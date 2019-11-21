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 Політика України
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Все про:Зеленський (3621) Іванісов (5)

 "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова

Якщо інформація про судимість депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої підтвердиться, глава держави пообіцяв вже завтра змусити його скласти мандат.

Про це Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це або у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що з фракції "Слуги народу" вже були виключені два депутати (Анна Скороход та Антон Поляков).

"Це буде, напевно, третя людина, якщо він причетний, і буде людина покарана, якщо правда, що були почищені дані", - підкреслив він.

Глава держави заявив, що до "Слуги народу" "брали" простих людей з народу, які ніколи не були в політиці". "І Служба безпеки перевіряла, і МВС перевіряло, і якщо почищені дані, то буде розслідування, це я всім обіцяю", - запевнив він.

Читайте: Нардеп Іванісов, який вчинив зґвалтування, заявив про те, що припиняє членство у фракції "Слуга народу", яка стала йому "другою сім'єю"

Зеленський подякував ЗМІ за надану інформацію про цього депутата, якщо вона виявиться правдивою. "Ми завжди говорили, що готові до очищення, і це правда. І нікого не залишиться ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть в партії "Слуга народу", якщо хтось причетний до чогось кримінального або до таких складних кримінальних справ", - сказав він.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160920
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский. Пиши заявление сам. И отправляйся назад к пианино. Там твоё место.
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Так мразотность кандидатов была основополагающим принципом отбора.
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И как он его заставит, не нарушая закона? Депутат преЗЕденту не подчиняется. Или у нас коррупция?

ЗЫ. Надо было до выборов смотреть, кого гребешь в свою партейку.
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Осень. Желтеют и опадают зеленые депутаты. Если примут закон о Земле и капитуляции, то дальше все - дворник, мешок, кузов и на компост. "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове - Цензор.НЕТ 3643
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Подождите, а что у вас в Украине уже преЗедент решает кому быть депутатом, а кому нет? А как же разделение и независимость ветвей власти? Что это вообще значит?
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Так у нас було до блаЗЄнського. А тепер бачите як: він вирішує кому бути, а кому не бути депутатом, пропонує вийти та запитати в людей про Пашинського і якщо 100 людей скаже, що він винний, то можна садити. Така совкова блаЗЄнота тепер в Україні при владі. To be continued.
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Filesiy Ledki Подождите, а что у вас в Украине уже преЗедент решает кому быть депутатом, а кому нет?

С изумлением спросил подданный его Величества Александра I
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"...змушу цю людину скласти мандат..."
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Що означає "змушу"? "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова - Цензор.НЕТ 4580 А якщо він не захоче? "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова - Цензор.НЕТ 4580 Він же депутат. Має підтримку "народу_73%" "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова - Цензор.НЕТ 1320
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Сподіваюся, що 73% такого свавілля не допустять. Атож!
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його "власть" не поширюється на парламент, зебіл. Піночет порівняно з ним - гідна людина, що боролась з комунізмом.. А це просто слабак, сцикун, дезертир...
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Піночет і без порівнянь був гідна людина, поставив краснозаду наволоч з люмпенами у стійло і зробив процвітаючу країну.
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Через це мав проблеми. Уявити тільки: у Великій Британії його було заарештовано, незважаючи на дипломатичний імунітет. Це ж як треба було принизитися Королівству перед червоною мерзотою.
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В Европе "левые" рулят. 40 лет трубили про "зверства Пиночета", сделали из него пугало.
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Да о чем там вообще говорить, я в Германии (в Западной части) на улицах видел расклеенные листовки призывающие осудить зверства "нацистов" на Донбассе.
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Зато цей сцикун грае членом на роялі, і якщо його вигнати з преЗЕдентів, то він запросто зможе себе прокормити.Ну а то, що дезертир, так йому не кошерно служити в українському війську. Мамця буде лаятись.
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Я пропоную активістам або журналістам розпочати негайно роботу по наявності ФАЛЬШИВИХ дипломів про вищу освіту у цих новоспечених "слуг" не відомо якого народу - боюсь що результатом цього розслідування будуть здивовані всі і навіть "хохли" які за них голосували.
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"в "Слугу народа" брали "простых людей из народа"
Тищенко, Радуцкий - очень простые люди, прямо из народа.
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Та пошле він тебе недоросль кацапська відкритим текстом!!!
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ЗЕ-команда:
Богдан, Єрмак, Портнов, Юрій Корявченко, Богдан Яременко, Замміністра Клітіна Саша, потім цей Роман Іванісов (ґвалтування неповнолітньої) якась команда сексуальних збочинчів.
Можливо вже пора їм відкривати якийсь заклад в цьому напрямку, наприклад - клуб "Бордель-95", з піаністом ЗЕ.
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Питання до адміністрації сайту - доки у вас будуть пастися боти які захищають злодія і мародера?
Тут у вас просто шабаш якийсь пороблядкей!
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Манду ты можешь положить, но вот Зебилом - быть обязан.
Все берем пример с Анального Табуина и сексуально-озабоченной клоунской кодлы!
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.виконавча "влада" наїхала на законодавчу ... от таке у"нас" верховенство права ...
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Фракція партії "Слуга народу" вже встигла стати для мене другою родиною. Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку в ці останні три дні. "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова - Цензор.НЕТ 2969
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3160904
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Молодець президент повністю підтримую!
Але чому досі не сидить панамський спадковий злодій і його банда?
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он не панамский а винницкий, не наследственный, а генетический реформист. и садить его низя, это же не мыролюбно.
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Що не крав?
Кондитерські фабрики? Сам цеглини клало?
Чи інші спижені держ.заводи?
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"И Служба безопасности проверяла, и МВД проверяло, и если почищены данные, то будет расследование, это я всем обещаю", - пообещал он. - Зеленский по обещаниям уже наверное обогнал Порошенка.
Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"

