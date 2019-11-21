 Україні вистачить власних сил для відновлення контролю над кордоном з РФ на Донбасі, - Зеленський

Про це він заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Олександр Григорович Лукашенко, наскільки я знаю, він мені це казав, не вперше озвучував, що якщо вам потім буде потрібна допомога щодо кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли вам потрібно буде брати під контроль кордон, то звертайтеся, ми (Білорусь. - Ред.) обов'язково допоможемо. Я йому подякував, але я думаю, що ми ж незалежна країна і в нас вистачить своїх прикордонників", - сказав Зеленський.
"Карту купи, лапоть!"©
Если Порошенко, которого Вы упоминаете почти в каждом посте, нанёс Вам непоправимую эмоциональную травму - сочувствую.
Серед критиків є багато його виборців.
Так що не треба обмежувати нас 8 %. Це зелених дуполизів значно менше.
Добре, боїшся - значить поважаєш .
Хто такий «Свинопутін»?
Воно шо, дійсно не розуміє про що мова?
Спочатку треба вигнати за кордон війська росіії.
Чи він збирається зоставити їх в тилу, за спиною прикордонників?
«План Б».
Если раньше я думал, что он некомпетентный и тупой малорос, то сейчас я понял, что был слишком хорошего мнения о нем.
(C)
@slevo4kin
🤔
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