EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  6058  100
Все про:кордон (1355) Зеленський (3621) Донбас (13742)

 Україні вистачить власних сил для відновлення контролю над кордоном з РФ на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що незалежній Україні не потрібна допомога інших країн для відновлення контролю над кордоном з РФ на Донбасі після появи такої можливості.

Про це він заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Олександр Григорович Лукашенко, наскільки я знаю, він мені це казав, не вперше озвучував, що якщо вам потім буде потрібна допомога щодо кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли вам потрібно буде брати під контроль кордон, то звертайтеся, ми (Білорусь. - Ред.) обов'язково допоможемо. Я йому подякував, але я думаю, що ми ж незалежна країна і в нас вистачить своїх прикордонників", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський про стан повернутих РФ катерів: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160921
 
   
 Топ коментарі
 
Вован, так граница в противоположную сторону от того направления, куда ты двигаешь ВСУ.

"Карту купи, лапоть!"©
 показати весь коментар
 
Порошенко убеждал Запад про миротворцев ООН, а этот про Беларусь,сателлита РФ....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тебя ждут, когда ты с дивана слезешь, и на украинской границе станешь.
 показати весь коментар
 
 
Дело за вьіводом российских вооружений , напомнить , сколько и чего заведено из Расеи на Донбасс , или и сам знаешь? Вот и разведки НАТО и Украиньі тоже знают...
 показати весь коментар
 
 
Наш головний членограй, тільки ротом може щось взяти, чи то до рота. Я не принижую нашу армію, але за тими донбасянами стоїть армія орків на чолі з головним ****** педофіличем. От у нього воно і готове брати 9 грудня.
 показати весь коментар
 
Тут спорить не о чем, всё верно: "миротворцы" с флагами БС нам нахер не нужны!
 показати весь коментар
 
 
Вован, так граница в противоположную сторону от того направления, куда ты двигаешь ВСУ.

"Карту купи, лапоть!"©
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пошел нахер, порохобот!
 показати весь коментар
 
 
Та как же я туда пойду, если там вами всё занято, зЕбезяна?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петя двигал куда надо, чего остановился , да еще и подписал зрадный Минск-2 ?? Что случилось-то??
 показати весь коментар
 
 
Это озвучена отвлекающеуспокоительная миниатюра для завтрашних на Майдане - за тупых Слуг Нарда их имеет
 показати весь коментар
 
 
Порошенко убеждал Запад про миротворцев ООН, а этот про Беларусь,сателлита РФ....
 показати весь коментар
 
 
Выходит, "сывочолый гений дипломатии" не смог убедить... Кстати, миротворцы ООН и состоят из миротворческих контингентов разных стран. Беларусь и ранее это предлагала, и Порошенко тогда не отказывался.
 показати весь коментар
 
 
Это у вас склероз . Порошенко не отказывался и батька предлагал.
 показати весь коментар
 
 
дохера. в июне на саммите должна была быть резолюция о миротворцах но вазелин туда не поехал потому что "был не готов"
 показати весь коментар
 
 
..... прямим текстом відмовляється від світової підтримки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так треба було погодитись на білоруських миротворців????
 показати весь коментар
 
 
Якщо Лука то світ, то то що ж тоді темрява?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не розумію я пороховату. Це ж ти стверджуеш, що відмовляючись від білоруських "миротворців" Зеленський "відмовляється від світової підтримки". Чи ти знак питання у моєму коменті не помітив?
 показати весь коментар
 
 
Для восстановления контроля над границей нужны не пограничники и не "миротворцы" - для этого нужна армия и яйца... ДБ.
 показати весь коментар
 
 
Ну, как у Порошенко, он же контроль над украинской границей восстановил, и никаких миротворцев не требовал...
 показати весь коментар
 
 
Я критикую сегодняшнюю власть - человека который случайно оказался в кресле президента, который играет роль президента Украины. Абсолютно некомпетентный профан, без гражданской позиции, без идеологии, без стратегии, изрыгающий потоки словесного поноса, как ребёнок наконец-то научившийся говорить. Такое впечатление, что в голове у Зеленского постоянно рвутся и случайным образом подключаются нейронные связи. Те сто слов, что он говорит, можно спокойно уместить в три. Никакой логики и последовательности между словами и действиями.
Если Порошенко, которого Вы упоминаете почти в каждом посте, нанёс Вам непоправимую эмоциональную травму - сочувствую.
 показати весь коментар
 
 
Критикуйте, Украина свободная страна. Только от мнения пороховатных маргиналов в Украине ничего не зависит.
 показати весь коментар
 
 
Очнитесь, пороховата! Вас меньше в Україне 8%!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вы не правы-8-и центовые-это планетарный масштаб Земли и Солнца.Я бы ещё с десяток прикупил по 8-м центов за пост для жёлто-поносной рекламы Зеленского-уж больно приятно смотреть,как соевые в попкорн на огне превращаются.
 показати весь коментар
 
 
И все они на "Цензоре". Но. т. к .они все тут в куче, то они думают, что их 95%... Наивные)))
 показати весь коментар
 