«Весна придет - сажать будем»: в команде Зеленского обещают аресты топ-чиновников.
Весна прошла, но сажать будем. Зеленский обратился к борцам с с коррупцией.
Прошли весна, лето, почти прошла осень, через 9 дней зима начнётся, но никто даже не думает садиться. Одна Гонтарева со слабыми нервами спряталась в Лондоне. Остальные все на месте, даже Коломойский вернулся.
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Слабі нерви і неслабий гаманець із украденими єврами із України?
Чекай ще мародера із своєю бандою там само - біля цієї злодійки!
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так это же палытические репрессии.....
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Тупий і ще тупішій...
я заставлю этого человека сложить мандат -
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на ...народного депутата України...з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків... вчинені особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого
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Сцарь зю має право хочаб щось вимагати від депутата ВР?
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Нє, пацани, він що думає, що всі в його 95 кварталі?
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Там всіх підбирали з "петельками", за які їх можна потім вішати на "гачки".
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Иванисова садить нужно, а не выгонять из партии. А ты зелень плеснявая ему мандат давал? Лишать мандата может только Рада, а не ты.
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За что садить?
Человек, кстати, был на Майдане.
С такими залетами нельзя в Раду, но не садить.
п.с.
Кстати, на фоне житрожопой зебильной шоблы он даже оченно прилично выглядит...
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Нелох, я щось не зрозумів - чому Богдан, який був адвокатом Коломойського, може раптово стати незалежним, а цей персонаж не може стати добропорядним після вчинення злочину у 90-х? Де твоя послідовність? Хоча, про що це я).
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хЕракл зЭля - очередной "подвиг" во имя гоев...))))) - бЭня долго смеялся, вместе с хАваковым и остальной пЭйсхатой шоблой
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Мандатосложитель херов. Про Закон не слышал, не?
Или для хитрожопых законы не писаны?
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О какой партии вообще может идти речь? Чтоб быть партией недостаточно бумажки из минюста о регистрации. Партия должна иметь хоть какие-то структуры на местах. Где они? Назвите мне хоть одну ячейку хоть в одном районном центре страны! Любая иная партия моментально может назвать количество партийцев. Кроме "партии слуг ЗЕ и БЕ". Кроме фракции в ВР у этой "партии" нет нигуя никаких других структур. Комитет избирателей Украины утверждает, что не существует НИ ОДНОГО партийного работника или административного специалиста этой "партии", который бы получал заработную плату в партийной кассе. Представляете правящую партию без штата функционеров по стране, без офисов хотя бы в областных центрах? У НИХ ДАЖЕ БУХГАЛТЕРИИ И КАССЫ НЕТ. Мне логика подсказывает, что все дела в этой "партии" крутятся посредством черного нала мимо бюджета страны и налогов.
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ужОс! Немедленно вычистить депутата, имевшего сношения с несовершеннолетней в свои 17 лет. Зато замаскируем гораздо более громкий скандал с протечкой трубы, когда за наши налоги ГБР не работает, а вовсю фабрикует заказные фейковые дела по прямым указаниям П и ОП...
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Ну вот, а Богуцкая утверждает что Иванисов хороший, правильно голосует.
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