИИ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ!А ТЫ УПЫРЬ ПОМОГ КАЦАПИИ!
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Цього дебіла хтось заткне ?
Про що воно могло домовлятися ?
Воно взагалі про рішення Трибуналу чуло ?

Я не маю більше літературних слів (а нецензурні ж, блін, не вживаю), щоб точно охарактеризувати цього примітивного виродка. *** ****, самі емоції та жести.

Шоб ти не дождало.
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Такому подлому лгуну
Одна дорога,- на луну
Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9527
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А тепер, зебіле, попроси, щоб вернув Крим!
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какая же тварь эта сопля, пля... это просто пипец...
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повторюсь:
ПРИДУРКИ считают его придурком.
Эта гнида дураком прикидывается уничтожая Украину - работая на врага...
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на самом деле он несёт эти маразмы чтобы шокировать быдломассу и отвлечь от телефонных и прочих скандалов недели.
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Так ЗЕ все-таки ЛОХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Розвели москалі ЛОХА, а казав ...
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Господи! Это не президент, а шмаркля ЗЕленая!
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Вони забов'язані повернути кораблі за рішенням Міжнародного Трибуналу, без будь яких умов. Скажіть, хто- небудь це "юристу"
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Зебіли це не ваша заслуга а заслуга Зеркаль і команди. Вони виграли Трибунал всупереч вам. А ви своїм договорняком з Пу врятували його, дали можливість вийти сухим із води.
Зебіли дружать з Московією і здають інтереси держави ворогу, працюють на нього. Це позиція зрадників України. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти і колоборанти, пристосуванці. ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГРЕСОРУ, ІСТОРІЯ З ЯНИКОМ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ. Зрозуміло, Зеркаль не хоче працювати з зрадниками і відступниками щоб нести потім відповідальність за їх дебілізм. Зрада і під час війни карається по крайній мірі розстрілом.
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І ця біда ЗЕ-ЗЕ-БУБОН їде в "Нормандію'відстоювати інтереси Україния?Замість мізків,вголові ПОЛОВА ГРЕЧАНА!
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Зеля, а якщо з часом з'ясується, що представник України підписав протокол передачі на відповідальне зберігання речових доказів у кацапській кримінальній справі, ти відповіш за свої слова? Підеш у відставку?
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Выручил *****, теперь санкций по решению морского трибунала у него не будет.
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