 
За зелю голосувала не якась стала маса, а ситуативно.
Серед критиків є багато його виборців.
Так що не треба обмежувати нас 8 %. Це зелених дуполизів значно менше.
 показати весь коментар
 
За Петра голосували налякані і обдурені. Ну і плюс адмінресурс. І навіть за цих умов його 54% в першому турі 2014 року перетворились в 16% в 2019 році.
 показати весь коментар
 
Кацапсіна Майдана боїться ?
Добре, боїшся - значить поважаєш .
 показати весь коментар
 
 
Довгоносик, я все пам'ятаю. Це ти писав «Путін» замість ху#ло, та « в Донбассе», замість на Донбассе.
Хто такий «Свинопутін»?
 показати весь коментар
 
 
«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь. - Ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3160921

Воно шо, дійсно не розуміє про що мова?
Спочатку треба вигнати за кордон війська росіії.
Чи він збирається зоставити їх в тилу, за спиною прикордонників?
 показати весь коментар
 
 
Це такі ідіоти як ви не розумієте про що мова. Або свідомо перекручуєте зміст сказаного. "... якщо вам потім буде потрібна допомога щодо кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли вам потрібно буде брати під контроль кордон, то звертайтеся, ми (Білорусь. - Ред.) обов'язково допоможемо. Я йому подякував, але я думаю, що ми ж незалежна країна і в нас вистачить своїх прикордонників". Що тут не так сказав Зеленський ??? Ясно і зрозуміло , що якщо станеться так , що нам потрібно брати саме кордон під контроль , то у нас вистачить прикордонників. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3160921
 показати весь коментар
 
нам нужны базы НАТО поближе к границе с Козляндией.
 показати весь коментар
 
 
Очень красивое название кацапстана. Беру на вооружение ))
 показати весь коментар
 
 
Да! С " приходом" даже обычный кот мнит себя тигром! Может хватит давать ему дозы! "Астанавитесь!"(с). Послушайте совет Старшего товарища- пока не поздно! В этот раз в Ростов просто не успеете, уже цяцькаться с вами не будут.
 показати весь коментар
 
 
Каждый раз когда вижу зелю непроизвольно возникает вопрос - то ли он под дозой , то ли у него ломка .
 показати весь коментар
 
 
Мкбуть у Зе йдеться про зовсім інший кордон.
 показати весь коментар
 
 
У меня за последние несколько месяцев изменилось мнение о Зеленском.
Если раньше я думал, что он некомпетентный и тупой малорос, то сейчас я понял, что был слишком хорошего мнения о нем.
(C)
@slevo4kin
🤔
 показати весь коментар
 
 
Если такой сильный, зачем со своей территории войска отводиш?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Добрий день, шановний пане / пані,
Вам потрібен будь-який вид позики, такий як бізнес-кредит, особистий кредит, кредит на консолідацію боргів, автокредит, студентські позики, наприклад
якщо ви зацікавлені в будь-яких видах позик, напишіть нам сьогодні на електронну адресу tffinance01@gmail.com, щоб отримати кредит
ДЕТАЛІ ЗАЯВКИ КРЕДИТИ:
Ім'я:
Прізвище:
Прізвище:
Електронна пошта:
Домашній телефон:
Офісний телефон:
Мобільний:
Адреса місця проживання:
Місто:
Штат / провінція:
Країна:
Номер факсу:
Вік:
Стать:
Сімейний стан:
Професія:
Місячний дохід:
Назва наступної родини:
Адреса наступної родини:
Необхідна сума позики: ........
Тривалість позики (максимум 25 років):
Призначення позики: ..........
контактна електронна пошта: (tffinance01@gmail.com)
WhatsApp (+14093591901)
 показати весь коментар
 
Всі все зрозуміли? Кордон з РФ патрулюватимуть білоруси з легалізованими сєпарами.
 показати весь коментар
 
А если не хватит- Ху*ло Зеле с удовольствием своих бурятов и чеченов подкинет. Это не считая впихуемого в Украину Лугандона с его впопучленцами. Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7801
 показати весь коментар
 
Беларусь синхронно против Украины голосует с Раиссей в ООН. Вот что надо спрашивать с этого анахронизма Лукашенки.
 показати весь коментар
 
 
Та бетонщики в первую очередь нужны, экскаваторщики, электромонтажники высоковольтники
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю отправить на защиту границы депутатов всех уровней от СН.
 показати весь коментар
 
 
не треба бажане видавати за дійсне..
 показати весь коментар
 
Данбасу повезло, Зеленский не успеет там землю продать.
 показати весь коментар
 
 
абсолютно не реагую на те, що він говорить, сам не знаю чому
 показати весь коментар
 
Ага. Кордон будуть "контролювати", як і зараз, сепари та кацапи, яких, після приєднання ордло, зеля об'явить підрозділами української армії. При таких розкладах, "блакитні каски" не потрібні, щоб не фіксували брехні
 показати весь коментар
 
Зе цілком вистачить "своїх сил", щоб намазати дупу. І стати на коліна.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору