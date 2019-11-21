 Україні вистачить власних сил для відновлення контролю над кордоном з РФ на Донбасі, - Зеленський

Про це він заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Олександр Григорович Лукашенко, наскільки я знаю, він мені це казав, не вперше озвучував, що якщо вам потім буде потрібна допомога щодо кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли вам потрібно буде брати під контроль кордон, то звертайтеся, ми (Білорусь. - Ред.) обов'язково допоможемо. Я йому подякував, але я думаю, що ми ж незалежна країна і в нас вистачить своїх прикордонників", - сказав Зеленський.

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