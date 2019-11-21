 "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова

Про це Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це або у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.
Зеленський нагадав, що з фракції "Слуги народу" вже були виключені два депутати (Анна Скороход та Антон Поляков).
"Це буде, напевно, третя людина, якщо він причетний, і буде людина покарана, якщо правда, що були почищені дані", - підкреслив він.
Глава держави заявив, що до "Слуги народу" "брали" простих людей з народу, які ніколи не були в політиці". "І Служба безпеки перевіряла, і МВС перевіряло, і якщо почищені дані, то буде розслідування, це я всім обіцяю", - запевнив він.
Зеленський подякував ЗМІ за надану інформацію про цього депутата, якщо вона виявиться правдивою. "Ми завжди говорили, що готові до очищення, і це правда. І нікого не залишиться ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть в партії "Слуга народу", якщо хтось причетний до чогось кримінального або до таких складних кримінальних справ", - сказав він.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
С изумлением спросил подданный его Величества Александра I
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Що означає "змушу"? А якщо він не захоче? Він же депутат. Має підтримку "народу_73%"
Тищенко, Радуцкий - очень простые люди, прямо из народа.
Богдан, Єрмак, Портнов, Юрій Корявченко, Богдан Яременко, Замміністра Клітіна Саша, потім цей Роман Іванісов (ґвалтування неповнолітньої) якась команда сексуальних збочинчів.
Можливо вже пора їм відкривати якийсь заклад в цьому напрямку, наприклад - клуб "Бордель-95", з піаністом ЗЕ.
Тут у вас просто шабаш якийсь пороблядкей!
Все берем пример с Анального Табуина и сексуально-озабоченной клоунской кодлы!
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3160904
Але чому досі не сидить панамський спадковий злодій і його банда?
Що не крав?
Кондитерські фабрики? Сам цеглини клало?
Чи інші спижені держ.заводи?
Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"
«Весна придет - сажать будем»: в команде Зеленского обещают аресты топ-чиновников.
Весна прошла, но сажать будем. Зеленский обратился к борцам с с коррупцией.
Прошли весна, лето, почти прошла осень, через 9 дней зима начнётся, но никто даже не думает садиться. Одна Гонтарева со слабыми нервами спряталась в Лондоне. Остальные все на месте, даже Коломойский вернулся.
Слабі нерви і неслабий гаманець із украденими єврами із України?
Чекай ще мародера із своєю бандою там само - біля цієї злодійки!
я заставлю этого человека сложить мандат -
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на ...народного депутата України...з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків... вчинені особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого
Человек, кстати, был на Майдане.
С такими залетами нельзя в Раду, но не садить.
п.с.
Кстати, на фоне житрожопой зебильной шоблы он даже оченно прилично выглядит...
Или для хитрожопых законы не писаны?