 Договір з контролю над озброєннями не може стосуватися лише США і Росії, - Помпео

Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в брюссельській штаб-квартирі альянсу заявив Державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коли я став Державним Секретарем, ми мали справу з ДРМСД. Ми робили те, що адміністрація Трампа завжди робить, - ми дивилися на реальність і на факти. Було дві сторони Договору, лише одна його виконувала, тож для нас не було сенсу залишатися в ньому. І ми працювали з європейськими партнерами, щоб переконатися, що є єдність, що ми розуміємо ризики і ціну, що просуваємося вперед разом, усвідомлюючи, що Росія порушує Договір, і це є причиною виходу з нього Сполучених Штатів", - пояснив Помпео.

Він зауважив, що будь-які нові ініціативи у сфері контролю над озброєннями мають створюватися з урахуванням змін, які відбулися у світі.

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"Президент Трамп ніколи не дозволить, щоб США увійшли у будь-які угоди з контролю над озброєннями, які не мають сенсу для Сполучених Штатів Америки, або поновили вже наявні угоди з контролю над озброєнням, що завершують термін дії, і не мають більше сенсу для Америки. З огляду на цей ключовий принцип президент говорив про зміни у світі. З часів, коли ДРСМД був створений, виникли нові загрози, зокрема з боку Комуністичної партії Китаю. Тож президент був дуже чітким – коли ми говоримо про створення нової стратегічної структури, щоб убезпечити Америку, це не може бути лише (за участі) США і Росії", - наголосив Державний секретар США.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

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1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

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Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.