 "Завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - Зеленський про Іванісова

Про це Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Очакові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це або у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що з фракції "Слуги народу" вже були виключені два депутати (Анна Скороход та Антон Поляков).

"Це буде, напевно, третя людина, якщо він причетний, і буде людина покарана, якщо правда, що були почищені дані", - підкреслив він.

Глава держави заявив, що до "Слуги народу" "брали" простих людей з народу, які ніколи не були в політиці". "І Служба безпеки перевіряла, і МВС перевіряло, і якщо почищені дані, то буде розслідування, це я всім обіцяю", - запевнив він.

Читайте: Нардеп Іванісов, який вчинив зґвалтування, заявив про те, що припиняє членство у фракції "Слуга народу", яка стала йому "другою сім'єю"

Зеленський подякував ЗМІ за надану інформацію про цього депутата, якщо вона виявиться правдивою. "Ми завжди говорили, що готові до очищення, і це правда. І нікого не залишиться ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть в партії "Слуга народу", якщо хтось причетний до чогось кримінального або до таких складних кримінальних справ", - сказав він.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.